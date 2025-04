Injustice 2(Reseña)

Buenas,en este articulo les traigo una reseña a Injustice 2,la secuela del famoso juego del 2013 Injustice ''Dioses entre nosotros'',Injustice 2 es un videojuego de luchas(peleas) desarrollado por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. Interactive Entertainment.

Sin mas preámbulos comencemos.

Historia.

Bueno, no hay mucho que voy a decir para evitar spoilers para aquellos que aún no lo han jugado. Al igual que el modo historia en Mortal Kombat, los combates uno a uno se realizan principalmente todo el tiempo con escenas cortadas entre cada pelea. Cada capítulo está designado para un determinado personaje, por lo que podrás practicar muchos personajes diferentes a lo largo del modo historia. Sin embargo, en algunos puntos tendrás la opción de elegir a quién quieres jugar entre dos opciones.

Personajes y analizado al roster de personajes.

Injustice 2 te permite jugar como: Batman, Superman, Wonder Woman, Supergirl, Green Arrow, Atrocitus, Gorilla Grodd, Deadshot, Harley Quinn, The Flash, Blue Beetle, Bane, Poison Ivy, Brainiac, Robin, Black Canary, Swamp Thing , Catwoman, Cheetah, Cyborg, Doctor Fate, Dr. Fate, Green Lantern, Firestorm, Green Arrow, Black Adam, Captain Cold, Scarecrow y Joker. Los personajes de DLC pagados consisten en Darkseid, Red Hood, Starfire, Sub Zero, Black Manta, Raiden, Atom, Hellboy, Enchantress y The TMNT.

Hay que admitir que este es un elenco bastante bueno de superhéroes y villanos de DC. Ahora no estoy demasiado interesado en los superhéroes (he jugado algunos juegos de Batman que fueron excelentes y un montón de juegos de LEGO) pero no pareció afectar mi experiencia en Injustice 2. Podrías pensar que si no no te preocupes por los superhéroes de DC, entonces este no es el juego para ti, pero ese no es el caso. Personalmente, me gustan mucho los personajes jugables, parece que no hay demasiados, por lo que todos parecen especiales a su manera. Siempre he sido un protagonista de Batman, lo que probablemente me hace ver muy básico, pero cada personaje es diferente y puede adaptarse a diferentes estilos de juego. ¿Quieres ser rápido y ágil? El Flash es para ti. ¿Quieres ser grande y fuerte? Bane o Atrocitus podrían hacer el truco. ¿O tal vez quieres usar proyectiles? Green Arrow y Doctor Fate están a su disposición.

El multiverso.

Esta es una de las características que hace que Injustice 2 realmente se destaque del resto. El Multiverso es una sección en el menú para un jugador que le permite verificar eventos rotativos que cambian a ciertas horas y ofrecen diferentes recompensas cada vez. Puedes obtener equipo, habilidades, cajas, etc. (no te preocupes, cubriré cuáles son estas cosas más adelante). En el multiverso, puedes jugar como quieras y desbloquear equipo para esos personajes, lo cual es genial si quieres desbloquear cosas para ciertos personajes.

El personalizado de personajes.

Ok, en esta parte voy a tener que explicar mucho. En Injustice 2, cada personaje tiene su propio nivel que aumenta mientras juegas como ellos. Cada personaje también tiene su propia carga de equipo que puedes personalizar y mejorar. Pero para equipar equipo y tal, tendrás que desbloquearlos. Ahora se puede desbloquear el equipo de varias maneras. A veces, completar batallas te otorgará equipo aleatorio para un personaje. O bien, puedes desbloquear o comprar Mother Boxes, que son básicamente cajas que te dan equipo al azar. El equipo se clasifica en tres clases. El gris es común, el azul es raro y el oro es épico. Pero aparte de eso, todo equipo tiene requisitos de nivel, por lo que el personaje que puede equipar ese equipo debe ser el nivel requerido. Todos los equipos tienen un precio de venta, y puedes venderlos por créditos para comprar nuevas Cajas Madre. Gear no Sin embargo, si da nuevos movimientos, solo aumenta los atributos. Otra cosa que puedes conseguir, pero mucho más raras son las habilidades. Estos ingeniosos hallazgos pueden darle a tu personaje un nuevo movimiento o técnica que puede usarse en la batalla. Sin embargo, cualquier personaje solo puede equipar dos a la vez. Y, por último, puedes desbloquear Shaders (que son básicamente colores / máscaras alternativos).

Opinión personal.

Desde mi punto de vista este es un juegazo, se ve que este ha aprendido de los errores de su primer lanzamiento y ha sabido como mejorarlos, ya no es solo(Cinemática y después pelear,cinemática y después pelear) es bueno saber cuando una franquicia esta mejorando, para mi este titulo ha llegado a igualar a Mortal Kombat.

Bueno,eso seria todo,hasta mi próximo articulo.