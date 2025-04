Hola Amigos hoy les traigo mi articulo (me demore mucho)

Pero Bueno No estoy aqui para hablar de Mi Si no sobre este juego tan maravilloso que les traigo en esta ocacion y es ni nada mas ni nada menos ATTACK ON TITAN LAST BREATH



¿QUES AOTLB?



Es un juego basado en el anime ya que posee un 80% a similitud a los juegos oficiales de Attack on Tian

TROPA DE LA ELITE DEL ESCUADRON DE RECONOCIMIENTO





es un juego Basado en el anime en el cual podras jugar de manera gratuita y sin preocupacion alguna si pesa o no ya que el juego esta publicado en la plataforma deasi que preparate amante de los juegosel juego de por si cuenta con 5 Pases en los cuales explicare de forma ordenada Tal Caul veran en la imagenEste pase Es para las personas que no estan satisfechas con el mejor Equipo Tridimensinal del juego .Pues existe esta ya que Es Muy superior a todas las cuchillas del juego por que posee-Mas Durabilidad Del La hoja(cuchilla)-Mas Alacenamiento de Gas-Mayor Rapidez de Desplazamiento-Ganchos UltralargosBueno no hace falta Explicar sobre este pase ya que es solamente un servidor privado en el cual solo podras invitar a tus amigos con los que quieras jugar ustedesComo Su nombre en ingles lo dice es el caballo perfecto ya que posee-Muchisma Velocidad Al montarlo-Mucha mas Vidaaunque deberia ser ackerman pero no se pudo poner ese nombre por x razones)Este Pase es el mejor de todos ya que te vuelves parte del clanY de Seguro bueno es un clan y que hay con eso?Pues Dejame decirte amigo que cuando te vuelves un akerman posees habilidades super increibles que no puede tener un jugador cualquiera Y bueno solo conozco 2 habilidades de ellas ya que no poseo el pase-Descuartizar Titan-Asesinar titan cada 30 seg (Titanes De cualquier clase)Tambien sobre este pase no hace falta explicar mucho ya que solo es un accesorio mas (Es una Capa) Y bueno eso hace que te sientas en un papel de alto rango ya que seras reconocido por cualquier jugador comoAl iniciar el juego como persona nueva Podras Personalizar a tu personaje A tu Preferencia pero tranquilo que si no te gustan las ropas por defecto podras comprar mas accesorios en la tienda del juegoDespues de haber especificado claramente los detalles del juego Respondere preguntas que posiblemente se haganHay 2 noticias:es que en mecanismos si eres una persona novata se te hara dificil pero eso no te quitara las ganas de jugarlo por que el juego en si al ser adictivo te hace dar ganas de queres superarte a ti mismopara tu suerte el juego se adapta en la forma en la que juegas y para sertirte mas comodo te hara conocer personas de tu misma o parecida forma dejugar y quien sabe puede que formen un escuadron algun dia: al Decir que el juego se adapta es por decir si juegas mal te ponen titanes normales y no tan dificilesPor su puesto Existes Por el momento habilidades en las cuales podras comprar en diferentes precios y diferentes formas de usarlosA continuacion Explicare cada Habilidad Respectivamente de la imagenBlades ThrowEsta Habilidad te permite lanzar tus cuchillas hacia los titanes (solo funcionas si les cae en la cara) en el cual inmovilizara a los titanes que estaran parados sollozando y te dara tiempo para que los asesines y su tiempo de recarga es de 40 segJaw CutEsta Habilidad sirve para lanzarte hacia el titan mas cercano y cortarles la mandibula , eso te dara tiempo para que algun compañero este contigo tenga tiempo de salvarte si el titan te tiene entre sus manos y su tiempo de recarga es de 1 min y 30 segBlindesta Hablidad Sirve para lanzarte hacia un titan cercano y segarlos (osea cortarles los ojos ) y los inmovilizaras y podras dar tu ataque letal y su tiempo de recarga es de 1 minAnkle CutEsta habilidad no la poseo ya que Sirve para cortar el talon de un titan cercano y dejarlo tirado boca abajo para poder matarlo ya que su nuca estara desprotegidaArm Cut (Auto)Esta Habilidad Te permite cortar el brazo de un titan caundo pasa por la extremidad izquierda o derecha de un titanPSDTA: Su tiempo de Recarga Dura MuchoYa Explique cada Habilidad y Tiempo de Recarga De cada unoPara Los Principiantes Esta ElPara Los Amantes de la Accion esta elEl Desarrollador trabaja muy seguido en el juego asi que como veen en la imgen algunas misiones estan en pregreso y otras se atrasaron pero solo se puede esperar pero nunca aburrirPara los expertos en equipos de maniobras esta elEn el modo pvp existen 2 bandos uno es de los Saqueadores (Usan Pistolas) y esta La Legion de reconocimiento (usan espadas) , Ambos Equipos Pelean hasta que solo un equipo quede vivo y los 2 usan equipos de maniobras