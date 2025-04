Empezamos, esta saga de vídeo juegos consta de juegos 8 acabados y un noveno en haciéndose. La saga trata de sobrevivir en una oficina durante cinco noches, pero Scott cawthon (creador) a hecho dos noches extras. Sobrevives a unos robots animatrónicos, que están poseídos por las almas de unos niños asesinados.

FNAF (five nights at freddy's):El primer juego ocurre más o menos en los años noventa, tienes a un hombre, que te llama todas las noche para ayudarte a sobrevivir, allí tus únicas defensas son: unas cámaras de seguridad, para ver a los animatrónicos y unas puertas que se cierran con solo darle a un botón. También, tenías energía limitada, ya que si se te acababa, pues los animatrónicos te matan. Los animatrónicos y como evitarlos:-Freddy: un oso, el principal personaje de la saga, cuesta de verse en las cámaras, cierra la puerta derecha, para evitarlo.-Bonnie: un conejo azul, muy visible a las cámaras, que para evitarlo, cierra la puerta izquierda.-Chica: un pollo amarillo, que hace exactamente lo mismo que bonnie, cierra la puerta derecha para evitarlo.-Foxy: un zorro rojo, que correrá desde la cámara 1c hasta la oficina, cierra la puerta izquierda cuando lo veas por las correr por el pasillo hacía la oficina. Por las cámaras.-Golden Freddy: es igual que freddy, solo que esta vez te aparece de forma mágica en la oficina, levanta el monitor de las cámaras para evitarlo.Cuando pasas cinco noches te dan un cheque con muy poco dinero, después te queda una noche extra y una noche personalizada.FNAF 2 (five nights at freddy's 2):Te quitan las puertas, te dan una máscara de freddy y una linterna, si aún tenemos las cámaras. ahora, hay un pasillo en delante de ti y dos conductos de ventilación, por los que te pueden entrar los animatrónicos. Animatrónicos y como evitarlos:-Toy freddy: un freddy mejorado, que va por el pasillo delantero, ponte la máscara de freddy y se irá.-Toy bonnie: un bonnie mejorado, que entra por el conducto derecho, ponte la máscara y se irá.-Toy chica: una chica mejorada, que entra por el pasillo y el conducto izquierdo, ponte la máscara y se irá.-Mangle (toy foxy): un foxy mejorado, que está destrozado por los niños, entra por el pasillo, ponte la máscara y se irá-Ballon boy: entra por el conducto izquierdo, si entra te quita las pilas de la linterna, ponte la máscara y se irá.-Puppet: dale cuerda a su caja de música, porque si no sale de su caja y te mata, sin que puedas hacer nada.-Animatrónicos antiguos: entran por el pasillo excepto golden freddy que aparece de forma mágica en la oficina, ponte la máscara cuando veas a Freddy, Bonnie, Chica y Golden freddy, a foxy tienes que darla con la linterna.Igual, hay más de 5 noches y hay una paga muy pobre.FNAF 3 (five nights at freddy's 3):

Año 2023, Treinta años después de los acontecimientos del primer juego, un empleado recién contratado es asignado como guardia de seguridad de vigilancia nocturna en Fazbear's Fright, una atracción del terror basada en los misterios sin resolver del desaparecido restaurante familiar de Freddy Fazbear's Pizza, construida en el interior de un parque de atracciones local con parafernalia rescatada de los establecimientos originales. Durante la semana antes de que la atracción sea abierta al público, el empleado debe vigilar el edificio desde su oficina, utilizando una red de camáras de seguridad instaladas en las habitaciones y los conductos de ventilación. Además, debe controlar el estado de tres sistemas operativos: cámaras, audio y ventilación, reiniciándolos cada vez que comiencen a fallar; asimismo, podrá ver fantasmas de animatrónicos de las anteriores entregas, pudiendo causar un mal funcionamiento de los sistemas, pero actuando sin hostilidad contra él.

Después de la primera noche, el personal de Fazbear's Fright descubre un antiguo animatrónico deteriorado similar a un conejo, al que apodan como "Springtrap"; ahora, el empleado debe evitar sus constantes ataques, sellando los conductos de ventilación para bloquear su camino, pero siendo incapaz de sellar la puerta o el conducto que conducen directamente a la oficina. Cuando funciona correctamente, el sistema de audio puede ser usado para reproducir efectos de sonido que alejan a Springtrap mientras que el mal funcionamiento de la ventilación causará que el empleado sufra alucinaciones al ver más de un animatrónico en las cámaras. Animatrónicos y como evitarlos:

-Springtrap: es el único que te mata, aléjalo de ti reproduciendo sonidos en distintas cámaras de seguridad.

-Animátronicos fantasma: evita verlos durante mas de un seegundo, cuando veas a alguno de ellos en las cámaras, baja el monitor rápidamente, freddy aparece andando en frente de ti, sube el monitor cuando lo veas.

En este juego descubres que las almas de los niños fueron liberadas, cuando su asesino, se metió en el traje de Spring bonnie y murió aplastado por el traje.



FNAF 4 (five nights at freddy's 4)



Ahora te quitan las cámaras y la oficina, pero te dan una linterna, y eres un niño que está en coma que se enfrenta a sus pesadillas, hay muchos animatrónicos y son muy terroríficos, cierra puertas normales, y armarios. Animatrónicos y como evitarlos:

Nightmare freddy: aparece cuando los fredles están todos en la cama, gírate y alumbra a los fredles, para que se vayan.

Nightmare bonnie: aparece en el pasillo derecho, y entra a la habitación, ves a la puerta derecha y escucha, si oyes una respiración, cierra la puerta, durante 4 o 5 segundos, después alumbra con la linterna.

Nightmare chica: aparece en el pasillo izquierdo, y entra a la habitación, ves a la puerta izquierda y escucha, si oyes una respiración, cierra la puerta, durante 4 o 5 segundos, después alumbra con la linterna.

Nightmare foxy: aparece en el armario, ves y alumbra, si está ahí, cierra el armario 3 o 4 segundos, alumbra, si aún está ahí, cierra la puerta 3 o 4 segundos, repite hasta que se vaya.

Nightmare fredbear: aparece en cualquier lugar, en los dos pasillos, en el armario, o en la cama, haz lo que has hecho con los otros animatrónicos para evitarlo.

Nightmare: aparece en cualquier lugar, en los dos pasillos, en el armario, o en la cama, haz lo mismo que con nightmare fredbear, para evitarlo.

Estos son los 4 primeros juegos de la franquicia, si veo apoyo, pues haré sobre los otros juegos de la franquicia.