INTRODUCCIÓN

Algien recuerda este juego o lo a escuchado pues yo les contare XD.

Final Fantasy Type-0 , un nuevo tipo de fantasía para aquellos que buscan perderse en personajes únicos y juegos adictivos. ¡Esquivar!Final Fantasy Type-0 , dónde comenzar, dónde comenzar ...Quería este juego desde que lo escuché. Me encantó el concepto, me encantaron los personajes, me encantó la sensación de madurez.Tipo-0 no es su promedio, golpe, espera, golpe, espera, juego FF. Tienes el control total de tu personaje y puedes moverte en la batalla, sacando habilidades, sanando y esquivando. Esquivando mucho. Las batallas son fluidas y te ponen en acción. Te mueves a la izquierda, a la derecha, atacas, esquivas, corres, golpeas, ¡magia! Esa libertad es lo que me atrae en los juegos. Turned based es genial, pero a veces solo quieres realizar algunos movimientos dulces por tu propia cuenta. En términos de acción de este tipo, piense en FF 12 y un poco de 13, sin la linealidad de este último y la lentitud del primero

Las batallas pueden ser bastante fáciles, si conoces a tus oponentes lo suficientemente bien. PODRÍAS apresurarte y golpear todo a la vista, pero buena suerte con eso. Enemigos como Coeurls e incluso soldados intentarán esquivar tus ataques. Podrías esperar a que tu Killsight se active, un poder innato especial que tiene cada personaje que te permite causar un daño masivo o matar instantáneamente a un oponente, para facilitar las cosas. O podrías usar magia. El fuego siempre es divertido.







Las batallas también pueden persistir, a veces puedes "sentir la presencia" de otros enemigos cercanos e iniciar otra batalla con enemigos que se vuelven más y más fuertes mientras permaneces en esa cadena de batalla. Curas después de cada cadena de batalla, en otras palabras, cuando sales al mapa mundial, así que eso siempre es genial, pero los personajes que mueren solo pueden revivirse cuando regresas a una ciudad o Akademeia, tu escuela y el centro del juego. Pero si estás haciendo una misión, el personaje permanece muerto hasta que termines esa misión, así que ten cuidado con los miembros más débiles de tu grupo.

(Solo los personajes que participan en las batallas ganan EXP, así que ten en cuenta ese hecho. Podrías usar cualquier personaje de 3 pero eso no es divertido. Diversificar ~)

Los 14 personajes jugables son únicos en términos de personalidad y armas. Tienes a tus atacantes de guardabosques largos, Trey (arco), As (cartas) y Cater (arma) por ejemplo, tus luchadores de corto alcance, Ocho (puños), Reina (estoque) y Cinque (maza), y tu magia pesada personajes como Duece (flauta).



Tu grupo solo puede constar de 3 personajes en un momento dado, así que elige tus favoritos, pero también ten en cuenta el hecho de que son enemigos más adecuados para ciertos personajes.



Personajes como Ocho tienen problemas para luchar contra enemigos en el aire, así que tenlo en cuenta. Cuando subes de nivel obtienes AP (puntos de habilidad, supongo) que puedes usar para aprender nuevas habilidades en la batalla. Tienes tus pasivos, tus ataques y potenciadores para dichos ataques. Experimentar con diferentes tipos de habilidades porque son muchas, y mi personaje de más alto nivel es apenas 17.









La historia es bastante arenosa. Al igual que el hombre santo, los primeros 10 minutos del juego y ya estoy intentando realmente no llorar. Estos son niños con los que estás jugando. Enfrentando una guerra. Encarando la muerte. Frente a cosas que algunos de nosotros ni siquiera podemos comenzar a comprender en un nivel muy real. ¡Sangre, sangre por todas partes! Pero al final del día, tus personajes aún pueden encontrar cosas para sonreír y eso solo te hace olvidar lo que realmente sucede a veces.

La música es bastante buena, lo que no es una sorpresa para un juego FF.

El arte y los modelos de personajes son geniales pero nada asombrosos.



No me importa el FPS honestamente. 30 o no, es un gran juego y me ha encantado cada segundo. No entiendo por qué algunas personas hacen tanto alboroto por esto. Soy un ávido jugador. Juego muchos juegos y he pasado horas haciéndolo sin preocuparme por el FPS. Llámame como quieras, al final del día, me estoy divirtiendo y eso es todo lo que me importa ~

El malo:

*Mi mayor queja hasta ahora es el hecho de que los botones del juego solo muestran las teclas en un teclado, nada para un controlador. Tuve algunos problemas para entender lo que E y R hicieron, pero creo que ahora lo tengo abajo ... de cualquier manera, si hubiera podido leer mejor esos botones al principio, creo que habría sido más fácil.

