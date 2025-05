Hablemos de: Call of Duty: Black Ops 2

Los juegos deson conocidos por su modo multijugador, pero no sólo es eso, tiene su modo historia, aunque hay algunas entregas que no son tan llamativas, además que tiene su modo cooperativo, así que hablaremos sobrePero hoy hablaremos una parte de la saga que formóhoy hablaremos sobre la segunda entrega de la saga Black Ops, que es considerado como la saga mas amada de todos.La historia toma en dos tiempos diferentes,Comienza la historia con, junto a suse entera mediante por(Personaje del primerque unos de sus amigos han sido secuestrado, y estando prisionero en Angola por, por lo que tiene que entrometerse en la guerra para salvarlo y tratar de detener aDavid Mason se une a la residencia de Estados Unido, donde se encuentra con Frank Woods, que le servirá de ayuda para saber el paradero de su padre, y saber más información de él terrorista mas peligroso, Raúl Menéndez.Además de hacer varias desiciones que modificaran el final del juego, así que elige con sabiduría.Lo que hace llamativo de esto, es la historia, ya que te tendrá atrapado de la trama y además de tener personajes con una buena personalidad que les agarraras cariño.Un modo de juego divertido, consiste en sobrevivir con hasta 4 jugadores en una horda de zombies, por lo que tenemos que explorar por varios lugares del mapa, tener que comprar resistencia, mejorar las armas. Pero eso no es todo, hay nuevos modos de juegos, como 2 vs. 2 de supervivencia o superviviente contra infectado.Además, hay mapas que son posible terminarlos, pero toma mucho tiempo, así que prepara tus amigos para saber la historia de zombies.=Multiplayer=No hay mucho que decir en este modo, no es nada nuevo, consiste equipo contra equipo de varias manera, Captura la Bandera, Puntos de Control, entre otros.: lo cual nos tendrá ocupados tratando de sacar todos los finales disponibles.la mayoría son mapas de zombies, pero son bastantes entretenidos.1.-La mayoría de ellos son esteticos, como camuflajes o diseños de armas.Si tratas de encontrar una partida, pués... Te deseo suerte.Sin duda, es la entrega mas amada de los fans de Call Of Duty, debido a que tenia de todo, una buena campaña, modo de zombies mas extensos, por lo cual te sacara horas de entretenimiento.