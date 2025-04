Little Nightmares

Que tal comunidad de Gamehag, sean todos bienvenidos a una nueva historia, en esta oportunidad estamos ante un juego de puzles con toques de terror, desarrollado por Tarsier Studios, en el que controlaremos a una pequeña niña, Six, que ha sido raptada y encerrada en un gran barco para ser la cena de unas extrañas e insaciables criaturas, ahí tendrá que encontrar la forma de escapar mientras se entera de las horribles actividades que en ese barco se realizan.





Historia:

La trama comienza cuando una niña llamada Six es atrapada y encerrada en una gran barco, en donde viajaban extravagantes, horribles y obesas criaturas; al despertar se da cuenta de su encierro, así que intenta buscar una posible salida, cuando por fin la encuentra, se da cuenta que está en lo más profundo de ese barco por lo que deberá encontrar la manera de llegar hasta la cubierta, pero antes deberá saciar esas intensas ganas de comer que constantemente la aquejaban, por lo que llega a una habitación en donde se podía ver una gran cinta que transportaba niños a una parte más elevada del barco, allí también estaba una criatura con largos brazos y que aparentemente estaba ciega, Six trata de no hacer ruido mientras le da esquinazo a la criatura, pero ésta logra detectarla, así que Six emprende la huida hasta que logra escabullirse por una gran puerta, al estar aparentemente a salvo la criatura que la perseguía logra meter sus enormes brazos, tratando desesperadamente de poder agarrarla, pero Six cierra la puerta y le corta los brazos a la criatura.





Luego de tal enfrentamiento nuevamente su estómago ruge con fuerza, pero al seguir la cinta transportadora llega hasta la cocina en donde se encontraban dos enormes criaturas idénticas, que eran como los cocineros del barco que se encontraban preparando una gran cena con abundante carne, la cual provenía de todos esos niños que fueron capturados, uno de los cocineros escucha los pasos de Six, por lo que con cuchillo en mano la persigue ansiosamente, como deseando poder incorporarla al menú, Six logra escapar de convertirse en una salchicha, llegando hasta lo que sería un enorme comedor que estaba copado de esas criaturas esperando poder recibir su cena, al mirar por la borda se podía ver cómo más botes llegaban con más de esas obesas criaturas, que se unirían al festín; Six pasa sigilosamente en medio de todas las mesas hasta que puede ver a una mujer vestida con un traje asiático quién era la que lideraba toda esa carnicería, al llegar hasta el final, Six sufre de otro dolor de estómago, pero se encuentra con un pequeño gnomo, quién le ofrece algo de comer, pero Six no se lo recibe y en cambio se come al gnomo; al saciar su hambre se encuentra con una habitación completamente llena de espejos rotos, presumiblemente era donde se hospedaba la extraña mujer.





Mientras Six estaba en esa oscura habitación la mujer aparece y se percata de su presencia, por lo que en un despliegue de poderes mágicos ataca a Six en varias oportunidades, pero afortunadamente logra evitar cada ataque, aunque deberá encontrar la manera de poder destruirla, por lo que coge un espejo que estaba intacto y lo pone en medio del siguiente ataque de la mujer, dando como resultado que ese rayo rebote sobre el espejo y tome dirección sobre la mujer, destruyéndola por completo, al final Six se acerca al cuerpo y se lo come, pero con eso no sólo ha saciado su hambre, también los poderes que tenía la mujer ahora pasaron ser parte de ella; Six sale de la habitación y pasa nuevamente por el comedor, en donde toda la multitud de comensales intentan comérsela, así que se levantan de sus asientos y se dirigen en manada hacia Six, pero uno a uno caían al suelo completamente muertos; al final Six encuentra una gran puerta con un ojo en medio, aparentemente lo que sería la salida del barco y es ahí en donde termina la historia.





Jugabilidad:

Durante nuestra aventura el sigilo será nuestro mayor aliado, por lo que tendremos que caminar acurrucados en frente de los enemigos para no generar ningún ruido, valiéndonos también de todo lo que haya en el entorno, como la oscuridad o de algunos objetos que podremos coger para lanzarlos hacia otro lugar para despistar algún enemigo; los pequeños gnomos en algunas ocasiones marcarán el camino, aunque serán pocas las oportunidades en las que podremos interactuar con ellos. Six cuenta con un encendedor ideal para ver en los sitios de poca luz, al igual que lo podremos utilizar para encender ciertas lámparas que serán como nuestro punto de control, en cuanto a los puzles son sencillos de resolver, es buscar alguna pieza o hacer plataformeo para encontrar esa pequeña salida que se nos esconde a la vista, en algunas ocasiones deberemos jalar cadenas para que caigan objetos y que estos hagan contrapeso para poder alcanzar lugares elevados y ya para finalizar están los coleccionables, unas vasijas que deberemos ir rompiendo, pero hay que buscar con mucho en cada rincón, por qué se encuentran muy bien escondidas.





Conclusión:

El juego se asemeja a títulos como el inside, en el que a medida que vas desarrollando ciertos acertijos puedes ir avanzando a la siguiente zona y en ese proceso la trama se nos va revelando, la cual es sombría e intrigante; hay efectos que son una verdadera pasada ver mientras juegas, como el movimiento constante del barco que nos moverá hacia uno de los lados desestabilizando la postura de Six; es un juego que está entorno a unas 5 hr de duración, algo corto para sus 20 usd que cuesta, eso sin sumarle su dlc en donde se podrá vivir la experiencia vivida por otro niño. Gracias por llegar hasta el final y nos veremos en otra próxima aventura.