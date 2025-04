f.e.a.r y sus expanciones

F.E.A.R. es un videojuego de disparos en primera persona y survival horror que conjuga el clásico modo de juego de disparos en primera persona con una atmósfera de terror sobrenatural. El clima es muy similar al que se manifiesta en las películas de terror asiáticas. salio en el año 2005 y sus desarrolladores son Monolith Productions y Wargaming Chicago-Baltimore

F.E.A.R. es un FPS con una excelente ambientación y apartado sonoro (100% obligatorio jugarlo con audiculares, su inmersión es brutal) en el que seremos el soldado punta de un grupo de operaciones especiales con el mismo nombre que el juego. Su misión será acabar con Paxton Fettel, el líder de un ejército de soldados clon controlados mentalmente por él mismo.No lo consideraría un juego de terror del todo ni tampoco un survival horror. Para comenzar, la munición y vida siempre abunda (eso sumado a una característica que comento más adelante, no hace al juego especialmente difícil).Y a ver, vale. El juego tiene una ambientación siniestra y paranormal muy muy conseguida, pero no abusa en ningún momento de screamers ni jumpscares, eso ya te lo aseguro yo. Los "sustos" del juego son alucinaciones creepies con sonidos incluidos, pero son puramente gráficas, no hay nada que te vaya a saltar de golpe con un grito. Suelen aparecer mientras avanzas en momentos de tranquilidad, entre tiroteo y tiroteo.Como es algo "secundario", no considero a F.E.A.R. un juego de terror del todo, pero sí un FPS con una muy buena ambientación paranormal.Gráficamente es bastante resultón para tener el tiempo que tiene, aunque tiene bajones bestias al guardar en puntos de control o al usar el guardado rápido. Tiene un bug que a los 15-20 minutos de estar jugando, los FPS (aunque estés jugando a 60 estables) bajan a 30-20 porque sí. Hay guías por Internet para solucionarlo fácilmente, por lo que tampoco es un problema grave, pero no está de más avisarlo.Jugablemente usa el clásico sistema de vida por números (no hay regeneración, tenemos que recuperarnos a base de botiquines, que podremos ir acumulando hasta llevar 10 encima y pueden usarse cuando quieras) y de blindaje. Muy a lo FPS clásico. Podremos llevar hasta 3 armas encima.Una característica jugable "única" del juego son los "Reflejos", que al pulsar el Ctrl, harán que todo funcione a cámara lenta para así darnos ventaja en los enfrentamientos. Se puede activar y desactivar cuando quieras, pero hace uso de una barra que se llena lentamente.Si somos lo suficientemente observadores, a medida que vayamos progresando en el juego encontraremos objetos que nos aumentarán permanentemente la vida o los reflejos, por lo que a veces sale a cuenta dar vueltas por los escenarios.Algo que me ha llamado mucho la atención es su brutal IA. Los soldados se sienten muy reales, ya que les escuchas organizarse, reaccionan avisando a sus compañeros cuando te ven a ti o a tu linterna (dicen cosas como "¡Veo una linterna!"), gritan pidiendo refuerzos o cuando tienen una baja, etc... Además saben cubrirse muy bien con cosas del escenario o incluso tumbarlas para usarlas de cobertura.Si tuviese que sacarle algo malo al juego, sería lo sumamente repetitivo y lineal que es, porque por lo demás, está bastante bien.En los 11 Intervalos (capítulos, por decirlo de alguna forma) lo único que haremos es ir solos por distintos escenarios persiguiendo a Fettel y acabando con sus soldados, cosa que se acaba haciendo exageradamente repetitiva porque con la excusa de que son clones, no dejas de cargarte los mismos soldados una y otra vez a medida que avanzas y cansa mucho hacer todo el rato lo mismo.El juego intenta añadirle algo más de variedad al asunto poniendo algún que otro robot o soldado futurista o una arma nueva, pero no consigue quitarse ese "cansineo".Y eso es todo. Lo recomiendo mucho por todo lo anterior dicho (y porque la historia pega un plot twist con el que te explotarán varias neuronas), pero te advierto también su gran defecto.F.E.A.R. Extraction PointBuen DLC el cual se sitúa justo donde termina el juego original.Armas y enemigos nuevos, buena duración (5 horas) y un enfoque mucho más hacia juego de terror.Las alucionaciones y efectos paranormales son mucho más agresivas y bestias, haciendo el juego más FPS de terror.Aunque peca de lo mismo que el juego original, ser un avanzar y matar soldaditos.NO uséis el Guardado/Cargado Rápido, reduce el rendimiento del juego una barbaridad (te lo capa a 40FPS más o menos para comenzar). Han habido partes donde por culpa de eso, he llegado a rozar los 5-10FPS haciendo el juego totalmente injugable.Es un extraño error que al juego original no le pasaba, pero aunque sea un coñazo, guardad siempre el archivo de forma normal, no uséis el Guardado/Cargado Rápido.F.E.A.R. Perseus MandateEn este DLC seremos el segundo equipo de F.E.A.R. y su historia avanzará a la vez que la del juego original.Armas y enemigos nuevos, buena duración (5 horas) y 3 misiones de bonificación extra al pasárterlo, que bueno, no aportan nada a la historia pero ahí están.Eso sí, sigue siendo un avanzar y matar soldaditos. Tiene alucinaciones similares a las de Extraction Point y algún que otro enemigo que hace de "jefe final" pero no innova en nada a lo ya visto.Es más facilón que Extraction Point (hay botiquines y armadura para dar y tomar) aunque tiene acción más frenética (hay enemigos que nos harán sudar por su agilidad y habilidad).Tampoco tiene sus enormes problemas de rendimiento (puedes spammear a gusto el Guardado/Cargado Rápido).El DLC está bien para profundizar algo más la historia del juego original y verla desde otro punto de vista, con nuevos personajes y eventos, pero su historia resulta algo confusa y mal desarrollada. Se echa en falta más presencia por parte de Alma (que no aparece casi nada).Está bien como pequeño alicente del juego original, aunque tampoco te pierdes nada canon si no lo juegas.