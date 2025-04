Horizon Zero Dawn, el exclusivazo de PS4

Horizon Zero Dawn fue desarrollado por Guerrilla Games y lanzado en 2017. Tiene una comunidad gigante de fans que esperan con ansias la segunda entrega, en este artículo os voy a contar como es el juego.

Horizon Zero Dawn es un juego en tercera persona con un poco de RPG en el que encarnaremos a Aloy de los Nora la cual fue muy rechazada en su tribu de pequeña tanto por los niños como por los mayores por no tener madre, pero aún así tiene un buen corazón y sigue ayudando a la gente que lo necesite.El juego nos pone en un mundo futurista con máquinas, pero los humanos han retrocedido debido a las guerras y han vuelto a formar tribus, usar arcos y otras armas antiguas. Aloy aprenderá a cazar, esconderse entre las hierbas y matar para poder sobrevivir, acabar con HADES y descubrir quién es su madre.Tiene un poco de RPG ya que podremos saquear humanos y máquinas para conseguir piezas que vender o usarlas para crear nuevas armas como arcos, tirachinas, trampas...La historia principal a mi me duró 20-25 horas pero es porque fui demasiado a saco, me pareció un juegazo y me vicié muchísimo pero si vas más lentamente haciendo secundarias, cazando máquinas, perdiéndote en este maravilloso mundo con los graficazos de este juego, podría durarte más de 50 horas.Una de las pegas que muchos jugadores ponen es que los personajes de las misiones secundarias no son para nada memorables, además de que las misiones son "ve aquí, se me ha perdido no se qué", "mata a alguien que me robó" y así van repitiéndose aunque son divertidas igualmente.Siete meses después de la salida del juego normal, salió a la venta la épica y esperada expansión "The Frozen Wilds", la cual, como dice su nombre estaría situada en las montañas de nieve. La expansión contaba con un mapa mediano totalmente nuevo, una nueva historia, armas, armaduras y lo más importante para muchos, nuevas máquinas a las que hacer frente.A mi el juego me pareció increíble como ya he comentado antes, pero no se siente un mundo abierto porque solo puedes escalar por zonas que los desarrolladores hayan puesto, cosa que dificulta la escalada de montañas. Y no solo eso sino que desde que me acabé el juego ya no he vuelto a jugar mucho porque se me hizo un pelín repetitivo y porque si lo acabas casi no tienes cosas que hacer.Por lo demás es un juegazo y si no me crees le puedes preguntar a cualquiera que lo tenga, todos te contestarán igual.Le doy un 8,75.Por último quiero comentar que en Gamehag puedes conseguir este juego al buscarlo en la sección premios, muy recomendado darle una oportunidad! Y si no tienes PS4 no te preocupas ya que este verano saldrá en Steam, pero necesitarás un PC bastante potente ;)Adiós!