Harry Potter: Wizards Unite ¿Copia o mejora? PGO

Hablaremos de un juego el cual se relaciona mucho con Pokémon GO o se compara y claro que tiene un porque, ¿pero se puede considerar un sucesor de Pokémon GO, eso tocaremos en este tema así que quédate hasta el final para que sepas mi opinión (Si es que te interesa claro esta)

Mínimo de 2 GB de memoria RAM.

Mínimo de 2 GB de almacenamiento interno libre.

Conexión a Internet obligatoria (Wifi, 3G o LTE 4G)

Dispositivo compatible con GPS y servicios de localización.

Cámara para la utilización de la Realidad Aumentada.

Dispositivo compatible con giroscopio y brújula.

(No son pocos eh...)

cuenta con las plataformas Android y IOS.



Opinión



Me parece que es un juego entretenido, misma formula un empleo diferente, cuenta con unas misiones que no son ni difíciles pero tampoco te creas que te sera así de fácil, y en caso de que hayas jugado Pokémon GO y te allá aburrido porque no, puedes probar este juego y sacar tus propias conclusiones y de todos modos es algo que me gustaría saber que porcentaje le darían a este juego del 1 al 10, yo le doy un 8,9 de 10, también díganme si creen que es una copia descarada o tiene su toque según ustedes. Espero y te haya gustado compañero me costo un buen hacer este articulo pero al mismo tiempo se me hace entretenido el tema me despido.







esta basado en tu localización y dependiendo en donde estés crea un "mapa" (igual que Pokémon GO) y esta basado en la realidad aumentada. Este juego va de ir por la calle con tu móvil (algo que en mi país digamos es algo inseguro "algo" nomas) bueno nos toparemos con los personajes digitalizados de las distintas entregas de esta franquicia, objetos mágicos, bestias etc.Al cruzarnos con un coleccionable nos tocara en modo realidad aumentada o sin hacer uso de la misma, tendremos que realizar un hechizo para así poder capturarlos, nos toparemos con un tornado que arrastra de aquí para allá o un estudiante que esta atrapado en hielo, un cartel que dice Se busca también nos podemos topar con una bestia que esta en llamas, Para liberarlos a cada uno de ellos, con el dedo se tendrá que realizar un dibujo o un simple movimiento que simula la actividad de la varita cuando invocas tal hechizo.La probabilidad de que captures a uno de estos depende de: tu velocidad, el trazado y el nivel que tenemos como mago, dependiendo de esto sera un poco mas alta, pero ahí que recalcar que la mayoría de los objetos tiene una adquisición fácil por decirlo así, aunque claro mientras mas avanzamos abra uno que otro que nos obligue a usar pociones que diferentes tipos debido a su dificultad de captura.Es un juego que la verdad es claramente muy parecido a Pokémon GO ya que tienen la misma formula, pero igualmente aporta ese toque que cambia la cosa, tiene una nueva historia, con las misiones tendrás que ir avanzando, y si te propones a jugarlo créeme que te puede llegar a gustar quien sabe mas que Pokémon GO.(Claro que no los escribí yo, los tuve que buscar ya que ni de broma me los voy a saber de memoria y son requisitos ya establecidos)Este juego fue sacado al mercado el(3 años después de) el juego cuenta con los modos un jugador y multijugador fuepor Niantic, inc, Portkey Games, Warner Bros. Games San Francisco