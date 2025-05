Las amigas de RINGO ISHIKAWA

Buenas , tener un juego de este modo pixeliado no le quita lo divertido y lo interesante.

Universidad estilo Samuel Pensé que el juego sería muy similar al de una universidad sangrienta, pero después de jugarlo en su conjunto, obviamente fue más parcial. En el marco de un cambio de día y noche de 24 horas, npc tiene su propio trabajo y tiempo de descanso en el juego, cuándo levantarse y salir, cuándo ir a clase, dónde vivir, hay planes claros, además de la tienda de juegos también tiene horario comercial



Pero es obviamente más rígido que este horario de trabajo. El comportamiento de todos es como una fórmula, y es difícil impresionar a la gente. Para dar un ejemplo de, hay un PJ que viene al cementerio de mascotas todos los días para extrañar a su mascota. Si hablas con él, será muy impaciente. A veces también puedes verlo caminando borracho por la carretera, La primera impresión es que esta persona está inmersa en el dolor, y este sigue siendo un PJ que no tiene nada que ver con la trama. Pero el npc en este trabajo es ir a la escuela, asistir a clases y dejar la escuela.





Otro punto que me hace sentir como Samu es su sistema de desarrollo de personajes. Puedes encontrar un espacio abierto en Samu y aumentar tu habilidad repitiendo continuamente un movimiento mecánicamente. En este trabajo, el estudio, el ejercicio y la lectura del protagonista solo se pueden lograr de forma mecánica. Por ejemplo, después de leer este libro, habrá una barra de progreso en la cabeza del personaje, pero si no puedes hacer nada, solo puedes Mirando la pantalla por unos minutos hasta que la barra de progreso esté llena. Aprender es lo mismo.





Tarda unos 10 minutos en llenar los atributos de aprendizaje. Durante este tiempo, he estado presionando el botón z, y estoy confundido. Al igual que Shamu, se centra en el desarrollo de la búsqueda del realismo a un ritmo lento, pero es solo una dilación sin sentido, que aumenta el tiempo de juego a la fuerza.









El mundo creado por "Shihe Renwu y sus amigos".

Todo el mundo abierto es grande y vacío, y los personajes solo pueden completar una cosa mecánicamente. Jugar No puedo evitar cansar a la gente.

Operación de guía cero No sé quién le da al desarrollador el coraje de lanzar el juego al jugador sin dar el tutorial. El llamado tutorial en el juego es para enseñarle a fumar y entrar en modo malo. No se menciona mucho contenido central. Los jugadores exploran por su cuenta. Por ejemplo, en la batalla de apertura del tren, no le dije al jugador qué tecla presioné para atacar. Tuve que desplazarme por el teclado o volver al menú principal para ver la posición de la tecla. Y cuando el juego se completa rápidamente, me di cuenta de que después de derrotar al enemigo, puedo presionar ↓ para agarrar el dinero o vender la bolsa. También hay pull-ups en el juego.





No sabría cómo hacerlo a menos que lea la guía de logros. Más que eso, muchos aspectos del juego no se hacen bien. Los valores desconocidos del hambre y el tabaquismo me hacen preguntarme: ¿qué sentido tiene el autor hacer esto?









Shihe Lunwu no tiene amigos El único punto brillante en el juego es la trama. La línea principal de la historia se inserta de vez en cuando en la vida cotidiana lenta. La discusión de la vida y la realidad, y la batalla por la amistad son ventajas que no se pueden ignorar en el juego. La juventud apasionada que luchó por la amistad ha terminado, y los amigos más cercanos a su alrededor también lo traicionarán. Debería ver la realidad incluso después de graduarse de la escuela secundaria. Quizás Shihe Lunwu es el que vive completamente en la fantasía de una universidad apasionada. Pero al menos aquellos que han experimentado tragedias se harán más fuertes.