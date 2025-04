Hola chicos y chicas de Gamehag hoy les traigo un juego móvil del cual quiero que conozcan ya que es muy divertido y muy dinámico. Es un juego indie y su nombre es Juanito Arcade Mayhem, el cual también está disponible para la plataforma de steam. De esta forma comencemos.







Historia

Juanito un buen día esta jugando videojuegos en compañía de su amigo Gluck (quien es un alien), todo va normal hasta que de repente comienzan a notar algo extraño en los juegos. Los juegos comienzan a romperse o a sufrir una alteración debido a que están siendo invadidos por clonocelulas. A nuestro amigo Gluck se le ocurre insertar a Juanito dentro del juego para que pueda salvarlo. Una vez dentro, Juanito deberá salvar cada mundo de cada juego conocido no sólo por él sino también por cada uno de nosotros/as. Algunos de los mundos no se me hace para nada familiar pero puede que eso sea tal vez porque no he jugado esos juegos aunque claro, hay juegos que conozco porque he oído hablar de ellos aunque no los he jugado. En fin en este juego vamos a tener unas interminables batallas contra las clonocelulas (digo interminables no porque lo sean, sino porque son muchos enemigos), las cuales parecen multiplicarse. Al final el objetivo de cada nivel es exterminar todas las clonocelulas que aparecen en él.



Mecánica del juego

La mecánica del juego es que siempre vamos a estar en el suelo disparando con la mira hacia arriba y esquivando tanto a los enemigos como a los obstáculos para evitar que nos hagan daño. Contamos con cuatro botones, dos direccionales para movernos a la izquierda y a la derecha, un botón para disparar y otro para esquivar los ataques u obstáculos más rápidamente. Antes de pasar a hablar de los mundos y niveles del juego, voy a destacar algunos puntos del mismo, como el hecho de que cuenta con un modo survival el cual si no estoy mal se desbloquea superando uno de los niveles iniciales, aunque no recuerdo cual. También es importante resaltar que la versión de steam tiene algo que la versión de android o versión móvil no tiene y eso es un modo multijugador.





Como dije anteriormente, Juanito tiene que salvar los mundos de diferentes videojuegos, lo que significa que nos toparemos con niveles de juegos que conocemos. Por ejemplo, el primer mundo al que tenemos que salvar se llama Blockits y en éste mundo hay montones de bloques de diversos colores que van cayendo y tenemos que evitar que caigan sobre nuestro personaje mientras luchamos contra las clonocelulas. Hay que tener en cuenta que aunque son mundos de juegos que conocemos eso no quiere decir que sus nombres sean iguales a los nombres de los juegos originales. Los nombres de los mundos tienen una variación dependiendo de cual sea el nombre del juego original, incluso los nombres de los personajes varían aunque en el caso de éstos últimos puede que varíen demasiado. Adivinen cuál es el nombre de Donkey Kong en este juego:









Niveles y modos de dificultad

Como es de costumbre cada mundo cuenta con 10 niveles y al menos a mí me llama la atención la presentación inicial de cada décimo nivel. Los décimos niveles de cada mundo son presentados con una animación bajo el nombre de Level X y luego de esto Gluck nos dice algo o sucede algo como si fuera una escena y luego es cuando comienza la batalla contra el jefe final del mundo en el que estemos. Luego de derrotar al jefe final de un determinado mundo entonces habremos salvado el juego al que pertenece ese mundo. Juanito Arcade Mayhem cuenta con tres modos de dificultad desde el más fácil hasta el más difícil, éste último está bloqueado. Lo más interesante de los modos de dificultad es que si elegimos uno podemos cambiarlo en cualquier momento ya que cada vez que seleccionamos jugar la historia del juego nos preguntará en qué modo lo queremos jugar, independientemente de si ya avanzamos el juego con un modo determinado no perdemos nuestro progreso al seleccionar un modo diferente. Esto es bastante útil al menos para mí, ya que cuando seleccioné el modo de dificultad normal los niveles del primer mundo los ganaba con una o dos estrellas de manera que nunca sacaba las tres estrellas (creo que sí hubo un nivel en el que saqué las tres estrellas), siendo que ganar estrellas es importante para desbloquear nuevos mundos. Luego al llegar al Level X nunca podía ganarle al jefe final del primer mundo, se me hacía muy difícil y por eso tuve que cambiarlo a modo fácil. No sé si es que soy un noot y tal vez ustedes lo hagan mejor pero sólo así pude salir ganando.









Modos de dificultad

En mi experiencia personal con los modos de dificultad de éste juego, puedo decirles que no importa si seleccionamos el fácil o el normal, ésto no cambiará el comportamiento de los enemigos (al menos con esos dos modos ya que el difícil tal vez sí lo haga). Entonces ¿cual es la diferencia entre el modo fácil y el difícil si los enemigos son igual de feroces? La diferencia está en que en el modo fácil los enemigos sueltan muchos power ups, lo que facilita un poco más nuestra batalla contra ellos. En el modo normal los enemigos también dejan caer los power ups pero no tantos como en el modo fácil. Pero hay que destacar que, independientemente del modo en que elijamos jugar las clonocelulas dejan caer los power ups si las derrotarnos; éstas hacen acto de presencia aún cuando estamos luchando contra un final boss de un determinado mundo. Al derrotar al final boss del primer mundo desbloqueamos un power up que me ha gustado muchísimo, ése es el botón de pausa. Con el botón de pausa podemos poner en pausa el juego de modo que nada puede moverse excepto nuestro personaje. De esta forma mientras el ambiente quede congelado aprovechamos y destruimos a todos los enemigos de alrededor.











Power ups

Hay muchos power ups por desbloquear y también por mejorar usando las monedas. También con las monedas podemos mejorar la pistola arcade que es el arma que Juanito usa desde que comienza el juego. Las monedas podemos ganarlas derrotando enemigos (algunos dejan caer monedas) y otra forma de obtenerlas es recogiéndo las que nos dan en la pantalla principal cada cierto tiempo. Otra opción sería comprarlas con dinero real. También contamos con muchos logros que podemos ir superando y sí, de verdad son muchos. No podemos dejar atrás en hecho de que podemos comprar con las monedas un aspecto diferente de nuestro personaje e incluso podemos comprar a Gluck, de modo que podemos comprar diferentes aspectos tanto de Juanito como de Gluck.





Despedida

Bueno ya después de haber dicho tantas cosas sobre el juego sólo queda decir que pienso que he encontrado un gran juego por accidente y como dijo Mariatxi (un youtuber) en una página de Steam "un vídeo dice más que mil palabras". Así al final les dejo el trailer del juego, el cual es como un resumen de todo lo que han leído aquí. Si de caso les interesa jugarlo pueden buscarlo tanto en Steam como en Google Play totalmente gratis. Les escribió su servidor Sacnil1516. Hasta la próxima ocasión!!