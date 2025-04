Hola gente de gamehag!, seguramente conozcas Ironsight un juego gratis que es comparado con Call of duty y que en un futuro si el juego sigue actualizándose y mejorando puede llegar a ser una competencia a esta gran saga. Ahora veamos de que trata el juego y si tiene potencial para darle guerra a Call of duty.

Team deatmatch: En este modo dos equipos enemigos se pelean y el primero en llegar a cierta cantidad de kills gana, con este modo se puede ganar monedas y experiencia ademas podes subir de rango.

Search and Destroy: Este modo trata básicamente de que hay dos equipos uno que defiende dos puntos y el otro equipo tiene que logra colocar una bomba, un modo clásico que esta en la mayoría de los FPS.

Secure Point: En este modo dos equipos se pelean por mantener la posición en un punto, el que mas tiempo este, mas puntos consigue.

Resource Takeover: En este modo básicamente, dos equipos enemigos compiten por recursos, los cuales se obtienen matando a centinelas.

Frontline: En este modo los dos equipos tienen que ocupar y defender dos puntos.

Tutorial: Este trata básicamente es una simulación de una batalla que tiene el propósito que aprendas los controles y las armas básicas.

EMP: en este debes neutralizar tropas enemigas de centinelas y reactivar un generador para ganar la partida.

Ai team deatmatch: Es lo mismo que le primero que explique pero con bots.

Special Mode: Son modos para pasar al rato, tales como:

Melee: Este trata básicamente de que usas armas de cuerpo a cuerpo y objetos que se pueden tirar (Tales como granadas, cuchillos que se pueden lanzar, C4, entre otros).

Sniper Match : Como su nombre lo dice, solo se pueden usar francotiradores para eliminar al equipo enemigo.

Free For All (Partida Personalizada): Este modo esta en la mayoría de los FPS, es un todos contra todos, obtienes 1 punto por matar a algún enemigo, el primero en llegar a cierta cantidad de personaje gana.

Vamos a analizar varios aspectos del juego, empecemos por laLa jugabilidad es buena, yo personalmente que he jugado al juego me ha gustado ya que los mapas son chicos o tienen el tamaño ideal para que la partida no se haga aburrida, en las partidas que juegue no he visto problemas graves como el nuevo Call of duty Modern Warfare. Ademas tenes la opción de crear tu clase en la que tenes un sistema que es muy parecido al de Call of Duty, muchas armas y muchas horas para desbloquear todo. La verdad que para ser un juego gratis esta bastante bien, ya que no se suele encontrar este tipo de juegos y ademas los desarrolladores van a ir agregando nuevos mapas, armas y mas contenido y los mas increíble no es pay to win algo que personalmente a mi me encanta porque hace que vos tengas que jugar mucho para conseguir lo que realmente quieras.Ahora hablemos de losEn el multijugador tenemos varias opciones para jugar y son:En este apartado esta bien, ya que tiene un multijugador bastante completo en el que te divertirás mucho y podrás disfrutar de los distintos modos de juego aunque podrían en algún futuro agregar un modo aparte del multijugador distinto, como por ejemplo un battle royale, ¿ustedes que piensan?. Ahora hablemos de losSinceramente, el juego no se ve nada mal, no se sabe que motor gráfico utilizan los desarrolladores pero no son malos, a continuación les un gameplay para que lo vean ustedes mismos:Ahora veamos elde este gran juego:La verdad creo que apartado todavia le falta, pero no esta tan mal. Es bastante sencillo, trata de que vos jugas distintas partidas ya sea team deatmatch, search and destroy, etc y según si ganes o pierdas subirás de rango o te mantendrás en el que ya estas, supongo que habrá skill base matchmaking para que este todo mas equilibrado, yo creo que este apartado tienen que mejorarlo para que mas gente se interese porque no se diferencia de una partida común, yo creo que tendrían que agregar recompensas según el rango que seas, ¿a ustedes que les parece?. Ahora les dejo un gameplay de una partida competitiva para que vean como son:Mi conclusion es que es un buen juego que ya tiene una base muy buena con una jugabilidad que es fácil de entender y divertida, ademas la cantidad de armas que hay para desbloquear y probar junto a los buenos mapas que hacen que las partidas no se hagan aburridas. Sin embargo en lo que es la parte competitiva es donde mas flojo esta, ya que no parece tener mucha diferencia con respecto a un partida comun, creo que esto es lo que puede mejorar y capaz podrian agregar en algun futuro nuevos modos aparte del multijugador como un modo battle royale o otros para que el juego sea mas completo y atractivo para la gente. Sin duda tiene mucho potencial y si siguen puliendo lo que ya esta en el juego y agregando nuevas cosas puede llegar a ser un gran competidor para Call of duty a pesar de que COD mobile es muy bueno, este juego yo creo que si lo siguen desarrollando en un tiempo se van a empezar a comparar. Esta es mi opinion, pero ahora ustedes ¿que piensan sobre el juego? ¿le ves futuro o no?.