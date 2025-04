Hola comunidad de Gamehag, ¿Cómo están el día de hoy? ¡Espero que la estén pasando de lo mejor! Chicos el día de hoy les traigo un título un poco antiguo, pero bastante increíble y este juego es F.E.A.R 3 un juego que a pesar de ser antiguo es increíblemente divertido, así que no se vayan porque esto va a comenzar justo ahora.

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Como ya mencioné anteriormente este título lleva por nombre F.E.A.R 3 y fue lanzado oficialmente el 21 de junio del año 2011 para las plataformas de Microsoft Windows, PlayStation 3 y Xbox 360 además este título fue desarrollado por la reconocida desarrolladora de videojuegos llamada Wargaming Chicago – Baltimore, ya que sabes un poco sobre el origen y el desarrollo del juego vamos a pasar a la siguiente categoría.







JUGABILIDAD – GAMEPLAY



En este título vamos a poder usar diferentes armas como cuerpo a cuerpo o a distancia, que nos brindaran horas u horas de diversión, ya que si te aburres con una puedes usar la otra, Además también puedes usar algunos personajes y estos son: Point Man y Paxton Fettel si alguna vez jugaste algún título de la franquicia de F.E.A.R la jugabilidad de este juego es muy similar a la de sus entregas anteriores y algo más que no se me puede quedar es que en este título tenemos una habilidad muy especial y esta habilidad es la de detener el tiempo y la podrás usar para vencer enemigos y ganar la batalla más fácilmente.







TRAMA DEL JUEGO



La verdad nunca he intentado esto antes, pero por intentarlo no se pierde nada, En este artículo voy a dejar la historia completa en un video, Ojo el video no es mío. Esto lo quiero intentar, puesto que me parece muy repetitivo y aburrido estar siempre comentando sobre la historia si no les gusta este formato ahí están los comentarios para cualquier queja, duda u opinión, Siéntanse cómodos de expresarse por supuesto desde el respeto, Dicho esto voy a pasar a al video de la historia, así que no se vayan por que va a poner divertido e interesante para ustedes guerreros. Esperen me olvide de un dato importante antes de pasar a la campaña tengo que decir algo importante y es que se puede jugar en Cooperativo con un amigo o familiar para duplicar la diversión, ahora si vamos a ver la historia. ALERTA SPOILERS







MODOS DE JUEGO



Este juego como todo buen shooter tiene modos de juegos muy emocionantes específicamente cuenta con 4 modos de juego centrado en el cooperativo, puesto que no querían incluir modos como el DeathMatch o Capture Flag porque les parecía muy aburrido y quemado esos modos de juego y por eso se centraron más en los Modos Cooperativos, Dicho esto vamos a comenzar a comentar sobre el primero modo cooperativo, El primer modo lleva por nombre Contracciones en el cual nos enfrentaremos a una horda gigantesca de enemigos y nuestra meta es sobrevivir el mayor tiempo que podamos en el campo de batalla.







El segundo modo es llamado Rey de las Almas en este modo tomaremos el papel de un espíritu o espectro con el cual tenemos que poseer cuerpos de los enemigos y así ganaremos puntos, ojo si te matan pierdes todos los puntos conseguidos, así que cuidado. El tercero es el modo Contractions en el cual como en el primero tendremos que luchar contra una horda de enemigos, pero con la peculiaridad de que uno de nuestros compañeros es un espectro que intentara aniquilarnos y si logra asesinarte te convertirás en un espectro también y tu tarea será destruir a los que quedan con vida. Como pueden ver este título cuenta con modos sencillamente increíbles, ya que se centraron más en el cooperativo y estos le da una esencia al juego simplemente maravillosa.







GRÁFICA



A nivel gráfica para ser un juego del 2011 se ve súper bien y las gráficas le dan un toque especial, puesto que el juego tiene un ambiente paranormal y de acción, Además de que la ambientación está fantástica. Pero esperen tengo otra sorpresa, ya que como dije anteriormente las gráficas de este juego no son la gran cosa y por este motivo los requisitos tanto mínimos como recomendados no son tan exigentes, así que a continuación les dejaré los requisitos para que juzguen por ustedes mismo.







OPTIMIZACIÓN



Refiriéndonos a la optimización este título está bastante bien optimizado y no sufre de muchos inconvenientes el único que puede ser un problema y no es por el título sino por la conexión a Internet del jugador ósea tú, puede ser que en las partidas Online si no tienes una buena conexión te vaya un poco mal, pero repito esto no es problema del juego sino del jugador y su conexión a Internet, Ya aclarado esto vamos a pasar al último apartado.







CONCLUSIÓN



Ya para finalizar con el artículo del día de hoy quiero decirles que este título muy bueno, pero lamentablemente hay una parte de la comunidad que el título no le parece muy bueno, eso ya depende de la persona que los esté jugando, Dicho esto chicos aquí me despido, Agradezco de corazón que hayan leído mi artículo completamente, un abrazo y hasta la próxima.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 8/10 PRECIO: $2.09 Kinguin