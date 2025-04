Far Cry 2 - Reseña

Muy buenas a todos, en este articulo les traigo una reseña sobre la segunda entrega de la saga ''Far Cry'', se trata de Far Cry 2, ya le dedique un articulo a la tercera entrega y al Primal, en esta ocasión le toca a la 2da entrega, sin nada mas que decir comencemos.

Modo Historia / Trama.

La historia de Far Cry 2 da bastante de que hablar. Eres un mercenario que trabaja para un cliente que te envió a una nación africana no identificada envuelta en una guerra civil, y tu trabajo es eliminar a un conocido traficante de armas conocido como "El Chacal". Rápidamente demuestra ser una figura esquiva, por lo que deberá comenzar a trabajar para varias facciones en guerra que el Chacal ha armado para que pueda rastrear la línea de suministro hasta su objetivo. Las dos organizaciones principales en el corazón de todo este derramamiento de sangre son la UFLL militarista y la APR revolucionaria. Pasarás la mayor parte de la historia trabajando para estos dos grupos, conociendo sus estructuras de poder y asumiendo todas las tareas violentas que te lanzan. Para complicar las cosas es el hecho de que tu personaje tiene malaria, lo que significa

Cada misión de la historia se puede jugar de múltiples maneras. Hay 12 amigos potenciales dispersos al azar a lo largo de la historia con los que puede hacerse amigo (nueve de los cuales están disponibles para elegir como su protagonista silencioso), y a menudo están interesados en abordar sus propios intereses en las misiones entregadas por la UFLL y APR . En lugar de solo eliminar un objetivo, tienes la opción de ganar puntos de reputación adicionales trabajando junto a tu amigo para exprimir primero los activos restantes del que pronto fallecerá.

Jugabilidad(combate y sistema de curación).

Yo personalmente describiría el sistema de combate en Far cry 2 como bueno, sin embargo, si me tocase decir algo malo de este mismo pues eso seria que tiende a ser demasiado indulgente después de las primeras horas del juego. Su salud se divide en varias barras regenerativas individualmente como Resistance: Fall of Man, pero una vez que baja, puede inyectarse un syrette para obtener más salud (aunque si es realmente baja, primero deberá realizar un pulido auto- curarse, como sacar proyectiles de bala de la pierna o volver a colocar un brazo roto en su lugar). Eventualmente, puede aumentar la cantidad de munición y salud que tiene para inclinar aún más las probabilidades a su favor, e incluso hacer que un amigo lo rescate cada vez que muera (aunque debe vigilarlo porque puede ser asesinado permanentemente en una pelea) ) La mayor parte del desafío llega cuando ' estás mirando tu mapa en busca de la próxima misión y luego te sorprendes con un grupo de bandidos en la carretera mientras conduces uno de los numerosos SUV o botes fluviales (que existen junto a ala delta, camiones, Jeeps con licencia) , y buggies de duna como los tipos de vehículos que puede operar). Sin embargo, todavía hay muy pocos momentos en los que no te sientes como un hombre atrapado en una situación desagradable, y ese tipo de recuperación improvisada es lo que hace que el combate de Far Cry 2 sea tan fascinante.

Multiplayer.

Además del valor de Far Cry 2 está el multijugador en línea para 16 personas. Los modos de juego en exhibición no son nada terriblemente especiales (verás variaciones de Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag y Territories), pero la lucha captura mucho del atractivo del jugador individual, incluidos vehículos y armamento basado en fuego. , y un gran sentido de escala en cada mapa. Pero lo que distingue al multijugador es que no necesita conformarse con los mapas incluidos; cada versión del juego viene con un editor de mapas profundo pero intuitivo capaz de permitirte crear todo, desde densos lugares urbanos hasta extensos bosques. Y descargar nuevos mapas es simplemente una cuestión de buscar selecciones destacadas o presionar "descargar" cuando una búsqueda de coincidencia rápida le permite saber que aún no tiene esa.

Armas.

La gran variedad de armas juega un papel importante en tu habilidad para crear un enfoque personalizado para cada misión. Para cada situación, hay un arma ideal para entregar justicia mercenaria. Desde el AK-47 hasta el cóctel Molotov y el dispositivo explosivo improvisado detonado a distancia, todos se sienten como armas que podrían extraerse fácilmente de las guerras civiles de África. Además, sus armas pasarán por un nivel auténtico de desgaste, particularmente aquellas recogidas de milicianos harapientos; Las armas de segunda mano mostrarán suciedad, a menudo se atascan y eventualmente se rompen, lo que significa que es mejor comprarlas en la tienda.

Apartado gráfico.

Visualmente, Far Cry 2 es una maravilla. Aunque no es tan técnicamente sorprendente como las selvas de Crysis, la descripción de Far Cry 2 de la extensa selva africana lo compensa con la diversidad ambiental y la escala intimidante. Aquí se representan varios paisajes: bosques densos, llanuras ondulantes, desiertos áridos, tierras baldías escarpadas e incluso barrios marginales y pueblos de cabañas. Verás árboles balanceándose, los restos carbonizados de un incendio forestal y varias formas de vida silvestre corriendo. Todo se ve increíble en el período de transición del ciclo día-noche cuando el sol está cayendo o saliendo por el horizonte y todo se proyecta en un cálido resplandor. El juego también suena genial, con música tribal que te acompaña en todo momento, desde un ambiente relajante en situaciones tranquilas hasta un rugido de tambores que se intensifica rápidamente en la batalla.

Opinión personal.

Este juego me gustó mucho la verdad, no lo disfruté tanto como el 3 o el Primal pero no estuvo nada mal, me llamó mucho la atención su gran arsenal de armas, y si me tocara decir algo que verdaderamente me encantó fue su modo de combate, no estuvo nada pero nada mal, un buen juego, se lo recomiendo a cualquier jugador que busque algo de diversión y exploración.

Bueno, eso seria todo en este articulo, gracias por leer hasta el final, nos vemos en mi próximo articulo