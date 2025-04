El Titan De Los Juegos De Estrategia

AoM ( Age of Mythology) es un juego de estrategia que fue publicado en 2002 por Microsoft Games, aunque no haya tenido la fama y repercusión como Age of Empire.



La campaña comienza en la Atlantida, donde su mejor almirante es Arkantos, quien tiene un sueño donde Atenea le advierte de que su isla aún tiene enemigos. Arkantos se propone recuperar el favor de Poseidon y repele una serie de invasiones de los piratas Velas Negras dirigidos por el Minotauro Camos antes de unirse a Ayas y Ulises en la Guerra de Troya Después, Áyax recomienda a Arkantos navegar a lolcos, hogar del Centauro Quiron, para reparar sus naves. Cuando llegan sin embargo, el puerto ha sido invadido. Quirón los guía hacia el Norte donde encuentran unos prisioneros obligados a excavar una entrada al Inframundo siguiendo órdenes de Gargarensis, un Ciclope general señor de la guerra. Los héroes entran en el inframundo, donde Gargarensis está tratando de abrir las puertas del Tártaro para liberar al titán Cronos. En el mismo inframundo, Arkantos comprueba que ha perdido totalmente el favor de Poseidón, y que solo Zeus le favorece.

desde mi punto de vista AoM supera con creces a todos los juegos de estrategia en sus tiempos.Debido a una serie de características que lo definen:-AoM tiene una increíble campaña individual, en la que ademas de mantenerte en vilo con la historia, te van enseñando distintos escenarios de varias mitologías, por ejemplo la atlantida, los nórdicos, los egipcios y los griegos.-Tiene una amplia gama de Dioses donde esta Zeus, Apolo, Artemisa; Atenea, entre varios mas, a través de los cuales puedes definir tu estilo de juego, debido a que, cada Dios tiene características que te permiten desbloquear unidades míticas o mejoras de armadura, armas para tus unidades normales y míticas.-Tiene una ¨biblioteca¨dentro del juego que te permite aprender sobre las diferentes mitologías como la nórdica, atlante, griega y egipciaAoM te ofrece horas de entretenimiento y diversión en las que te aseguro que, iras descubriendo que conforme juegas y aprendes cada ves las mecánicas del juego, puede que incluso no vuelas a ver la luz del día por un tiempo.En la versión de AoM, la Extended Edition, re-modelan el juego incluyendo nuevos gráficos mas actuales, algunos detalles pequeños, un ciclo de día y noche, y el modo multijugador. Este ultimo modo, el multijugador, en mi opinión ha sido decepcionante, no porque este mal hecho si no porque no se puede jugara directamente, cada vez que intentas enfrentarte contra otra persona se laggea y parece que estas jugando a muy bajos fps. Esto puede que solo me ocurre a mi, pero he notado este error en mucho otros jugadores que lo han notificado

Ademas, que el juego tiene 2 extensiones las cuales son Age of Mythology: the titans y Age of Mythology: Tale of the Dragón. En las cuales Age of Mythology: the titans salio el 2003 y Se trata de la nueva campaña que presenta la expansión, que se centra en la civilización atlante y su líder Cástor, el hijo de Arkantos. La historia se ubica 10 años después de los eventos narrados de Age of Mythology. y Age of Mythology: Tale of the Dragón salio el 2016, donde La campaña se sitúa poco después de la Guerra de los Titanes o durante los sucesos de La Nueva Atlantis y se sitúa en China.

Los pros y las contras que contiene este juego son:

Pros:-Prácticamente perfecto, el mejor juego de toda la saga de ¨Age of¨.-Increíble banda sonora, muy envolvente.-Gran variedad de ejércitos, debido a los Dioses disponibles de 4 culturas diferentes.-Tiene buenos gráficos que no se quedan atrás.-Varias civilizaciones.-Varios modos de juegos como multijugador, conquista, a muerte, supremacía y la campaña.Contras:-La optimizacion no es optima, por lo que pueden aparecer problemas de rendimiento mientras juegas.-El limite de población es relativamente pequeño, por lo que se alcanza en todas las partida.-Ademas de un limite de población, hay un limite de construcción de edificios (por ejemplo, solo puedes construir un numero determinado de torres, o de fortalezas).