Guía rápida para nivel 17

He completado esta tarea 7 veces a día de hoy a través de diferentes webs de "cash for tasks" y me atrevería a decir que he dominado el asunto.

Cuando empecé a jugar a este juego no tenía ni idea y quise hacerlo todo lo rápido posible, y lo logré en 9 días, un poco a lo loco, pero sin prisa excesiva. He ido perfeccionando la técnica con el tiempo (lo he logrado en 5 días en 18 horas) y quisiera pensar que he llegado al punto culmen del tema en cuestión, y querría compartir la experiencia con todos vosotros. Al fin y al cabo, las recompensas por esta misión en este juego concreto suelen ser bastante jugosas en todas las webs, con lo cual vale la pena completarla.

Usaré como ejemplo y proveedor de imágenes la última cuenta en la que estoy centrado (para realizar varias veces esta misión en el mismo dispositivo para diferentes webs tendréis que restablecer los datos de fábrica y iniciar sesión en otro correo, para aquellos interesados). Procedo.

El objetivo es conseguir un ayuntamiento nivel 17. Trataré 3 apartados que personalmente me resultan más importantes y seguiré con subapartados de menor peso (que sigo recomendando), yendo desde los más interesantes y que ayudan al avance, hasta llegar a aquellos más secundarios. De todas formas, aunque secundarios, estos otros apartados serán y son relevantes, dado que aumentarán la velocidad con la que acabaréis la tarea.

Al iniciar tu partida te darán a elegir entre múltiples civilizaciones. Mi recomendación es utilizar China, cuya mejora pasiva más relevante para nosotros es la de un 5% de velocidad de construcción extra. Puede que parezca poco, pero tiene su impacto en la partida. Podéis elegir cualquier otra, de hecho, en mi primera partida fui con Bizancio y no me fue mal, pero estrictamente desde el punto de vista de velocidad de realización de logros China es la mejor de las opciones.

El primero de los apartados son los llamados elementos de aumento de velocidad. Tienes varios tipos: los que más te interesa conseguir son los de “Aceleración” (que sirven para cualquiera de los tipos disponibles) y los de “Aceleración de Construcción”, exclusivamente para las construcciones.

Los obtendrás de diferentes maneras, pero sin duda el grueso los conseguirás en la estación de mensajería. La “Mercader Misteriosa” aparece y se mantiene durante 2 horas una vez llega, una vez pasado este intervalo de tiempo aparecerá aleatoriamente si cumples con las tareas que el bocadillo de información te da. A veces llega inmediatamente al completar alguna de esas, a veces tarda la vida y te entran las dudas de si el juego está fallando. Bueno, como he dicho, te interesan solo esos 2 tipos de mejoras. No temas en gastar gemas pues el juego te proveerá de las mismas con frecuencia. Hablaremos de esto más tarde. Mi recomendación es que compres a partir de los de 60 minutos (60 minutos, 3 horas, incluso las 8 horas si tienes suerte con los porcentajes de aparición, y demás opciones que a mí nunca me han aparecido) siempre y cuando estén, como mínimo, al 50% de descuento. Lo ideal es cuando se encuentran al 60% de descuento, pero los de 50% son también un “win win”, ya me entendéis. También los podéis adquirir usando madera o alimento, si tenéis recursos de sobra. Estos son sumamente importantes pues los necesitáis para las mejoras de construcciones y para el reclutamiento de tropas. No os paséis gastándolos en mejoras, pues los tendréis que recuperar más tarde.





El segundo de los apartados es el reclutamiento de tus tropas. Aumentan tu poder, a mayor número mayores avances en la “expedición” (que es la campaña), las batallas con los bárbaros, la recolección de recursos, etcétera. Has de estar reclutando constantemente. Insisto. Afecta en tantos ámbitos del juego que no te puedes permitir no hacerlo, es primordial.





El tercero y último de los apartados principales es el centro de la alianza. Siempre que no estés subiendo un edificio que necesites para subir el ayuntamiento al siguiente nivel, recomiendo que los subáis. Cada vez que construyes, pones alguna tecnología a investigar o recuperas tus tropas tus aliados tu ayudarán ‘x’ número de veces en función de como de alto sea tu edificio, lo cual recortará el tiempo de mejora del edificio en cuestión en 1 minuto o un 1%. Puede parecer poco importante, pero lo es, hacedme caso. De ahí que sea importante unirte a un clan lo antes posible y cuyos usuarios sean sumamente activos.

Paso a los subtemas, que son muchos. De nuevo, recomiendo cumplir con ellos. Los ordenaré de mayor a menor importancia.

