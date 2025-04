In The Hunt "El Padre De Metal Slug"

Hola, ya había hecho un artículo con este mismo juego, pero, como fue puesto en foros, decidí esperar y volver a publicarlo para ver si esta vez es aceptado.



Como pudieron ver en el título del artículo, veremos una reseña sobre un videojuego que en lo personal disfruté y bastante, estoy hablando de “In The Hunt”.





In The Hunt es un videojuego del género Shoot 'em up horizontal, este juego fue creado por la compañía “Irem Software” en abril de 1993. Como todo juego que fue un éxito moderado, tuvo sus versiones a consolas de sobremesa, esas consolas fueron: Sega Saturn, Sony PlayStation y tuvo una versión no terminada para la Super Nintendo. Pero no solo llego a las consolas, también lanzaron este juego para el SO Windows 95, solo se sabe que estás versiones salieron entre 1994 1995 y 1996, más no se sabe la fecha ni el mes en el que fueron desarrollados.



Sin más que decir, comencemos.

Historia

Jugabilidad

Armamento y Mejoras:



Apartado técnico



Conclusión:

La historia en sí, es muy simple, no hay huecos argumentales ni nada. La historia comienza así: En el mundo había una organización terrorista mundial denominada como D.A.S. (Dark Anarchy Society). Esta organización tiene como objetivos conquistar el mundo, empezando por los países más ricos y terminar con los más pobres. Para lograr dicho objetivo, los terroristas crean y usan una máquina llamada Yugusukyure en el dichoso Polo Sur, esto hace que los casquetes polares se derritan y que el mundo entero sea inundado en agua rápidamente, pero, algunos estados y civilizaciones sobrevivieron a esta crisis mundial y tuvieron que construir altas estructuras que utilizaron de refugio para poder seguir viviendo. En este escenario apocalíptico, la organización terrorista D.A.S., que estaba preparada para la catástrofe, logra su objetivo que era ser el rey del mundo mediante la ley marcial y equipo militar de gran poder. Los sobrevivientes que son aterrorizados por la D.A.S. Organizan una fuerza rebelde, crean y utilizan un novedoso submarino llamado "Granvia". La misión de los supervivientes es la de usar este Granvia para sumergirse en las aguas, territorios y cuarteles principales de la D.A.S y destruir todas sus armas, tanques, submarinos, etc, el submarino tiene la capacidad para afrontar todos los peligros que presenta la D.A.S.Logo de la "D.A.S."En “In The Hunt” controlamos a 1 submarino o a 2 si se juega en cooperativo, lo que tendremos que hacer es básicamente avanzar por los niveles eliminando a otros submarinos, aviones, robots asesinos, etc. Igualito al Metal Slug, mucha acción, explosiones, enemigos y demás que podremos encontrarnos, tanto así que puede pegarte un lag terrible si hay tantos enemigos y más en versiones de consola que son más limitados en hardware todavía.Tanto los enemigos normales como los jugadores, somos destruido de un solo disparo que recibamos por más insignificante que sea, a excepción de los jefes que pueden recibir grandes daños y aún dar pelea.El juego cuenta con un total de 6 niveles, estos pueden variar tanto en orden de los mismos como en dificultad, siempre teniendo en cuenta que esto depende en la plataforma que juegues a este juego. La versión más difícil del juego es la versión de “Arcade” o sea, la original.El submarino “Granvia” tiene varias características esenciales que lo ayudan en combate, como la posibilidad de disparar misiles aéreos que ayudan a la destrucción de los aviones, helicópteros, etc. Sin mencionar que puede lanzar varios torpedos en secuencias rápidas (similar a disparar en ráfagas), también, tiene una gran cantidad de espacio para mejoras, como, mejorar sus misiles, los misiles aéreos, etc.No se especifica correctamente “todas” las características de este submarino, pero, estas son las esenciales.Comunes:En este juego hay varios tipos de enemigos, como simples submarinos, helicópteros, aviones, hasta seres misteriosos y robots muy extraños y avanzados. Lo peor es que si te quedas descansando en una zona, los enemigos vuelven a aparecer una y otra vez infinitamente, en este juego descansar no es una opción tan recomendable que digamos.Jefes:Los jefes de este juego son de lo más llamativo del juego, aparte de ser el aspecto más destacado del mismo. Esto se debe, al diseño de estos mismos, sus ataques y mecánicas, sus coordinaciones y su dificultad. Que, si bien es alta, es justa y a la larga te vas acostumbrando a sus ataques.En el diseño, nos encontramos con diseños normales y raros, empezando por un submarino con tentáculos metálicos, hasta una estatua de piedra con carne por dentro que dispara ojos explosivos y tiene un tercer brazo que solo dios sabe de dónde lo saca, pasando por una especie de submarino con forma de misil (yo cuando era niño le decía “el submarino cigarro” jajaja).Dependiendo de en que plataforma juguemos, los jefes irían en distinto orden y tendrían mayor o menor dificultad, pero, los diseños se mantienen sin cambios al parecer.En este juego tenemos varios niveles de dificultad, desde “muy fácil” hasta “difícil”. La dificultad