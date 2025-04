¡Buenas comunidad de Gamehag! Todo el mundo quiere que su vida este llena de aventuras con mucha diversión, y que mejor forma de hacerlo si te acompañan tus amigos en este intrépido viaje, ¿os apuntáis conmigo a una andanza de lo más emocionante?.



Pues nos vamos con buen pie hasta: Hora de aventuras: Piratas del Enchiridión.

Nuestra aventura comienza con nuestros héroes mirando las estrellas desde el barco que esta encima de su casa, en una noche que parece avecinarse la mar de tranquila, pero todo cambia en la mañana cuando despiertan, pues se encuentran con todo inundado, ¿qué es lo que ocurre? pues parece ser que el reino de hielo se esta derritiendo y por ende esta llenando de agua todo su alrededor, ¿por qué ocurre esto? aquí es donde entran nuestros héroes Finn y Jake para investigarlo, en sus hazañas por resolver el problema se encontraran con el elenco de personajes faltantes que si bien algunos no se unirán al equipo nos ayudaran en la trama principar.Sin duda un argumento sencillito a la par que divertido, en mi opinión me gusto bastante como la supieron llevar, pareciendo todo un capitulo de la serie original.La jugabilidad que nos ofrece este título es cuanto menos divertida puesto que tendremos de un amplio mapeado, donde nos dan la oportunidad de movernos con total libertad, de este modo podremos apreciar las distintas localizaciones tan características de la serie, dándonos ese toque Hack and slash para explorar el reino de Ooo. Como su nombre indica en el título nos moveremos en un barco que podremos controlar a nuestras anchas, además de poder mejorar en el transcurso, podremos conducirlo y una vez llegado al destino podremos pisar tierra firme.En cuanto a la historia, se nos presenta en modo de misiones donde para lograr continuar, primero tienes que hacer el objetivo que nos marque en concreto, a parte de servir como referencia por si en algún momento nos perdemos o no tenemos claro que hacer, también nos sirve para guiarnos por el ancho mapa que nos ofrece. Prácticamente al lado de esta opción estará nuestro apartado de héroe, donde veremos nuestra salud y el nivel que tiene, cabe resaltar que tiene un estilo como los juegos de rol, en donde no solo sumamos nuestro nivel sino que mejoramos a nuestros héroe con las distintas habilidades o hechizos que nos ofrecen.Por otro lado fuera del estilo mencionado antes que nos quieren presentar, contamos con una base de interrogatorios siendo esta mi parte favorita por lo gracioso que puede llegar a ser, en donde nuestros personajes tienen que asumir los roles de policía bueno y policía malo, todo esto se hace al azar en una ruleta que gira en donde nosotros decidimos cuando debe pararla, así hasta averiguar la verdad de los sucesos ocurridos. Lo bueno que tiene es que a cambio nos dan recompensas, tanto pociones para salud como dinero que nos servirá para potenciar a nuestros personajes en las diversas opciones que nos ofrecen, hay que tener en cuenta que cuanto más queramos potenciar una cosa, más dinero ira costando, en mi caso me gusta tenerlos todo equilibrado para ir a la par.Las batallas es otro punto muy positivo y que me encanto, ya que es muy parecido a la saga de videojuegos de Final Fantasy, me refiero a los antiguos, pues de este modo nos moveremos por turnos al igual que nuestro rival, contamos con vida y ataques que podremos realizar en cada turno a pelea, eso si, podremos alternar en atacar o priorizar el curar a nuestros aliados, ya que en esta ocasión si controlaremos los movimientos de todos los amigos en juego, porque aveces la mejor arma es una buena defensa, las habilidades especiales se nos irán desbloqueando mediante subamos el nivel de nuestro héroe, aun así contamos con una principal que nos ayudara mucho en las primeras batallas.Podemos cambiar de personaje a nuestro antojo, ya sea para ser el aventuro Finn o la temible vampiresa Marceline, como ya mencione disponemos de algunos de los personajes mas carismáticos de la serie, y es que me encanto que nos dieran la oportunidad de disfrutarlo con el que más nos guste, no pude resistirme a Marceline es el personaje que más me enamoro tanto en historia como en personalidad. Quiero destacar que obviamente cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Decir que también en los diferentes puntos de mapa tendremos una tienda disponible para comprar lo que necesitemos en el momento, ya que contamos con un inventario bastante amplio donde no solo recogeremos los diferentes objetos que haya en el lugar otros los tendremos que comprar, hay que tener en cuenta los beneficios que nos dan para las peleas o simplemente nos ayudaran a potenciar a nuestro héroe.Gráficamente en mi opinión es maravilloso, dado que el diseño de los personajes en 3D como el diseño de los escenarios son de lo mas llamativos en cuanto a colores se refiere, respetando completamente la serie original y aportado ese toque tan cómico que tiene. Por sacar algo negativo diría que, no contamos con cinemáticas que resalten alguna estilo de animación, pero si contamos con las voces originales de los personajes en ingles, además de de traer unos subtítulos al castellano bastante grandes y fáciles de leer. Sobre el apartado sonoro, siendo esté muy acertado con sonidos y melodías envolventes según la situación, pero sin llegar a rescatan ninguna y sin contener alguna esencial de la serie, algo que lo compensan con la variedad que nos presentan.Un juego para mí fundamental para los fans de esta gran serie, nos presentan una historia totalmente novedosa a la vez que atrapante, sin perder los toques que tanto caracterizan a nuestros héroes. Me divertí muchísimo jugándolo y a decir verdad me sorprendió de buena manera, ya que anteriormente había jugado a otro videojuego del mismo titulo y no me quede tan satisfecha con la experiencia como con este, sin duda merece esa oportunidad, más que nada porque se nos presenta también en las diferentes plataformas actuales como lo son: Pc, Nintendo switch, Xbox pne y Ps4 en esta última es donde yo lo pude jugar y fue estupendo.Con esto me despido por hoy, espero que os haya gustado que seguro más de uno conocía la serie y no se atrevía a jugar los juegos por si su toque. Como siempre os animo a jugar, nos vemos en el próximo artículo. Un abrazo lectores.