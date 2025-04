GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS (CRÍTICA)

Hoy voy a hablar de Grand Theft Auto San Andreas (GTA SA) de su historia, su jugabilidad, sus gráficos, su multijugador, el sonido y su entretenimiento.

(GTA SA) es un videojuego de acción y de aventura, un mundo abierto desarrollado por Rockstar North y publicado por Rockstar Club. Salió el 26 de octubre del 2004 para: playstation 2, microsoft windows, xbox y más adelante para playstation 3, xbox 360, playstation 4 y android. Es uno de los mejores videojuegos de la saga Grand Theft Auto.









Historia: la trama se trata de un chico llamado Carl Johnson (CJ) en 1992 vuelve a Los Santos después de haber pasado 5 años en Liberty City. CJ vuelve por la muerte de su madre que al parecer la mataron unos asesinos desconocidos, desde ese momento CJ intenta ayudar a sus amigos especialmente a su hermano el jefe de la banda de Grove Street Sweet que esta muy enfadado porqué no solo se fugó para dejarlos tirados una vez si no tambien cuando murió Brian el otro hermano de la familia Johnson. CJ hace trabajos para tener más respeto, pero no solo en su banda si no que también los hace para los policias también conocido como los "antibalas" y otras personas que iremos viendo al irnos pasando el juego, pero ¿sabrá porqué mataron a su madre? el juego es un mundo abierto donde no solo pasarás por ciudades si no que también por montañas, campos etc.











Jugabilidad: la jugabilidad en este juego es muy simple no tendrás ningún problema en ninguna plataforma.



Gráficos: los gráficos en este juego como dije con el de luigi´s mansion no son totalmente buenos pero por lo menos puedes jugar, es verdad que hay bugs y bastantes pero ignóralos. Tambien hay mods que puedes descargarte en el pc que mejoran la calidad de tu GTA SA.













Hablando de mods:



Mods: esto no estaba previsto hablar pero me interesa comentar que este gta para mí es el gta con más mods de todos (ya se que dirán que también el gta 4 y el 5 tienen mods) pero antes de esos dos gta solo el que tenía mods era este y son muy buenos tanto como en la campaña y en el multijugador.





Multijugador: el multijugador de este juego solo es ¡gratis! y es lo mejor, pero lo malo es que solo está en el ordenador y necesitas el juego completo, quiero decir necesitas instalarte el "juego base" y luego te descargas el multijugador. El multijugador de este gta es maravilloso hay todo tipo de personas ingleses, españoles, franceses etc y hay una variedad de servidores con modos que pueden ser zombis, carreras o lo que sea.









Sonido: el sonido de este juego es maravilloso no hay palabra para definirlo mejor la mayoría de las armas tienen el mismo sonido que en la vida real es ¡fantástico!. Y con la banda sonora y la música de la radio es ¡increíble!





Diversión: el entretenimiento o la diversión como queraís decirlo es muy bueno yo me lo pase como un enano, todos los que hayais jugado a este videojuego lo teneís que reconocer es muy bueno para mi uno de mis gta favorito con el gta 5.









Bueno y con esto al Grand Theft Auto San Andreas le doy un 10 de calificación, los que no lo hayaís jugado os lo recomiendo y los que si espero que os haya encantado



¡ADIOS!