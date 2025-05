Fortnite construye o muere

Fortnite , un juego que quieras o no debes de haber escuchado durante finales de el 2017y principios de este año .Muchos creen que es un juego fácil y tienen razón pero solo hay un inconveniente existen 2 opciones construye o muere....

Por eso quiero darte unos pequeños tips que te ayudaran a sobrevivir en el campo de batalla el máximo tiempo posible hasta que alcances la victoria

El sistema de construcción de este juego consiste en 4 tipos de formas para construir de las cuales 2 te serán esenciales para sobrevivir



1. Pared



probablemente la maá importante de todas , la pared es vital para cubrirte de los disparos enemigos directos que a primera vista no sabes de donde vienen por lo que construir una pared salvará tu vida muchas veces, ya que bloqueas el ángulo de disparo de tu enemigo y te das tiempo para curarte y echarte algunos escudos para estar listo para contraatacar

la pared debe construirse por instinto para que tu enemigo te haga el menor daño posible , debe ser un reflejo y debe construirse con material de madera preferible, ya que está es la que al principio se construye más rápido entre los 3 materiales y te resistirá más impactos en caso de que tu oponente quiera destruirla

la pared va a ser tu aliada en todo momento y cuando digo todo momento es por que es en TODO MOMENTO por que nunca sabes si hay alguien mirándote mientras te curas o mientras looteas o mientras haces cualquier cosa ,por lo que cubrirse con cuatro paredes alrededor tuyo antes de hacer cualquier actividad que te deje como una presa fácil te servirá mucho









2. Escalera



Parece que ya dominas un poco lo que es la defensa , ahora vamos con un poco más de acción, la escalera va a hacer tu principal arma para atacar a tus enemigos ,esta te ayudará a ganarle altura a tu oponente para que puedas tener ventaja en la batalla ya que solo falta bajar un poco la mira para apuntar con facilidad y matarlo a tu enemigo desde dos escaleras a unos pocos metros de distancia.

A su vez la escalera te puede ayudar a entrar a bases enemigas , esto puede ser un tanto difícil pero una vez que lo perfeccionas ganarás casi todos los mano a mano.

Cabe destacar que con la escalera es mucho más fácil apuntar hacia la cabeza lo cual te ayudará mucho, ya que un tiro a la cabeza puede hacer el triple de daño que un tiro a cualquier otra parte del cuerpo









3 Plataforma



La plataforma no te servirá mucho en cuanto a defensa , pero si un poco en ataque ya que si consideras que has subido mucho con escaleras para atacar a tus enemigos estás te ayudarán a ir en línea recta y si eres de los que son bien locos jaja colocar un trampolín para que te lleve directo hacían donde estén tus enemigos y cogerlos por sorpresa, además que si alguien intenta construir escaleras encima tuyo construir una plataforma nunca está de más para bloquear un disparo de tu oponente.











4. Techo



Sinceramente no sirve para nada...espera si sirve para algo , hay una técnica más o menos efectiva que sirve mucho si tienes en tu inventario un francotirador consiste en construir una torre muy alta y cuando estés en la cima poner en los extremos techos que confundan a tu oponente e impide que suban a por ti de manera rápida









Y bueno muchas gracias por leer este artículo espero que te hayan servido estos tips y que pronto alcanzes la victoria . Buena Suerte