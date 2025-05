FORTNITE, PUBG, Dos shooters.

Fortnite, es un juego shooter algo basado en PUBG, este juego sin dudas, tiene su temática (personajes, mapas, etc) lo que lo hace más divertido es su gráfica, apesar de que no es realista, suele ser algo entretenido para todas las edades.Bien, basemonos en la jugabilidad... Fortnite es fácil de jugar, como dije anteriormente algo parecido a PUBG, es el tipico shooter, sólo que no hay de grandes equipos, generalmente es de a 1 personaje contra todos los demás que se únan.PUBG, es un juego shooter el cuál fue lanzado a Steam este año y arrazó las compras, el juego tiene sus realistas gráficas, y muchas cosas divertidas por hacer, ¿Quién no conoce la temática de este juego? es ¡asombrosa! El juego es así, al arrancar la partida, todos los jugadores estarán en una especie de camioneta con un globo aerostático, y cuando se llegue a la isla el jugador podrá tirarse al mapa cuando quiera. Una vez ya caídos en la izla, tendrán su propio mundo, es decir, deben matarse todos para llegar a ser el 1, y así ganar la partida. Todos los jugadores deben recoger armas o distintos objetos de defensa que puede haber en cualquier parte del mapa, y así tendrás nuevas armas, más defensa, etc.El mapa mientras pase más tiemp, se estaría creando una barrera que si no estás dentro de ella, mueres. Por lo que al final, todos los jugadores estarían en un solo lugar, y con pocos escondites,En un resumen, es un juego surrealista basado en PUBG (No copia) Con su temática. A muchos le gusta, a otros no. Pero en sí es un muy buen juego.PUBG:Bien ahora hablemos de PUBG este juegazo shooter que arrazó este año.PUBg es un juego creado por BlueHole, Inc.El juego arranca así... Tú escojes tu personaje, y entras a la batalla online. DEspués de esperar unos minutos a que se llene la partida de jugadores, tendrás tiempo de aprontarte con vestuario, el que quieras.Bien, dentro juego, empezaremos en un avión, todos los personajes juntos, y cuando lleguemos a la isla, podremos tirarnos cuand queramos y nos parezca adecuado.Una vez nos hayamos lanzado a la isla, al igual que en Fortnite, debemos estár conecntrados en nosotros mismos, y en ser el 1 matando a todos los demas, el juego es más ya realista, no tendremos acceso a cortar árboles de dos hachazos.. Por lo que es muy bueno para algunos detallistas. A medida avance el tiempo, en el mapa habrá una barrera, por lo que si no estás dentro morirás por daños leves. Podrás encontrar armas en el suelo y las casas que hay en la ciudad o pueblo que estés, no sólo armas también cascos chalecos y vestimentas, etc.También en un determinado tiempo, en algunas zonas caerán bombas, muy útil para los que odian los camperos. Después de un tiempo la barrera de daño irá achicando y los jugadores estarán en un lugar chico, y tendrán que matarse, ya sea con habilidad, o no. Es un juegazo que como dije anteriormente, arrazó las compras de Steam.