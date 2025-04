Tarsier Studios ha anunciado Little Nightmares II, y este es un paso lógico, dado el éxito del juego original y su reciente puesto en Switch.

Trama

Esta vez hay dos personajes principales: Six ya nos es familiar y el recién llegado, un niño que esconde su rostro debajo de una bolsa de papel. Aunque los dos personajes solo quieren dar el control a solo un par de jugadores, los desarrolladores enfatizan que Little Nightmares II es un proyecto en solitario. Según ellos, pensaron en una cooperativa completa, pero la abandonaron, porque es increíblemente difícil para dos jugadores mantener el nivel correcto de tensión y ansiedad inmediata. Además, en modo cooperativo, Six perdería su individualidad, convirtiéndose de un personaje independiente en un "avatar" de uno de los jugadores.

No nos encontraremos con viejos monstruos, pero ya hemos visto algunos nuevos. Por ejemplo, el retrato del Maestro se podía ver en la casa de la Dama en el suplemento Residencia de la primera parte de Little Nightmares.





En general, jugamos para Mono, mientras que la Six será controlada por IA(Inteligencia Artificial) . Sin embargo, interactuaremos muy de cerca con ella. Por ejemplo, un jugador puede pedirle que active uno u otro mecanismo o verificar algún lugar y, si la solicitud tiene sentido, Six lo ejecutará. Pero ella no solo te seguirá y esperará órdenes. Ya aprendimos su personaje animado del primer juego, y aquí también se manifestará: digamos que a veces ella misma se adelanta y resolverá algunos acertijos sin esperar nuestras instrucciones.

En cuanto a Mono, él, a diferencia del Six, sabe cómo usar objetos pequeños no solo para resolver acertijos, sino también para luchar con algunos enemigos pequeños. Sin embargo, el juego no se convertirá en una acción de esto. Mono no puede hacer nada con monstruos gigantes, pero luchará contra enemigos más pequeños para acortar el camino hacia un lugar seguro.





Los desarrolladores prometen una narrativa emocional de confianza, lucha y amistad de dos niños pequeños frente a un mundo grande y terrible. Little Nightmares II no necesariamente demuestra ser una continuación directa de la primera parte. Según ellos, los jugadores tendrán que entender por sí mismos en qué punto en relación con el original tiene lugar estos eventos.

En cuanto al desarrollo del personaje, esta historia los cambiará a ambos. Ya aprendimos algo sobre Six en el último juego, pero conoceremos a Mono desde cero. Pero como en la última parte, no todos los detalles de su pasado resultarán agradables.

Mono, como Six, está lleno de misterios. ¿Por qué tiene una bolsa de papel en la cabeza? En cualquier otro juego habría sido un pequeño detalle lindo, pero en el universo de Little Nightmares, los detalles lindos por regla general, no indican nada bueno. ¿Por qué lleva una bolsa? ¿Solo escondes tu cara? ¿Por culpa? ¿O hay algo realmente terrible debajo de la máscara? No me sorprenderá si su historia resulta ser similar a la tragedia de Fausto de la serie Guilty Gear.

Además, no olvide que la Six tampoco está bien. Nadie dijo que sus problemas con el hambre habían desaparecido. Y debido a ellos, los amigos pueden tener cierto ... malentendido. En una entrevista a los desarrolladores le preguntaron si Six trataría de comerse a Mono y si era peligroso para él, a lo que respondieron: "En este mundo, todos son peligrosos para todos".

Los desarrolladores se negaron a decir qué tipo de figura alta se cierne sobre los personajes, pero hablaron un poco sobre la torre en el fondo. Esta es una torre de señal, y en su parte superior hay un transmisor que juega un papel importante en la trama. A partir de él, se están extendiendo señales extrañas en todo el mundo que reciben todas las pantallas en el distrito (de ahí las televisiones con personajes extraños). Además, las señales afectan desagradablemente a todos los que viven en este mundo. Según los desarrolladores, también actuarán en Mono y Sixth, debido a ellos, la amistad de los héroes se someterá a serios controles. Los creadores del juego afirman que los televisores de alguna manera participan no solo en la trama, sino también en la jugabilidad.





Cierre

Little Nightmares 2 se lanzará en PS4, Xbox One, PC y Switch En 2020. Aún no hay una fecha de lanzamiento exacta. Con una edición especial para PS4