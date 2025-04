Gods Will Be Watching - Analisis

Saludos a todos, por favor pasen a evaluar mi artículo sobre Gods Will Be Watching (2014) Antes de empezar a evaluarlo les recomiendo que se tomen su tiempo para leerlo por completo, no les va a tomar más de 5 minutos. Muchas gracias.

Aquí tenemos otro juego difícil con gráficos pixelados y una interfaz minimalista. Se trata de una historia futurista con un toque de Star Wars, la película Point Break (Punto de Quiebre) con respecto a la trama, y una dificultad que me recuerda un poco al Dark Souls. ¿Por qué? Porque en este juego morirás una y otra vez hasta que completes tu misión. Existen múltiples retos en los que se destaca el manejo del equipo, la moral, y lo más importante, la supervivencia. El protagonista principal es el único que no tiene que morir para continuar con la historia. Puedes sacrificar vidas a tu discreción con tal de avanzar, pero no debes olvidarte de que la misión debe cumplirse o no avanzaras. El factor suerte entra en este juego de gestión donde manejaras a tu equipo a tu antojo, y sobrevivirás condiciones extremas gracias a tu inteligencia y suerte. Recuerda que los dioses estarán observando tu desempeño…

HISTORIA:







Una facción rebelde llamada Xenolifer ha conseguido irrumpir en los laboratorios del Imperio Holístico a fin de hackear sus servidores para robar información de un virus llamado Medusea. El líder de la facción Liam y su mano derecha conocido como el Chaman se encargan de hackear los servidores a fin de conseguir dicha información. En esta aventura controlaras a Abraham Burden, el encargado de mantener a cuatro rehenes en esta misión (a fin de que no escapen o se rebelen), acompañado por Jack Maslow, quien negociara con los guardias dispuestos a rescatar a los rehenes, abriendo fuego si hace falta.





Poco después de conseguir la inteligencia, los guardias lanzan una granada cegadora y logran capturar a Burden y Jack. Durante un recuerdo se puede observar que Burden y Jack son agentes encubiertos de Everdusk, una organización independiente que busca el conocimiento del universo. Su objetivo original era apoyar a las tropas revolucionarias a fin de evitar una guerra a coste de millones de vidas, pero ahora que quieren robar los datos del virus Medusea, los planes cambian. De vuelta en el presente, el dúo se encuentra en una cámara de tortura, y los dos torturadores del imperio Holístico quieren saber que hacían en sus laboratorios.





Las cosas mejoran cuando Liam aparece durante la noche con un plan de rescate del cual tardaría al menos 20 días de tortura. Sin embargo, los agentes de Everdusk llegan a tiempo para el rescate (revelando la cobertura de Burden y Jack a Liam). De vuelta en los cuarteles y a salvo, se les asigna una nueva misión: Estudiar el virus Medusea en su planeta de origen (un planeta helado) para buscar una cura. La nueva tripulación está bajo el liderazgo del sargento Burden, y es cuando en esta parte del juego las cosas se ponen bastante intensas.





JUGABILIDAD:

En la primera misión, o en todas las misiones, hay pocos tutoriales sobre lo que hay que hacer, pero se explican de igual manera. Hay que ejecutar todas las acciones necesarias con el ratón. Algunas acciones provocan que pase el tiempo o gastan recursos, mientras que otras no malgastan el tiempo y te otorgan alguna que otra información. Preguntar sobre que hace tal cosa aclara mucho la situación por la que tienes que pasar, pero la ejecución no será la misma.





En algunas acciones se determinan las probabilidades de éxito y la suerte. Se tienen en cuenta otros factores como el estado físico del personaje, la moral, y los recursos a tu disposición. La suerte afecta en la mayoría de las acciones, por lo que en algunas partidas puedes acabar perdiéndolo todo por mala suerte. Además, algunos eventos se generan de forma al azar (a veces teniendo en cuenta lo mencionado arriba) para que las partidas no sean iguales en cuanto a cantidad.





Morir/fracasar implica reiniciar la misión desde el comienzo, con el número de recursos cambiados o el objetivo modificado. La pantalla de game over te muestra las estadísticas de tu actitud, tus recursos y más. Estas estadísticas solo sirven como muestra y no se guardan. Podes probar lo mismo una y otra vez con tal de obtener mejores resultados y esperar a que la suerte te ayude a progresar. El tema es que si no experimentas todas las opciones no vas a saber que otorga mejores resultados y que no. Este juego de gestión se trata del clásico “trial and error”, de probar y fallar para ver qué pasa.





Acá no importa cuantos humanos mueran en el proceso, sino que el protagonista, el sargento Burden, complete la misión a toda costa, sacrificando vidas de ser necesario. Por ejemplo, en el primer capítulo tienes que hackear la base de datos y mantener lejos a los guardias y evitar perder a todos los rehenes. Dichos rehenes cuentan como vidas, y tienes cuatro. Los guardias que hacen el papel de rescate tienen que avanzar hasta llegar a la puerta para neutralizarte, pero esto se puede evitar disparando o negociando. Si pierdes el control sobre tus prisioneros escaparan y tendrás que dejarlos ir o matarlos para hacer que los guardias retrocedan. Dispones de múltiples herramientas para lograr tu objetivo.





El segundo capítulo consta de mantener a Burden y Jack con vida (sobre todo a Burden) en la cámara de tortura, ya que los torturadores no serán tan compasivos con ellos. Debes provocarlos para que golpeen a un personaje en cuestión, suplicar para que recuperen salud, pensar para aumentar las chances de mentir exitosamente, o confesar. Se trata de ganar tiempo y evitar que Burden muera, hasta que llegue el día del rescate. Ya en el tercer capítulo se trata de manejar a un equipo y tratar de mantenerlos con vida a fin de escapar. No hay forma de desactivar el factor suerte y el azar a menos que se reduzca la dificultad, pero a riesgo de perder la chance de conseguir logros.





EVALUACION: 8/10

A los jugadores no les gusta mucho que el azar entre en juego ya que modifica constantemente la estrategia del juego, pero fuera de eso, Gods Will Be Watching se trata de una experiencia novedosa y con una historia bastante bien construida. Los gráficos son simples, la música con temática futurista también destaca. Estamos ante una experiencia difícil entre manos, pero si eres un jugador hardcore te encantara la dificultad. Y si quieres disfrutar solo de la partida narrativa, puedes hacerlo, aunque no sería tan divertido como superar su implacable dificultad.





Gracias por llegar al final.