La trágica actualización de Rocket League.

Antes de comentar y votar el articulo léanlo completo por favor, no tardaran ni 10 minutos, gracias.

Hola, antes que nada bienvenidos a mi artículo. Hoy quiero hablar de la nueva actualización que sufrirá Rocket League a mediados de diciembre si no me equivoco. Empecemos.

Bueno, con esta actualización nueva de Rocket League mucha gente quedara inconforme, incluyéndome.

Yo este juego lo conocí el año pasado y sin darme cuenta ya tengo más de 500 horas jugadas, y que hagan una actualización como esta me parece triste, ya que quedara perjudicado el Trading del rocket league, en el que yo me había estado involucrando hace poco.

Bueno primero quiero explicarle a la gente que no conozca el rocket league, que es este juego. El rocket league es un juego de coches, que están situados en una cancha con una pelota y tienen que meter goles al otro equipo contrario, puede ser un 2vs2 (dos coches contra dos coches) o 3vs3 o hasta 4vs4. Algo parecido a la siguiente imagen

Hasta ahí bien, el juego es divertido y puedes jugar con tus amigos y reírte un rato de algunas mecánicas raras que tiene el juego. (Aunque sin amigos puede que no la pases tan bien ya que se dice que el rocket league es una de las comunidades más toxicas de los juegos, si le erras un tiro a la pelota tu equipo te insultara seguramente, aunque esto es para hablar en otro articulo)

En lo que el rocket league crecía de popularidad, Epic Games por otra parte estaba triunfando con Fortnite.

En un momento se anuncia que Epic Games va a comprar Rocket league, lo que eso perjudicaría varias cosas, como por ejemplo el Workshop asociado de rocket league con steam. Mapas que hacia la comunidad de Steam para rocket league quedarían inutilizables si Epic Games compraba el juego y lo trasladaba a su plataforma. (Aunque esto no paso)

Epic games para que entiendan bien, compro a Psyonix, la compañía desarrolladora de Rocket League, eso hace que ahora los de Epic Games tengan el poder para hacer lo que quieran con el juego. (Y no tardaron en publicar los cambios drásticos que le espera a este juego).

Bien, antes de hablar de la nefasta actualización que recibirá Rocket league por parte de Epic Games, quiero explicarles la comunidad del trading y los cambios que sufrirá, quiero lean con atención.

En Rocket League, después de jugar un partido con tu amigo, te dan experiencia, esa experiencia hace que subas de nivel, y al subir de nivel te dan Cofres (de los cofres hablaremos después) y objetos "Uncommons" (objetos no comunes) Con esos objetos Uncommons, si tienes 5 de estos, puedes hacer un Trade-Up (combinarlos) lo que hace que te de UN solo objeto "RARE". Si haces lo mismo con 5 RARES consigues UNO de lo que se le conoce como "Very Rare Non Crate". (No siempre es así, pero es solo para ponerlo de ejemplo)

Ahora bien, los Very Rare Non Crates son muy solicitados por la gente, ya que al hacer un Trade-Up de 5 very rares non crates te puede salir un objeto "Importado" que puede valer muchas LLAVES (las llaves en rocket league seria como el dinero virtual de este juego, algo así como los pavos en Fortnite, con 10 llaves puedes comprar el pase de rocket league, que te dará varias cosas al seguir pasando de nivel jugando partidos)

Como estos objetos (los Very Rare Non Crates) son solicitados por algunas personas porque les pueden tocar cosas buenas, (aunque también le pueden tocar cosas malas también). En la misma página de Rocket League, hay una sección llamada "Trading" Esto hace que sea mucho más fácil todo a la hora de que alguien solicite un Very Rare Non Crate o demás objetos.

Ahora esto es lo interesante aquí.

Yo publico que tengo 5 very rares non crates, y a cambio de eso te pido 2 llaves.

Eso sería un TRADE. También, hay trades con cofres, por ejemplo, te doy 30 cofres y te pido que me des una llave.

O también, con llaves puedo abrir cofres y lo que hay dentro de esos objetos puede valer muchas llaves, entonces yo te doy este objeto que estaba dentro del cofre y tú me das 6 llaves. (Si es que el objeto vale eso)



¿Ahora qué tiene de interesante esto?



Básicamente con el Trade podías hacer dinero si le invertías tiempo gracias a una pagina que no mencionare para no hacer publicidad, (lo que estoy seguro es que esta pagina, después de la nueva actualización saldrá perjudicada seguramente) esta página te daba dinero por PayPal si tú le dabas llaves de rocket league. Un amigo cercano pudo llegar a conseguir 40 dolares, y solo le dedico un poco de tiempo. Ni me imagino la gente que trabajaba a full horas con esto.



Entonces, les pregunto a ustedes ¿que se imaginan de que tratara la nueva actualización que pondrá Epic Games en Rocket League?



Si, pensaste bien, borraran el Trade de rocket league, Así sin mas.



Todos los objetos que tengas, no los podrás intercambiar por otros, ni vas a poder intercambiar objetos de los cofres, ni podrás hacer absolutamente nada que tenga que ver con el Trade (con intercambiar). La gente que se dedicaba al Trade y a vender objetos y llaves por la pagina, se va a quedar en la nada, tendrán que buscar otra comunidad, otro juego para hacer trading y hacer dinero ya que este no les servirá más.



Y diciéndolo así suena como si esta gente (incluyéndome) estaba nada más jugando por el dinero, aunque en realidad no es así. Este juego tenía una comunidad y una página oficial donde el Trade era una opción, y se le daba esta oportunidad a cualquiera que pudiera y quisiera Tradear, y que ahora le saquen el Trade, porque el juego cambia de dueño, me parece algo bastante mal. Ya que no están respetando la comunidad formada y creada del juego.



Si se preguntan que pasara con los cofres y las llaves… SERÁN CAMBIADAS, ¡ya no existirán ni cofres ni llaves! No solo esto afecta a los que hacían trade, sino que también, si tienes cofres guardados que querías abrir porque quieres que te toque cierto objeto. Será mejor que esos cofres los abras ahora, ya que después de la actualización, para tener esos objetos de esos cofres VAS A TENER QUE PAGAR INDIVIDUALMENTE POR CADA UNO.



A ver si se entiende bien esto, lo que antes conseguías en un cofre con una llave, o con un decryptor (un abridor de cajas que conseguías de vez en cuando al subir de nivel) ahora esos objetos que estaban dentro de las cajas los vas a tener que pagar y te saldrán como 10 dolares individualmente… Increíble.



Otra cosa que no mencione, es que existen DLC en rocket league, los DLC de rocket league son coches básicamente, si quieres puedes comprar el que más te guste.

Bien, estos coches luego del anuncio de la nueva actualización de rocket league fueron aumentados a más de un 500% (Al menos en Argentina, que un coche salía 20 pesos, ahora sale 120 pesos. 20 pesos + el 500% = 100/120 pesos en total)

Para finalizar quiero dejarles el video de esta persona que también habla sobre la actualización de rocket league y lo mal que le afectara:







Díganme ustedes si conocían este juego y si lo juegan, que les parece la actualización nueva que hará Epic Games?



Sin nada más que agregar, gracias por leer mi artículo.