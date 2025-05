Los Sims - Guia

Aquí Datos Para Jugar :



CPU : procesador Intel code 2 dúo a 2,4 o superior . RAM 4 GB como mínimo . DISCO DURO : por lo menos 15 GB de espacio libre y al menos 1GB de espacio adicional para contenidos y partidas guardados











ESPERO QUE LES GUSTE

Consejos y Trucos Que Deberías Conocer Antes De Empezar A JugarTe ofrezco una guía para principiantes para los Los Sims 4 , una serie de consejos y trucos que deberías conocer antes de empezar a jugar este simulador de vidaAunque Los Sims 4 lleven con nosotros bastante tiempo. nunca es tarde para comenzar la experiencia jugable y es que hasta que recibamos una hipotética quinta entrega con la salida de la próxima generación de consolas , es un buen momento para amenizar la espera y empezar a jugar a Los Sims si nunca los has hecho anteriormenteA través de esta guía para principiantes [igual yo soy] , conocerás algunos aspectos fundamentales antes de empezar la partida, entre los que se encuentren crear la apariencia física de tu personaje, también embutirle de una personalidad adecuada empezar a construir a tu casa y otros tantos secretos que no deberías dejar pasar por alto1 Los Sims 4 : guía para principiantes con los consejos y trucos que deberías conocer antes de empezar a jugarDedica tiempo a crear la apariencia física de tu personajeEs uno de los aspectos que mas debemos cuidar para no arrepentirnos después Lo mas seguro es que intentes crear un personaje lo mas parecido a ti o bien lo mas parecido algún actor o actriz famosa. Gracias a esta entrega, tendremos amplios aspectos de personalización, pero debemos invertir tiempo.Vas a tener en la parte superior izquierda del panel la posibilidad de elegir el nombre, el sexo, el grupo de edad. el tono de la piel y de la voz, también la naturaleza de su relación con otros Sim en el mismo lugar De primeras el avatar que se nos mostrará es aleatorio, pero podemos ajustar su apariencia para que coincida con nuestra idea para ello simplemente haz clic en cualquier parte del cuerpo que quieras comenzar a modificar.Date cuenta que todas las características cuentan con una serie de pre ajustes para elegir que pueden modificarse a tu antojo . igualmente se nos permitirá elegir distintos atuendos para cinco ocasiones diferentes que están detallados en la parte superior del panel derecho, y que permitirá a tu personaje cambiarse de manera automática a dicha configuración en distintos momentos.Crea La Personalidad Adecuada Para Tu PersonajeEs momento de dar identidad a nuestro personaje y que también se intente parecer a nosotros o alguna idea que tengamos en ,ente. Esto será muy importante dado que marcara su relación con otras personas que estas cercanasDebes elegir la aspiración de tu personaje que le servirá como objetivo de la vida aunque también lo puedes cambiar mas adelante. Date cuenta que hay 10 categorías para elegir, pero podrás reducirlas a los subconjuntos que hay dentro de cada una de ellas Después de qué elijas un aspiración se te otorgara un rasgo asociado con esa categoríaCada personaje puede elegir tres rasgos de cuatro categorías En si contamos con 9 rasgos emocionales, 6 de la categoría de hobby, 11 en estilo de vida 9 socialesDate cuenta que todas estas selecciones van a regir el comportamiento y los deseos de nuestro personaje, y determinarán así su compatibilidad con la sociedadNuestra primera casaCuando ya hayamos cumplido los dos pasos anteriores, ya podemos trasladar el personaje al vecindario y elegir una casa Podemos elegir si trasladarnos a Willis Creek u oasis Springs, después seleccionar si quieres una casa amueblada o sin amueblar, un terreno vacío para crear la tuya propia y otras tantas opciones. También puedes desalojar a residentes existentes de sus casasEn cada uno de los vecindarios, podrás elegir una serie de casas vacías, parcelas vacías para construir desde cero y cosas que deberías tener en cuenta porque esta será tu casa principal a partir de ahoraSi te atreves puedes empezar a construir tu casa desde cero, dado que es bastante sencillo porque existen habitaciones preestablecidas con estilos diferentesSecretos y misteriosDebes ser consciente que cada vecindario alberga un área secreta, pero solo es accesible a través de una serie de acciones seguidas de un conjunto de preguntas al estilo de los libros clásicos de ´´elige tu propia aventura´´La gruta Olvidada en Oasis SpringsPara ello debes visitar el parque Desert Bloom y cuando aparezca tu personaje, debes mover la cámara hacia arriba y después hacia la izquierda del área de picnic para así mover la cámara hacia arriba y después hacia la izquierda del área de picnic para así encontrar una entrada la mina abandonada Date cuenta que necesitas tener la habilidad de bricolaje al nivel máximo para poder romper los tableros de la entrada para ello te va a tocar leer libros de bricolaje anteriormente con este personajeTras cumplir ese requisito, debes elegir las siguientes respuestas toma el camino ancho, sube la escalera, sube a la cornisaSylvan Glades en Willow CrekPrimero debes viajar a Crick Cabana y dirigirte al árbol de aspecto retorcido que esta a la derecha, y desde ahí seleccionar la vista Deberías repetir este proceso hasta que aparezca una puerta tras ello debes elegir las opciones de sigue el sonido sigue rio abajo y entra el la nieblaTrucos y más trucosPara usar los trucos debes abrir la consola de trucos con ´´control+MAYUSCULAS+c tenemos cientos de trucos para Los sims 4 en nuestra extensa guía donde no solo se incluye el juego base, sino también todas las expansionesAsí que gracias a estos consejos y trucos que deberías conocer antes de empezar a jugar a los sims 4,tienes ya todo lo necesario para comenzar fuerte la aventura Si te has quedado con ganas de más, también puedes bucear en los 20 mejores mods para de mayo , junio , julio y octubre