en ciertos aspectos está bien balanceada, aunque, es muy difícil y hay momentos en los que te rodean y no hay nada por hacer más que aceptar la perdida de vida, esto es más extremo si se elige la dificultad difícil ya que los enemigos atacaran más rápido y trataran de coordinarse mejor, los jefes serán más resistentes, sobre todo. Sin mencionar que, cada vez el juego se hace más difícil y sabiendo que no tienes créditos ilimitados, debes calcular bien tus movimientos. También hay un contador de tiempo que arranca por el 99 y si llega a 0, tu submarino explotara haciendo perder una vida, mientras mayor sea la dificultad, más rápido pasara el tiempo, si el jugador pierde una vida, el contador se reinicia automáticamente.El juego cuenta con varios tipos de munición y mejoras que vamos encontrando a lo largo de todo el juego. Estas mejoras las podremos encontrar si destruimos una especie de submarino que va cargando estas municiones o mejoras, también, hay algunas capsulas dispersadas a lo largo del juego, que, al destruirla, nos dejan como unas esferas que sirven para darnos “puntos de vida”, estos puntos de vida sirven para que, al obtener 100 puntos, nos den una vida extra para seguir en combate.El submarino puede cambiar sus misiles acuáticos y aéreos en todo el juego, hay desde torpedos más grandes, hasta un misil que ocupa casi toda la pantalla, este último es el más poderoso de todos ya que, además de ocupar mucha pantalla, tiene un daño extremadamente alto. Unos detalles a tener en cuenta, mientras más mejoras vayas recolectando sin perder vidas, más potentes se van volviendo los misiles tanto normales como aéreos, y para obtener las distintas mejoras, basta con encontrar uno de esos submarinos que nos brindan esas mejoras y esperar que estás mejoras cambien o de color o de letra.Si explico al detalle cada tipo de mejora, superaría exageradamente los 11.000 caracteres de Gamehag.Este aspecto puede generar opiniones divididas a día de hoy, pero, por aquellos días en el que el juego salió, los gráficos eran excelentes, con un estilo de pixel por pixel muy similar, por no decir igual, a “Metal Slug”. Esto se debe a que, varios trabajadores de Irem, dejarían la compañía por estar en bancarrota y crearon su propia compañía llamada “NAZCA Corporation” que sería la creadora de Metal Slug.Estas gráficas en lo personal me encantan, debido a que, logran una fluidez en la acción en pantalla con muchísimos detalles y objetos por ver y analizar. Lo malo es que, a día de hoy, los pixeles son tan notorios que hacen que sean molestos en ciertas ocasiones, pero esto solo lo digo para aquellos jugadores más actuales, los jugadores retro no les importara mucho este detalle.En las versiones de consola, tenían un par de problemas, los problemas eran que, a veces, los gráficos se desfasaban, pero tampoco de una forma muy exagerada, a veces, daban un lag horrible cuando había muchos enemigos en pantalla, la taza de refresco no correspondía con la versión de arcade y un par de problemas más que son menos notorios.Los controles del juego están bien implementados ya que son cómodos y no requieren de mucha ciencia para dominarlos. Nada más que decir sobre los controles. Lo malo de esto es que, el submarino es bastante lento para avanzar, haciendo que, a veces, no podamos esquivar bien por culpa de este movimiento retardado del submarino, aunque, un submarino en la vida real, no es muy rápido que digamos.Quizás este sea el punto débil de este juego, ya que, las canciones en la versiones de Arcade y Saturn al ser las mismas, no más que las de Saturn serían como un remix de las canciones de Arcade, la música no es tan buena a los oídos, pero sí que es cierto que, ambientan muy bien al juego y más en aquellos tiempos donde las melodías eran puros sonidos, pero la música deja que desear en cuanto la escuchas, aunque nadie toma en cuenta este punto porque en el juego se escuchan más los disparos, etc, que la música en si jajajaja. Para mí, la canción más destacada en estás versiones son las del nivel 6.En la versión de PlayStation, a los desarrolladores se les ocurrió la idea de cambiar toda la música por una totalmente nueva, algo que, desde mi punto de vista está más que bien ya que, lograron hacer una música que sea más agradable y más ambiental, el tema más destacado de esta versión es la de los jefes y es debido a que, es muy seria y épica para la batalla, una joya la verdad.Mi opinión es que, este juego es bastante bueno y divertido, tiene cosas que más tarde se retomarían para crear al grandioso juego que la mayoría conocemos como “Metal Slug” tiene una jugabilidad que, para aquellos años, era una idea muy original y fresca, tiene buena música, muy buenos gráficos, tiene una dificultad muy difícil pero muy justa a la vez, un buen diseño artístico de enemigos y escenarios, etc. Este juego es una joya muy desvalorizada por su poca popularidad. Pero lo mejor de todo esto es que, gracias a "Arcade Archives", se puede jugar este juego en PS4 por medio de descarga digital en su versión original y su precio es de 7.99 USD más o menos.Con esto termino mí artículo, espero les haya gustado, informado y divertido.¡HASTA UN PRÓXIMO ARTÍCULO!