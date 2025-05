( 15 ratings)

League of Legends

League of Legends es un Juego de tipo MOBA,5 vs 5 Formado por personas.Que ocupan distintos roles y mécanicas que se explicaran luego.Hay Mobs muy importantes.¡Que pueden voltear una partida! ¡Acompañame a conocer más de este increible juego! Hay Dos Tipos de Daños,El daño mágico(Ap) y el daño Físico(Ad). El Juego está formado por Cinco Roles.El Top Laner (Arriba) Allí Generalmente se lleva un Personaje que resista (Tank) En la Jungla Se lleva Un personaje que pueda sorprender al enemigo,En la Mid Lane(Medio) Se lleva un Personaje con daño explosivo,Y en la bot lane que se llame bot no significa que sea Inteligencia Artificial xD,Está formado por El A.D.C (Ad Carry) Un personaje Frágil,A distancia pero no menos importante.Cumple un rol importante en las partidas largas.Como es Frágil,Necesita de un Support,Un jugador que tendra que ayudarlo a vida o muerte.



Hay unas pequeñas criaturas llamadas minions,No,No son los de la Pelicula. xD Que dan oro al darles el golpe de gracia.

El oro se usa para conseguir Objetos que brindan muchas cosas.



Para Ganar una Partida,Se debe Destrozar las torres enemigas,Inhibidores y el NEXO.Claro,Podes romper las 3 torres de una linea,Su inhibidor y El Nexo.Pero sirve más si se pueden destrozar TODAS las torres Enemigas.



Hay Objetivos muy importante que pueden asegurar partidas,Entre ellos los Dragones Cuyo Spawn es un lugar especifico Pero de forma aleatoria Y dan Bonificaciones grupales,El Dragón de Fuego,Otorga Más porcentaje de daño a (Puede spawnear 3 veces al igual que los otros dragones)El dragón de Tierra,Otorga daño adicional a las Torres .El dragón de Oceanos,Otorga Regeneración de Vida y Maná A todo el equipo .El dragón de Viento,El menos importante Da velocidad de movimiento.A partir del Minuto 30:00 Aparece el gran dragón Anciano.Refuerza todas las bonificaciones Obtenidas,Por un corto periodo de tiempo.En el temprana partida aparece un Mob llamado Heraldo De La Grieta,Al matarlo suelta un ojo al suelo,El que se atreva a agarrarlo,Se le otorgaran bonificaciones de daño,Capacidad de spawnearlo 1 Sola vez para atacar torres.Claro,Vuelta a base dividida a la mitad y más, ¡¡Pero se haria más largo el texto!!Su bonificación es individual y Dura poco tiempo.Luego está el Baron Nashor,El Mob más poderoso del juego.Que da una bonificación grupal Muy poderosa,Entre ellas más daño,Vuelta a base rápida,Bonificación a minions.Etc.



Espero que les haya gustado mi articulo,Saludos,¡Disfruten del juego!