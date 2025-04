Bienvenidos chicos y chicas de gamehag, en este articulo hablare sobre Gear of War 3 un juego de disparos en tercera persona de ciencia ficción creado por Epic Games, este juego es exclusivo para la XBOX, en este juego tomamos la piel de Marcus Fenix, nuestros enemigos son una raza llamada "Locust" esta raza abita en el subterráneo, cuando atacan vienen debajo de la tierra.

La jugabilidad de este juego hay mucha táctica, podemos cubrirnos en las paredes y podemos plantar minas, las granadas de este juego funcionan tanto como minas y granadas, se pueden utilizar de las dos formas, aunque si tu quieres no uses tácticas y juegas a lo loco, que la verdad la dos formas funcionan muy bien, pero para mi la mejor es jugar a lo hardcore con la escopeta. El jugador puede equipar 4 armas: Una pistola, 3 granadas, 2 armas principales, también tenemos la opción de robar las armas de los enemigos, o agarrar armas escondidas en el mapa. Algunos daños pueden matarte de una vez, como por ejemplo: Las explosiones, los Headshot, o la mutilación con el rifle de asalto Mark 2 Lancer, Gears of war 3 posee un sistema de nivel, cada vez subes de nivel desbloqueas nuevos personajes.Gears of War 3 tiene varios modos de juegos, los cuales son estos:Este modo como su nombre lo dice es de hordas, si no sabes que significa horda te lo explicare, una horda es como una multitud, en este caso es una multitud de enemigos, estas Hordas son muy entretenidas y sirves para subir de nivel en el juego, ademas que cada vez ganamos mas puntos que nos sirven para comprar cosas que harán mas divertidas estas hordas, hay algo que se puede comprar que es para que los Locust cuando les destoses las cabezas sigan caminando como pollos sin cabezas.Este modo es muy bueno porque consiste en controlar a los locust, y nuestros enemigos son los humanos obviamente, pero no solo podremos controlar a los locust típicos, podremos utilizar a los que no son jugables, como los Tikers que son unas especies de kamikases, en este modo hay que jugar estratégica mente hay que saber usar tus monstruos o perderás.Esta modalidad es la tipica modalidad que todo juego de este genero tiene, en el cual para ganar tenemos que eliminar al equipo rival sin que tu equipo revisa bajas, cada vez que tu equipo gane va a ganar una ronda, por ejemplo si para ganar la partida hay que ganar 5 rondas, el que haya ganado 5 rondas es el ganador de la ronda.4-)Esta modalidad es muy parecida a la modalidad de Zona de guerra con mínimas diferencias, la única diferencia es que para eliminar a un enemigo tenemos que hacerle una ejecución especial.Gears of War 3 comienza cuando el presidente Prescott llega inesperadamente al Sovereign. Prescott le informa a Marcus Fenix que necesita darle información importante al oficial superior del barco. Luego, los locust lanza un ataque sorpresa contra la nave, que deja a Michaelson muerto y a Prescott gravemente herido. Antes de morir, Prescott le da a Marcus una encriptación del disco que tiene el coronel Hoffman y revela que su padre, Adam Fenix, todavía está vivo pero atrapado en Azura, una base secreta de COG. Marcus, Dom, Cole y Baird se abren camino hacia la fortaleza de Anvil Gate, donde Hoffman posee el equipo necesario para descifrar el disco de Prescott. Al llegar a Anvil Gate, Marcus y sus camaradas ayudan a los soldados de Hoffman a repeler un asalto combinado de Lambent y Locust.

OPINIÓN PERSONAL



Yo en mi humilde opinión pienso que es un juego con una trama muy interesante les recomiendo que jueguen este juego desde la primera entrega, este juego tiene un multijugador muy entretenido y con muchas posibilidades, este juego es divertido por su sistema de desmembramiento que es lo que caracteriza a este juego en particular, las hordas la verdad me parecen muy buenas porque cada vez se vuelve mas difícil y retador, aunque pases el juego completo te va a seguir entreteniendo. Muchas gracias por leer me despido, no olviden puntuar y comentar.