Las investigaciones. Avanzad sólo por la rama de tecnología militar, pues las mejoras de irrigación, serrucho, hoz, mampostería y hacha os aparecerán aleatoriamente al visitar las aldeas tribales que vuestros exploradores irán descubriendo, de los cual hablaremos más tarde. Si os sobran recursos y habéis completado la rama militar podéis seguir por la económica, pues lo quieras o no son mejorillas y poder extra. Haced también la misión metalurgia en cuanto os aparezca como misión principal, así os la quitáis de encima y podéis seguir avanzando con esas.





Las misiones principales y secundarias. Completar la misión principal te proporcionará recursos comunes, gemas, mejoras de experiencia, mejoras para los comandantes. Son retroactivas, lo que significa que puedes estar completándolas, las cuales aparecerán como listas una vez completes la que tengas vigente. Las secundarias funcionan de la misma manera, no hace falta que concentres todos tus esfuerzos en completarlas, más bien complétalas en funcionen de las mejoras y recursos que te proporcionen según tus necesidades.







Las batallas con los bárbaros te proporcionan una gran cantidad de recursos, experiencia para tu comandante, gemas aleatoriamente y otros activables útiles. Gasta siempre toda la energía que tengas disponible. Son una fuente constante de buen material.





Los eventos del juego. El de mayor importancia es “Quién Dominará”, que te proporcionará gemas, mejoras de aceleración sustanciosas, y llaves de oro. En nuestro caso apuntamos a llegar a los 600 mil puntos más o menos, cuya recompensa en notable. Si nos estamos ciñendo a subir el ayuntamiento no llegaremos al millón. De todos modos, tenemos que llegar a los 600 mil puntos en el periodo disponible, que creo que es de 7 días, en función de cuando se ha generado el servidor, hora arriba hora abajo. El resto apenas nos influenciarán pues habremos llegado al nivel 17 antes de que hayan dado comienzo.







La recolección de recursos. Cuando hayas agotado tus puntos de energía tus tropas podrán recolectar material en función de su número. Procura ir siempre a por roca, pero si te ves algo sobrado recolecta madera o alimento en función de tu necesidad. Para subir el ayuntamiento no necesitaremos oro, así que no os lo recomiendo.





Los comandantes. Según mi experiencia no vale la pena subirlos más del nivel 20, una vez lleguen podéis seguir usándolos, pero el gasto de tomos de experiencia no corresponde a la mejora, así que dejad que suban solo con las batallas que libren (por supuesto podéis usar un tomo si estáis sumamente cerca de subirles de nivel). Respecto a sus talentos tenéis 3 ramas, y en función del uso que pretendáis darles habréis de subirlas. No animo a gastar puntos en las ramas de “Guarnición”, pues no los usaremos para defender nuestra base ni atacar a nadie. Bajo ningún concepto debéis atacar a ningún usuario. Recibiréis suficientes recursos para avanzar solo “grindeando” y no vale la pena que tus unidades mueran (si, pueden morir si atacas usuarios, pero no si los usas para atacar bárbaros, bases bárbaras, construir banderas de alianzas y otras actividades que no incluyan el asedio a personas reales). Con subir 5 comandantes como máximo os valdrá sin duda, pero con 3 o 4 será suficiente.







El campamento de exploración. Siempre que podáis explorad el mapa, encontraréis aldeas tribales que os proporcionarán mejoras de velocidad, recursos, unidades y otros tantos útiles que añaden facilidades a vuestro avance, además de cuevas, con tesoros con las mismas ventajas. Ignorad pasos y campamentos y fortalezas bárbaras.







Las gemas. El juego te proporciona suficiente cantidad para que avances sin problemas. Por supuesto, si te pones a gastarlas a cada oportunidad que tengas no serán suficientes, pero si te ciñes a lo hablado te sobrarán. Úsalas en cosas pequeñas, como subir tu nivel "VIP" cuando te queden pocos puntos para ello, u otras cosas puntuales que no supongan un gran gasto. Tu prioridad son los aceleradores anteriormente mencionados. Mirad de vez en cuando el edificio del monumento en vuestra base, buenas recompensas esperan en función de como lo estén haciendo todos los usuarios del servidor en el que estáis.

Como último punto, recordaros no atacar a nadie y perder vuestro escudo de inicio. No vale la pena. En cuanto estéis en una alianza rodeados de compañeros no es muy poco probable que os ataquen (de hecho, no me ha ocurrido aún).



El juego además está entretenido y relativamente bien optimizado, vale la pena el tiempo empleado.

Si recibís bien esta guía y queréis algo más de precisión y análisis del juego, solo decidlo en los comentarios y veré que puedo hacer por vosotros. Intentaré solventar vuestras dudas en la medida de lo posible, y si sois demasiados, me pondré a hacer una guía más extensa y completa.