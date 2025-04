Lucid Dreams Adventures Episodio 1

Hola chicos y chicas de Gamehag en esta ocasión les traigo un juegazo que se pueden descargar en la PC. Se trata de un juego del género point and click muy bueno llamado Lucid Dreams y claro que en mi caso he probado la versión móvil que cuenta con una demo. Sin más por decir empezamos!!

Temática del juego





En Lucid Dreams en este caso el episodio 1 seguiremos las aventuras de una niña llamada Lucy quien recorre lugares que parecen sacado de la imaginación de alguien. Y es que precisamente de eso se trata, Lucy recorre alucinantes escenarios a través de sus sueños perdiéndose en ellos mientras interactúa con personajes interesantes durante su trayectoria.





Narrativa del juego



Lucid Dreams episodio 1 nos narra la historia de una niña inválida cuyo padre no está en casa con ella por alguna razón mientras que su está muy ocupada como para poder jugar con ella. Lucy quiere llamar la atención de su mamá y hasta ayudarla si es posible pero ésta última sólo se centra en cocinar y se mantiene muy ocupada como para detenerse a prestarle atención a su hija. Como no consigue la atención de su mamá hablando con ella Lucy decide tomar uno de sus juguetes de peluche y lo pone dentro del horno como si fuera a hornearlo, pero aún así no consigue la atención que desea.











Camino al mundo de los sueños

Como no atrajo la atención de la única persona que está con ella en el hogar, Lucy decide reunir sus atrapasueños para colgarlos en la ventana de la sala principal y a la vez buscar su cometa para hacerla volar a través de la ventana abierta. Los atrapasueños tienen los colores de ciertos planetas y por lo tanto hay que ponerlos en orden para que así nuestra niña protagonista pase la noche frente a la ventana mientras vuela su cometa. A partir de aquí ocurre algo asombroso y es que cuando Lucy comienza a volar su cometa, ésta empieza a volar junto a ella terminando de ese modo trasladándose a un lugar lejos de casa. Y ahí es cuando inicia la travesía Lucy quien ahora viste de una forma diferente y está sorprendida de que puede caminar.









Ya que ahora puede caminar ella aprovechará la virtud que tiene para encontrar una forma de ayudar a su madre. En su camino se topará con el señor Luna que necesita ayuda debido a que tiene un satélite clavado en su ojo derecho. Luego de ayudar a sacar el satélite de su ojo el señor Luna se convierte en un aliado y al ver que Lucy quiere buscar un modo de ayudar a su mamá éste la lleva a un lugar para que encuentre a alguien que pueda ayudarla. El personaje de quien habla el señor Luna es el Oneiromenacer (sé que es un nombre largo y poco común) y es quien muy probablemente pueda ayudar a Lucy en relación con su madre. Cuando llegamos a encontrar a alguien que posiblemente sea este personaje, de una manera extraña parece un ser sin vida y con el cual no podemos interactar a primeras.











Características del juego

Lucid Dreams episodio 1 está completamente en inglés, se pueden elegir otros idiomas pero entre ellos no se halla el español. Esto complica las cosas a la hora de jugarlo ya que su fuerte es precisamente la trama que tiene y además de que a la hora de interactuar con los personajes es importante entenderlos para tener una idea de cómo vamos a resolver los puzzles. El lado positivo de esto es que en la esquina superior derecha contamos con una libreta que nos dice de manera ilustrada lo que debemos hacer. Al tratarse de un juego premium no nos cobran por usar la libreta así que estamos en total libertad de usarla si nos perdemos en algo, para usarla sólo debemos ir a ella y pulsar sobre la página rayado en negro. Así ésta comenzará a ilustrarnos con dibujos relacionados con el escenario en el que estamos, indicándonos lo que debemos hacer.











He's coming for you

En cuanto al nombre del juego siempre creí que la protagonista se llamaría Lucid en lugar de Lucy. Pero algo más curioso todavía es lo que tiene que ver con tiene que ver con el padre de Lucy. Este personaje parece estar muerto ya que Lucy dice que ella lo extraña y lo hecha de menos, por lo que no deja alguna señal de que podria estar vivo en alguna parte pero tampoco indica de manera directa que esté muerto. Este juego es triste y oscuro pero a la vez tiene un toque de gracia. En la parte en la que hablamos con la madre a pesar de que no le presta atención a su hija ésta comienza a decir cosas con rimas usando los números del 1-10. Ella inicia diciendo "One, Two, He's coming for you que en español sería "Uno, Dos, Él viene por vos si queremos mantener la rima claro. ¿Quién es él según decía la mamá de Lucy?

El Oneiromenacer es un personaje bastante curioso porque físicamente es como un hombre excepto por su cabeza. Como alguien que no juega toda la trama del juego aún diría que este personaje podría tratarse del padre de Lucy y que es el mismo a quien se refiería su madre. Al final lo que quiero dejar dicho es que se trata de un juego muy bueno con una trama espectacular como para dejarlo pasar así que aunque esté en inglés pienso que con un conocimiento básico del idioma se puede entender su historia aunque sea con un poco de esfuerzo y además sirve para reforzar lo que ya sabemos. Con una historia como ésta creo que vale la pena luchar por entender aún en inglés.













Versión de Steam y cierre



En cuanto a la versión de Steam, ésta cuesta $5.99 y también cuenta con una versión demo. Como dije antes no tiene idioma en español al igual que la versión móvil. Lucid Dreams cuenta con varias entregas de las cuales sólo les he hablado de una pequeña parte de su primera parte y cada uno de sus juegos tiene sus diferentes niveles. Estamos ante un juego indie que merece mucho la pena jugarlo y disfrutar tanto de su historia como de sus diversos entornos y minijuegos. Bueno chicos y chicas fue todo un placer haber hecho un artículo de un juego tan llamativo al menos para pero claro y porque no espero que a ustedes también les haya gustado mucho. De esta forma se despide su servidor Sacnill1516. Hasta otra!!