Final Fantasy 3 (PSP y DS)

Hola, buenas tardes, siguiendo con lo prometido en mis anteriores artículos, toca platicarles sobre el siguiente Final Fantasy, Final Fantasy 3 siendo sacadas en distintas versiones, pero hablaremos de la versión remake hechas en DS y PSP, sin más comencemos el artículo.

Final Fantasy 3 siendo ya una entrega como Final Fantasy y Final Fantasy 2 que en un principio sacadas para gameboy y siendo pulidas a las consolas PSP y DS, también tuvo su versión en bits para la gameboy, ahora su remake sacado entre los años 2006-2007 para las diferentes regiones y es en ella lo que enfocaremos este artículo.

Como usualmente ya sabemos la temática de la saga final fantasy es muy enfocada al rol Rpg, aventura, etc. Esta entrega es similar al estilo de los primeros dos final fantasy, combate por turnos, magias, etc. Pero como en cada uno se fueron agregando más cosas este no fue la excepción, pero como siempre me gusta empezar, vamos a comenzar por su historia.









La historia de Final Fantasy 3 esta igualmente inspirada que en el 1, un grupo de 4 guerreros son llamados para recuperar el brillo de los cristales, aquí sin embargo cambia la cosa, uno de los personajes llamado Luneth cae en una cueva debajo de su villa y es llevada hacia uno de los cristales, el cristal le llama para que el y otros 3 guerreros deban recuperar el equilibrio entre los cristales de luz y los cristales de la oscuridad sino el mundo será consumido en la oscuridad total, el descontrol del equilibrio lo está provocando un hechicero muy poderoso llamado Xande y deben detenerlo antes que consuma el poder total.









Aquí os presentare los personajes que llevaran en la aventura ya que aquí sí que se conoce un poco más de ellos.

Luneth

Joven de la aldea Ur, un joven con gran fuerza y coraje pero que a su vez su madre adoptiva lo considera muy testarudo y necio para ciertas cosas, siendo asi un personaje que nunca se niega a arriesgarse para todo.





Arc

Vive en la misma aldea de Ur siendo también huérfano y criado por la misma persona que crio a Luneth, a diferencia de Luneth, él es más devoto a la lectura y mucho más tranquilo, pero en cierta manera no le agrada el hecho de no ser tan fuerte, pero es feliz siendo muy sabio.

Refia

Una joven criada por un su padre adoptivo en la aldea de Kazus, su padre desde pequeña la entreño para ser una herrera pero a ella no le gustaba hacer eso, refia es una persona de muy buen corazón y bondad, siendo la única chica en el grupo, tiene ese instinto maternal con los demás.

Ingus

Joven caballero que pertenece al reino de Sasune, su comportamiento es lo contrario a Luneth, siendo el cortes y caballeroso, incluso siendo el estratega del grupo por sus conocimientos siendo caballero. También el joven caballero siente un amor por la princesa de Sasune, Sara, obviamente dando entender que el es un simple caballero y que por mucho que la quiera tiene que tomar su lugar como es. (Spoiler !!, en el final Sara acepta los sentimientos de Ingus).







Como mencione, aquí la temática ya iba cambiando en este juego, siendo distinto a los otros, en este juego existen clases para los personajes, siendo poder ser caballero, mago, monje, ladrón, etc. Se clasificarían como 23 clases distintas para todos los personajes, les pondré una imagen de todas las clases y una lista con sus funciones debajo de la imagen:





(esta imagen no vienen en orden como yo los escribí pero describe a cada clase).





Libre o Mercenario: Este es la clase por defecto de los personajes, con sus propias ropas, elección libre de armas pero sin poder utilizar magia.

Guerrero: Clase especializada en la fuerza y protección de los aliados.

Monje: Experto en los puños y artes marciales, con mucha fuerza y una gran vitalidad.

Mago Blanco: Aprendizaje de las magias curativas básicas.

Mago Negro: Aprendizaje de las magias dañinas básicas.

Mago rojo: Espadachin y aprendiz de magias duales básicas. (magia blanca y negra.)

Ladrón: Gran velocidad de ataque y habilidades de robo al enemigo.

Ranger: Uso del arco y variedad en las flechas, tiene mejor puntería que otras clases.

Caballero: Mas fuerza y defensa, pero su velocidad se ve reducida y posen algo de aprendizaje de magia blanca.

Erudito: Potencial para saber las debilidades de los enemigos y su vitalidad.

Geomante: Gente que utiliza la naturaleza de su entorno para causar daño.

Dragontino: Especialidad en las lanzas y el combate aéreo, capaz de lanzarse sobre su enemigo desde el cielo.

Vikingo: Portadores de grandes armas y la capacidad de atraer la atención de lo enemigos.

Caballero oscuro: Experto en las armas oscuras, daña a enemigos sacrificando su vitalidad, y sus armas solo dañan a enemigos capaz de fragmentarse.

Conjurador: Aprendiz en las artes de invocación de bestias.

Bardo: Entrenados duramente para tocar instrumentos, portan fuerza y protección mientras cantan.

Karateka: Maestro en las artes marciales, canaliza y duplica su daño, gran cantidad de vitalidad.

Devoto: Experta en las artes magicas blancas, su capacidad de hechizos es la máxima.

Archimago: Experto en las artes mágicas oscuras, su potencial es tan fuerte para aprender los hechizos definitivos.

Invocador: Experto en las invocaciones de bestias, tiene la capacidad de invocar a todas las bestias.

Sabio: Su capacidad es única es capaz de utilizar magias blanca y negra como invocaciones, pero sus usos son muy limitados.

Caballero Cebolla: Experto en todas las clases pero mientras su nivel es bajo sus estadísticas no se verán efectivas, a su máximo nivel los parámetros se harán exorbitantes.

Este juego yo lo considera el juego mas complicado de la saga, por ciertos motivos en especial, a partir de esta entrega se elimino el poder guardar dentro de las mazmorras, eso seria un motivo.

El segundo motivo: los enemigos quizás no sean los mas complicados, exceptuando el boss final y el boss secreto, pero en este juego no existen las cola de fénix, comprarlas es imposible, a lo largo lo máximo que puedes tener de colas de fénix seria 13 para el final, sin contar el drop o robo de enemigos que la den.

El tercer motivo seria que los magos en ves de PM “puntos mágicos” solo tienen una cantidad de veces que pueden usar el hechizo de cierto nivel, que en ocasiones eso te puede fastidiar en un combate difícil o no tengas cola de fénix y debas arriesgar puntos para revivir.





(Como se muestra en la clase de mago blanco tiene cantidades de Mp, cada una son magias disponibles para cada nivel magia o invocación).





Por lo demás los combates no superan tanto trabajo, al igual se maneja el mismo estilo por turnos en los combates, sus opciones de comandos, etc. Y por supuesto un concepto 3D en los combates ahora si, no como en las anteriores entregas que es en 2D, siendo este concepto visual mucho mas bonito y artístico.







Y bueno sin mucho mas que mostrar espero les haya gustado mucho este artículo, seguiré en progreso con otros juegos de esta saga que realmente quiero compartir con esta comunidad, espero les guste mucho y que la aprecien, un gusto y muchas gracias por su atención.