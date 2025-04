Little nightmares es un videojuego de puzzles / "superviviencia" que se estrenó el 28 de abril de 2017. Actualmente está disponible para la xbox, PlayStation 4, nintendo switch y PC (es posible comprarlo a través de steam, por si a alguien le interesa), y fue desarrollado por "Tarsier studios"



¡Las imagénes estarán sacadas de google! Pero todo el texto está escrito por mí. Cualquier comentario se agradece. <3

Lo siento mucho si alguna que otra imagen no se ve demasiado bien, pero desde Gamehag no sé calcular el tamaño correcto.

Este misterioso juego trata sobre un pequeño niño humano llamado "Six", que está atrapado en un extraño barco lleno de monstruosas y amorfas criaturas terriblemente hambrientas. Durante todo el trayecto nuestro querido protagonista explorará el barco además de huir de los monstruos que quieren cocinarlo, y parece ser que están bajo algún tipo de maleficio que también afecta a nuestro protagonista; estarán hambrientos todo el tiempo. Aunque a Six no le afecte de la misma manera, conforme pase el tiempo veremos como va empeorando, hasta llegar a un final bastante extraño.Como he mencionado antes, el protagonista se llama Six y según parece es un humano, pero en ningún momento se confirma, y para entender lo que estoy diciendo se debe ver un gameplay o jugarlo ya que hasta el final parece un personaje bastante normal. No se dice qué edad tiene, además de que no se le puede ver la cara (a menos que se utilice algún programa en específico para ver el modelo real.Parece llevar un chubasquero amarillo (me recuerda muchísimo al de Coraline). Como he dicho antes, si utilizamos cierto programa para ver el modelo original, este sería el resultado (he tenido varios problemas subiendo la imagen, no sé si se verá algo rara).Oh vaya, creo que era una chica... Bueno, da igual.- El conserje (the janitor); un monstruo ciego con unos brazos exageradamente largos y piernas muy cortas, intentará atrapar a Six en todo momento guiándose por el sonido. Un dato curioso es que los creadores quisieron crearlo con unas piernas de tamaño normal, pero al ver que no quedaba bien lo dejaron así.- Los gemelos cocineros (twin chefs); estos dos gemelos son los cocineros del barco, se encargan de cocinar carne para los pasajeros. Son muy feos además de gordos, y se cree que ellos dos utilizan máscaras. En la imagen parecen estar unidos, pero no lo están, son dos seres completamente independientes.- Pasajeros; he querido añadirlos como villanos secundarios ya que ellos también quieren atrapar al protagonista (cof cof... Comerselo). Se les ve constantemente comiendo como animales, además, hay un dato bastante curioso; algunos de ellos llevan puestas unas máscaras, supongamos que no se sienten bien con su aspecto.- Las sanguijuelas; son pequeños gusanitos (del tamaño de Six) que intentarán matarlo. Normalmente caerán del techo y lo perseguirán, no es muy difícil esquivarlos.A este personaje le he querido dedicar un apartado únicamente para ella, ya que me parece bastante interesante. Es el único personaje a parte de Six que tiene poderes "sobrenaturales". Según se cree, ella es la dueña del barco, y que ha puesto un maleficio para que sus clientes no dejen de comer y engordar.Es una mujer delgada de pelo largo y oscuro que lleva una máscara en su rostro. Si hacemos lo mismo que con Six, veremos su verdadero rostro, debo decir que es verdaderamente hermosa. No añadiré la imagen ya que no quiero sobrecargar el artículo, y estoy teniendo varios problemas para añadirlas, mil disculpas.- Los gnomos; ellos son unas pequeñas criaturas con cabeza de cono y de cuerpo humaniode. En ningún momento dañarán al protagonista, y son abrazables. En cierto momento del juego una de los gnomos le ofrece comida a Six, pero él lo rechaza y opta por comerse a la pequeña criatura, algo bastante macabro y extraño. Uff... Son demasiado adorables.Actualmente, este juego cuenta con tres DLC´s, pondré el nombre y sus precios correspondientes.- Scarecrow sack; 0,99 euros. Este DLC simplemente añade una bolsa a tu cabeza... ¿Un euro bien gastado?- Upside-down Teapot; 0,99 euros. Lo mismo que el anterior, pero en vez de añadirte una bolsa, te añade una tetera rota a la cabeza.- The hideaway; 3, 99 euros. Este es el más interesante de todos, ya que añade un nuevo personaje, apodado como "hideaway kid". Sin duda alguna, este es el que más merece la pena, y por algo tiene el precio más elevado de los tres.Sinceramente, este juego me ha gustado muchísimo y se lo recomiendo a cualquiera. Es una pena que dure poco tiempo, ya que se centra únicamente en la historia. Tiene un ambiente terrorífico además de unos gráficos bonitos, si quieres pasar un buen y no agobiarte por que sea demasiado complicado, este es tu juego.8 estrellitas sobre 10. <3