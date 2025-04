For Honor: La gloria de la batalla.

Muy buenos días, tardes o noches, espero estén muy bien, con todo este problema del virus se que lo que menos deseamos todos es aburrirnos en cuarentena por eso esta noche les traigo un juego grandioso para probar si aun no lo han hecho y para quienes ya lo hicieron es bueno momento para regresar, se trata de For Honor, un verdadero titulo de fiereza y destreza que te hará sentir como todo un guerrero medieval, como ya es costumbre los empaparé un poco sobre el juego antes del plato fuerte, For Honor es un juego de fantasía, acción y lucha en tercera persona desarrollado por Ubisoft Montreal, fue anunciado en el E3 del 2015 pero no fue lanzado hasta el 14 de febrero del 2017, esta disponible para PC, Playstation 4 y Xbox One.



Con esto en mente vamos a detallar a For Honor.

For Honor es un juego en donde la destreza del jugador es muy importante, donde un mínimo error puede costar la vida, la practica sera tu mejor aliada y la derrota tu mentora, tendrás a tu disposición 4 facciones, los caballeros, los vikingos, los samuráis y los Wu Lin,Cada héroe de cada bando es diferente y posee su propia forma de jugarse y su propio armamento por lo que la diversidad en guerreros no será un problema.su modo de combate es innovador,complejo y muy divertido de usar, pero también algo complicado de dominar, donde al combatir podrás posicionar tus armas en 3 direcciones, (arriba, derecha e izquierda) al igual que tu oponente, y al elegir tu posición tu arma ira en esa dirección, el defensor tendrá milésimas de segundo para esquivar tu ataque o bien bloquearlo, colocando su arma o armas en la misma dirección que el arma dirigida hacia el, cabe destacar que al estar estar apuntando una flecha de color blanco estará proyectando dicha posición y una vez lanzado el ataque la flecha cambiara a rojo como una ultima advertencia al contrincante que el impacto es inminente.también puedes romper la guardia del contrincante, contra atacar, desviar ataques, empujar o incluso aturdir al rival, pero todo esto debe hacerse en el momento preciso o de lo contrario podría costarte caro, y recuerda que tu enemigo también podrá hacer los mismo así que es mejor estar muy atento.No solo debes preocuparte por los enemigos, sino también por los escenarios ya que tienen peligros que tu contrincante o tu mismo pueden usar a su favor, como fosas con lava o paredes con púas o vacíos donde podrán empujarse para acabar rápidamente la batalla,también tendrás habilidades que podrás usar para darte una ventaja como usar flechas o recuperar algo de vida.algo que es bueno recordar, es que a medida que atacas te iras cansando por lo que no es aconsejable lanzar espadazos a diestra y siniestra por que te cansaras y no podrás defenderte o atacar de la mejor manera, lo mejor es luchar estratégicamente,El juego es impecable en su apartado artístico, For Honor se preocupa por cada detalle tanto en el mapeado como en los personajes, el diseño de cada guerrero es excelente, acorde a lo que representan y ni hablar del nivel de personalización que posee el juego, de verdad se que van a darme la razón en que el juego se ve hermoso y es muy envolvente, quien no soñó alguna vez en ser un samurái? o un vikingo?, el juego te hace sentir parte de el y es aún mejor gracias a su apartado sonoro, los perfectos y detallados sonidos al estar en batalla, los gritos enemigos a lo lejos, el estruendo al chocar o bloquear las espadas y en ciertos momentos la música tan acorde al momento hacen que este juego te sumerja en la batalla y te llene de euforia al combatir.Existen varios modos de juego, tanto para la campaña como para el multijugador, para la campaña tenemos entrenamiento, donde podrás mejorar y probar a los hérores, modo arcade, y la propia campaña donde podrás jugar en solitario o cooperativo a 2 jugadores, por otro lado tenemos de parte del multijugador los modos,, donde deberemos llevar los ofrecimientos a nuestra base esparcidos por todo el mapa,donde lucharás por el control de 3 áreas en el mapa,, donde lucharemos 1vs1 el mejor de 5 rondas gana,, es como duelo pero de 2vs2,un muerte por equipos 4vs4 añadiendo ia como soldados normales que te ayudarán,lo mismo que duelo y pelea pero esta ves 4vs4 ydonde defenderemos un castillo o iremos tras el comandante enemigo en un 4vs4 junto a IA frenético y muy divertido.La campaña no es el fuerte de este juego, de hecho es algo pobre en mi opinión, eso no significa que sea mala, tiene lo suyo, además de que si la finalizas te darán bonificaciones que no están mal, es buena idea probarla por que te enteras de lo que sucede y te explican mas a fondo cada facción, no esta mal, pero es algo plana, en cambio su multijugador, es el pilar de todo For Honor, el propio multijugador te ofrece algo mas que jugar sus modos de juego, te permite sentir la guerra entre las facciones, te permite ser parte de algo mas que un plano pvp, y esto es la guerra de facciones, es una guerra constante entre los bandos donde puedes elegir una facción y tu desempeño en combate contribuye al dominio de territorios, conforme pasa la temporada constituida por 10 semanas, los territorios de cada facción disminuirán o aumentarán dependiendo de sus guerreros y al acabar las 10 semanas se declarará una facción ganadora, si tu bando ganó te recompensarán enormemente conforme a tu desempeño mas la bonificación por el triunfo y no importa si perdió tu facción por que de igual manera te recompensarán por tu desempeño en la temporada, y por cierto, claro que podrás usar cualquier guerrero de cualquier facción al jugar, solo elegirás a cual facción servir en la guerra de facción.El juego esta muy vivo sobre todo en consolas, así que no tendrás problemas para encontrar partidas en el juego, el emparejamiento, si bien tuvo problemas en sus inicios ahora esta mejor que nunca y no te enfrentará a verdaderos asesinos profesionales si aun eres novato,la comunidad es muy agradable y la mayoría te ayudará a mejorar, si decides entrar querrás quedarte.El juego es grandioso, no te arrepentirás si lo juegas, si bien, como dije, su campaña deja que desear, es algo complicado el tema de las mejoras y puede ser algo frustrante los combates si no dominas a la perfección los controles, es un juego que muy probablemente te cautivará, eso si, debes practicar mucho y dominar el modo de combate es crucial, pero que juego no te pide que lo domines para disfrutarlo? (no digas gta).Ya poniéndonos serios, si quieres jugar algo lleno de acción brutal, con ambientación medieval, exquisito apartado gráfico, envolvente y con una gran comunidad, For Honor es para ti, espero este articulo les haya gustado y les haya servido para comprender un poco sobre el juego a quienes no lo conocían y para quienes si, volver a encender la chispa en sus corazones, les deseo una feliz noche y nos veremos la próxima vez, y espero verlos luchando con valor por la gloria, por la victoria y sobre todo, por honor.