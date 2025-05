Los Sims - ¿Es un buen juego?

Buenas mi gente de gamehag, en esta ocasión les traigo un juego para PC llamado "Los Sims". El cual se lanzó el 31 de enero de 2000. Solo hablaremos de la primera entrega de este. De los demás tengo planeado hacer artículos más adelante.



Con este artículo espero ayudarles a encontrar un juego con el cual entretenerse en sus tiempos libres si así lo desean. Espero califiquen bien el pequeño artículo que estoy por escribirles.

Si solo entras para saber si vale la pena hoy en día jugar "Los Sims 1" vete directamente al final del artículo, allí está lo que buscas. Bien. Ahora... Empecemos...En lo poco que pude jugarlo, en los Sims 1 solo hay 2 etapas de vida, las cuales son niño y adulto. Puedes recibir una llamada telefónica donde te preguntan si deseas adoptar un bebé. También es posible hacer bebés, colocando dos sims en la cama del amor (Ya todos sabemos que harán allí). El bebé requiere alimentación cada cierto tiempo, no recuerdo exactamente cuanto, y después de 72 horas se convertirá en un niño. Los niños nunca se convierten en adultos (a menos que tengas un tipo de encanto si mal no recuerdo), y los adultos nunca mueren por envejecimiento (pero hay muchas formas en las que pueden morir: por hambre, conmoción, sed, etc...)Los bebés en "Los Sims", aunque parezca extraño, son objetos (Es muy raro), no Sims. Cuando los bebés se convierten en niños, la cabeza y la ropa se seleccionan al azar, ya que en Los Sims 1 al menos, no hay genética.Si descuidas a los niños, estos serán llevados por un trabajador social, o si pierden el autobús escolar y bajan las calificaciones, se irán para siempre a la escuela militar (Esto si está curioso y me gusta ese detalle).En "Los Sims 1" no tienen días de semana, los adultos van al trabajo todos los días y los niños van a la escuela todos los días.Otros datos a tener en cuenta:Los Sims, al menos esta primera entrega es limitado en términos de arquitectura. Las casas solo pueden tener 2 plantas o pisos, como lo quieras llamar. No puedes tener cimientos, sótanos o escaleras si el suelo es montañoso. Cualquier área encerrada por paredes obtiene automáticamente un techo a cuatro aguas, el techo a dos aguas es imposible. No puedes cambiar del techo más que el color y una de las 4 opciones de inclinación (sin embargo, puedes hacer casas de un solo piso con terraza en el segundo piso).Ahora la pregunta es, ¿Los Sims 1 es un buen juego? Comparado con sus otras entregas obviamente este ha quedado olvidado, tiene sus buenas mecánicas y de este salieron joyas como Los Sims 2 o 3, pero nada más, muchos errores que te llevan a veces a estresarte un poco, pero oye, de no haber salido este, no habrían llegado a hacer mejores juegos como ahora. En pocas palabras, en sus tiempos, cuando era la única entrega si valía la pena, cosa que actualmente no, como con la mayoría de juegos que tengan uno o dos entregas más. Este queda obsoleto.GRACIAS POR VALORAR MI ARTÍCULO. ME DESPIDO. ATTE: S0tic0.