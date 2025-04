Hola comunidad de gamehag espero se encuentren todos muy bien y estén jugando mucho. El día de hoy quiero hablarles sobre un juego que descargue recientemente en steam, se trata de Idle champions of the forgotten realms, lo descargue porque en un principio me pareció interesante y decidí probarlo (es free to play), investigando un poco me he dado cuenta de que este juego esta disponible en varias plataformas ademas de pc por si a alguno le resulta interesante, además también cuenta con su versión para android en la play store.

Modo de juego

Opinión

Bueno empezaré a contarles un poco sobre este juego, lo primero que hay que saber es que es un idler clicker y ¿qué significa esto? bueno la respuesta es que básicamente se juega solo y solo hay que hacer unos cuantos clicks de vez en cuando, se que la mecánica de juego no se escucha muy alentadora así que si este no es tu tipo de juegos, no va a gustarte para nada. Para dar algunos datos generales del juego, fue desarrollado por codename entertainment y para desarrollarlo se basaron en personajes comunes de calabozos y dragones (dungeons and dragons), esto ultimo fue lo que me llamo la atención y me hizo descargarlo.A pesar de ser un juego gratis podemos hacer compras dentro de el para adquirir personajes y equipamiento aunque en mi opinión no vale la pena hacerlo ya que cada fin de semana hacen eventos para desbloquear nuevos personajes.Bueno como les comente al principio es un idle clicker así que la única acción que debemos hacer es dar algunos clicks en el juego, muy simple pero puede llegar a ser muy aburrido. Las ventajas de este juego es que puedes dejarlo abierto en segundo plano y subir de nivel tus personajes de vez en cuando y que cuando estas en una misión si quitas el juego y entras mas tarde te da una recompensa de oro del tiempo que estuviste ausente. Las desventajas es que al ser un juego que se juega por si solo es algo aburrido y es demasiado repetitivo.En el juego podemos hacer diferentes misiones que tendrás objetivos y condiciones dependiendo de cada una, en los primeros niveles nos pedirá llegar a la zona 50 de la mazmorra y mientras más avancemos en el juego estas condiciones irán cambiando, por ejemplo, nos harán usar a personajes específicos o alcanzar la zona 200 de las mazmorras.Algo importante en este juego es la estrategia, tienes personajes con diferentes habilidades y puedes colocarlos en el mapa como gustes pero su formación afectará a otros personajes, por ejemplo si tienes a Nayeli al frente de la formación aumentara el ataque de los héroes que estén en la fila detrás de ella y cada héroe tiene distintas habilidades que tienes que combinar con los demás para obtener mejores resultados. Al subirlos de nivel van adquiriendo nuevas habilidades así que no olvides hacerlo, otra cosa importante es que al final de cada área de las mazmorras nos enfrentamos a un jefe final y mientras mas avanzamos mas fuertes se hacen asi que hay que estar atentos al nivel de nuestros héroes y a las bonificaciones que nos dan para que esto sea muy sencillo. Todos los héroes tienen un ataque final pero las condiciones para desbloquearlo dependen de cada uno, algunos lo hacen al nivel 20, otros puede que lo hagan al 50 o más.Ahora sobre las monedas en el juego, al vencer enemigos ganas oro y mientras mas misiones completes aumentarán tus bonificaciones de oro, cuando vencemos a un jefe final nos dan algunas gemas y esto vendría siendo la moneda premium del juego, con ellas podemos comprar algunas habilidades y mascotas que nos ayudarán en las batallas.Otro aspecto importante son los cofres, existen cofres de plata que nos darán equipamiento común para los personajes, cofres de oro que pueden darnos mejor equipamiento y cofres para personajes específicos (normalmente los que se consiguen por eventos), estos cofres nos los pueden dar en el juego o mediante códigos, los códigos los liberan mediante correo electrónico y en algunos streams de los desarrolladores, aunque conseguirlos no es difícil, basta con hacer una búsqueda en google y nos saldrán muchos códigos para cofres, también podemos comprarlos en la tienda pero como lo mencione al principio no creo que valga la pena gastar dinero en este juego.Este juego no es para cualquier publico, si eres fan de calabozos y dragones, si te gustan los idle clicker y juegos de estrategia tal vez este juego sea para ti y pueda gustarte, pero para jugadores promedio no creo que sea una buena elección jugarlo. El juego en sí no es malo, los diseños de sus personajes son llamativos y tiene varias características que lo hacen interesante, pero los niveles son sumamente repetitivos y aunque no tenemos que prestarle atención todo el tiempo al juego, puede llegar a ser cansado y muy aburrido. Así que si prefieres los juegos de acción o de aventura donde tienes que estar atento todo el tiempo a lo que esta sucediendo en pantalla, no va a gustarte para nada idle champions. Yo decidí darle una oportunidad porque me pareció interesante el concepto de los personajes de calabozos y dragones y lo jugué durante unos meses pero al final termino aburriéndome y me di cuenta que no es el tipo de juego para mi.Como ultimo comentario a pesar de ser un juego que en apariencia es bastante simple tiene una comunidad muy activa, los desarrolladores hacen streams en twitch constantemente y creo que ese es un aspecto positivo, ya que interactuan con los jugadores dándoles códigos para usarlos en el juego, creo que es algo que otras empresas podrían utilizar para generar una comunidad activa.Bueno si leyeron hasta aquí les agradezco y espero les haya resultado interesante el articulo, me gustaría que dejaran sus opiniones sobre este genero de videojuegos y si han jugado alguno parecido.