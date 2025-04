Lara Croft GO | Reseña

Lara Croft GO es un Spin-Off móvil de Tomb Raider lanzado en 2016 por Square Enix Montreal, tenemos una vista panorámica desde arriba y es un estilo de juego lineal con diferentes tipos de niveles llenos de puzles. La protagonista sigue siendo la misma, ósea, Lara Croft. Pero esta vez haciendo referencia a los antiguos Tomb Raider, con su característica y clásica indumentaria de camiseta Azul y pantalones cortos marrones con sus respectivas pistolas anexadas a este.

Lara Croft GO es un estilo de juego diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver anteriormente, a comparación de las anteriores entregas de Tomb Raider, como Tomb Raider Underworld o Anniversary, que tenía sus propias historias cada uno de estos juegos con sus respectivos puzles. Pero aquí, al parecer Square Enix intenta algo nuevo. Un Tomb Raider que es… Bueno, no es un Tomb Raider en si puesto no sigue el mismo estilo de este, ni tanto en los juegos viejos, ni como en el reboot de la franquicia. Pero si que hace referencia a este puesto el personaje es Lara Croft. Pero el estilo que tiene esta entrega vendría siendo como ya dije anteriormente una cámara panorámica que se ve desde arriba, el juego es bastante lineal y se encuentra dividido por diferentes niveles. Y con lineal me refiero literalmente lineal, solo podemos caminar por ciertas zonas del juego, mas bien, el juego tan solo nos ofrece las zonas por las que se pueden caminar, no nos ofrecen zonas alternas panorámicas como para adornas el paisaje pero que no podemos explorar por ellas.

JUGABILIDAD.

A lo largo del juego, nos encontraremos con diferentes tipos de puzles, accionar palancas, columpiarnos, escalar, mas enemigos y más difíciles. Puzles más difíciles y que tengamos que utilizar la cabeza más de lo normal o que incluso nos quedemos atascado en esa parte por 30 minutos pensando en que hacer o como resolver esto. Obviamente, mientras más avanzado estemos en los niveles, mas difícil será. Pero en cuanto a la dificultad de los enemigos que nos encontramos por ahí, es demasiado fácil al igual que los demás Tomb Raiders que incluso tendrías que jugarlo en difícil si lo que quieres es una experiencia o un reto de verdad.



Un dato curioso vendría siendo que una gran mayoría o parte de los niveles pueden ser tumbas o criptas arqueológicas con una tonalidad oscura y marrón, haciendo referencia a las tumbas o criptas opcionales que nos encontramos en los nuevos juegos del Reboot de la franquicia, como Rise Of The Tomb raider o Tomb Raider 2013.

Existe una gran cantidad y variedad tanto de enemigos como de trampas, como pozos sin fondos, las serpientes que ya mencionamos anteriormente. Lagartos gigantes o una especie de cocodrilos, Bolas gigantes de piedra que la tendremos que esquivar o saltar a otra plataforma para que no nos aplasten y perder el juego y enormes patrullas arácnidas que escalan por las paredes e incluso puede que hasta nos persigan a lo cual nosotros tendremos que maniobrar con todos estos obstáculos para poder alcanzar el objetivo final.

Como ya mencione anteriormente, raramente los niveles son difíciles o la dificultad de los enemigos tras tratar de detenernos es bastante nula. Lara Croft GO cuenta con un total de 40 niveles para jugar, en donde podremos aprecias diferentes paisajes, biomas, criptas, cavernas o tumbas de las que tendremos que escapar.

BANDA SONORA Y SONIDO.

La banda sonora y los sonidos que nos aporta Lara Croft GO son sencillamente increíbles, cada nivel tiene su respectivo paisaje sonoro diferente y que combina con este, ya sea una cripta, una caverna o una selva. Y esto sencillamente da vida al paisaje y al juego, aparte de que da un poco mas de emoción puesto si no hubiese un sonido alguno, el juego la verdad es que se haría algo tedioso para ser sincero.

En cuanto al sonido, podremos apreciar diferentes tipos y variedades de sonido tanto en el menú principal del juego como en el gameplay. Por ejemplo, cuando pisamos una placa de presión o activamos una trampa, se oirá como un breve "Click" indicándonos que hicimos algo y si la trampa contiene una bola gigante de piedra aplastadora, se escuchara como esta desciende mientras unas pequeñas piedritas y cenizas se escuchan con eco a lo largo de este proceso. Otro dato seria el sonido de los enemigos que nos encontraremos a lo largo del juego, los cocodrilos hacen sus respectivos sonidos, como al caminar, cuando dan un mordisco se escucha cuando serian la mandíbula de una forma brusca y la cascabel de las serpientes, entre otras cositas varias que nos podremos encontrar en el juego.

GRAFICOS.

El diseño de las texturas y de los niveles es bastante limpio y se encuentra muy bien hecho, pocas veces nos encontraremos con un fallo o con algunos dientes de sierra. En las configuración del juego viene incluida las opciones para configurar los gráficos a nuestros gustos y según a que tan potente sea nuestra Pc.

OPTIMIZACION.

Ya que acabamos de hablar sobre los gráficos por anticipado, profundicemos un poco mas en lo que vendría siendo la optimizacion que nos aporta Lara Croft GO. Que pare ser sincero, para la experiencia que yo tuve jugando este juego. No me encontré con error alguno, no picos de fps, no bajones de fps. Nada, la mayoría de juegos que reseño acá en gamehag normalmente no tienen fallas de optimizacion, así que podrían estar mas que seguro cuando vean un articulo mio sobre algún juego, lo mas posible es que si os gusta, no vayáis a tener algún problema en cuestiones de fps... Si es que tienen la Pc lo suficientemente potente como para cumplir los requisitos del juego.

FINAL.

Hasta aquí llega mi articulo sobre Lara Croft GO, la verdad es que me puse a investigar por gamehag si existia ya un articulo sobre este juego, pero solo habían hablado de los importantes de la franquicia de Tomb Raider, como Shadow Of The Tomb Raider, Tomb Raider 2013 y Rise Of The Tomb Raider. Así que al ver esto, me anime a aportar este articulo a la comunidad de gamehag, nos vemos a la próxima.