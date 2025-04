El PC es una plataforma de juegos

Me he encontrado en mis muchos años como gamer personas con la equivocada idea de que las consolas son para jugar y los PC para trabajar. Quisiera exponer porque esto no es así y que un PC es una plataforma de juegos igual de importante que una consola y que puede por razones propias ser preferida por muchos para jugar en ella por encima de las consolas.

Muchas personas que te encuentras prefieren las consolas por encima del PC, incluso te los encuentras los que odias esta plataforma abierta y se atreven a asegurar que el PC no es para jugar, que es para tranajar. Esto es debido a la necesidad de poner la plataforma escogida por encima de las demás, sumado al desconocimiento de esta plataforma y la suma de argumentos diferenciales que ya son bastante obsoletos.Entre los argumentos que muchos años escuché uno era que las consolas las enciendes, metes el juego y ya, que los juegos se hacen optimizados para su consola y si salen allì es porque corren bien y que no tienen que preocuparse de nada más. Esto fue cierto en generaciones anteriores, al principio las consolas no se conectaban a Internet y cuando se les incluyó era para jugar online, pero los juegos seguían siendo en discos fisicos casi en su totalidad y pocos tenían que parcharse para arreglar problemas del juego y hasta antes de esta generación que casi termina los juegos no se instalaban, corrìan directo del disco. Esa ventaja que tenían las consolas ha desaparecido, ahora ya no juegas directamente, tienen que preocuparse de los parches del primer día, las actualizaciones, la instalación de los juegos en el disco duro y si antes tener la consola conectada a internet era opcional ahora es imprescindible pues sin contar que muchos juegos lo piden obligatoriamente si no actualizan el juego y hasta la consola van a encontrarse que los juegos directamente del disco vienen con demasiados problemas para jugarlos en condiciones, puesto que los parches de salida para ello son casi obligatorios. Esto es lo que los llamados consoleros criticaban del PC y lo diferenciaban de su cómoda consola... pues ya no.Otro argumento obsoleto es que la consola es una y que los juegos siempre correran en ella bien a diferencia de millones de PC con hardware diferente lo que las obliga a tener opciones graficas que para ellos es una complicación... pues ya no. Hoy en día hay varias consolas Xbox One, lo mismo que PS4 con diferente hardware y por ello hay juegos que ya vienen con opciones gràficas en consola, no tan amplias que en PC, pero ya estàn allì, hay juegos que te permiten escoger entre resoluciòn o frames por segundo, osea jugar a 4k o al menos reescalado (pocos juegos son 4k nativos) a 30 frames o jugar a 1080p a 60 frames (al menos eso dicen), hay juegos en consola que al dìa de hoy no llegan a 1080p y menos a esa resolución y 60 frames, de hecho en Xbox One X y PS4 Pro que son que màs hardware potente tienen siguen saliendo juegos capados a 30 frames por segundo. Algunos juegos corren en las primeras versiones de consola de esta generaciòn, las siempre llamadas FAT (gordas) un desproposito en recortes de graficos y rendimiento.Ahora una consola es un PC en una caja, ha perdido su identidad entre tantas generaciones. Casi se ha borrado esa linea que existìa entre un PC y una consola (apartando Nintendo Switch que mantiene su escencia). En las consolas de esta esta y la que vendrán en 2020 hay una tarjeta madre con un procesador y una tarjeta de video de AMD, con las mismas especificaciones que tienen en PC. Tienen un disco duro (HDD), memorias, wifi, etc lejos quedó el misterio interior y la supuesta fuerza bruta desconocida de cell de PS3. Incluso la Xbox One corre el mismo Windows 10 recortado con menos libertad que el que està en PC, a su vez PS4 corre una variación de FreeBSD como sistema operativo, que a su vez es una variación de Unix, los 2 son SO de PC.El argumento de jugar comodamente con un mando en el TV gigante del salòn recostado en el sofá no tiene mucho sentido, pues nada te impide poner el PC en su sala coger el mando inalambrico de tu preferencia, sea de Xbox, PS o alguno propio de PC y jugar igual sentado en ese sofá con un televisor.Queda el argumento del precio de una consola contra el de un PC para juegos. Es verdad que cada año baja más el precio de las consolas comparado al desembolso inicial de un PC gamer. Pero esto tiene varias aristas, primero a la actual genración de consolas le queda poco màs de un año, ya la proxima Xbox está anunciada para invierno de 2020, y por su puesto Sony no se quedarà atrás de su competencia. Esto hace que estés al dìa de hoy comprando algo que en un año quedarà obsoleto. Ademàs sòlo se compara precio inicial sin contar que los juegos en consola cada dìa valen màs, incluso ya es normal que rompan la barrera de los 100 dolares por ediciones "Deluxe" que sòlo te dan unos skins y alguna que otra misión extra que no dura ni media hora. No vas a encontrar las ofertas de la gran cantidad de tiendas digitales de PC en las exclusivas tiendas de Sony y Microsoft, y no estoy ni contando las paginas de keys con precios aún màs baratos o como esta de Gamehag.com que incluso te pueden "regalar juegos" sin costo monetario alguno. Tampoco se puede olvidar que las consolas cobran por jugar online, cosa que en PC no pasa. Si comparas el dinero invertido en jugar en consola y en PC pero en vez de precio inicial se hace al final de unos años te puedo decir que dependiendo de la cantidad de juegos que hayas jugado el PC tiene un menor gasto a largo plazo.Dejé para el final el mayor argumento que les va quedando y creo que cada dìa lo es menos, es el controvertido tema de los juegos exclusivos. De entrada ya lo debes saber sino te lo informo Xbox ya no tiene exclusivos con PC, todos los juegos de Xbox One salen y saldràn en PC desde el dìa 1. La semana pasada se pudo probar la beta del Gear 5 al igual que en la consola en la nueva plataforma de Xbox Game Pass para PC donde están los Forza y demàs juegos antaño exclusivos, dentro de poco saldrà en PC el Halo Master Chief Collection allì y por si fuera poco, todos ellos tambièn lo haràn en Steam. Microsoft ya dejò claro que cada juego que saquen lo harà al mismo tiempo en PC, eso deja sòlo el caso de Sony y Nintendo Swich (que van por otro lado). Pero es que esas otras plataformas tampoco dejan de sacar juegos hasta hace poco exclusivos en PC, ejemplos de juegos de Sony que se van sumando al catalogo de PC son la saga Yakuza, los 2 Ni No Kuni, Final Fantasy XIV, los Guilty Gear, Street Fighter V, Berserk, NiOh, Quantic Dream como son Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human, Tetris Effect, etc. Death Stranding y el remake de FF VII son juegos anunciados hasta ahora como supuestos exclusivos de PS4 pero que en el momento de sus primeros anuncios se hablò de PC y de exclusivas temporales, pero esta información poco a poco se fue tapando pues se sabe que entre consoleros el que un juego diga exclusivo vende más... Tambìen existe el servicio de PS Now de Sony en PC que tiene el catalogo de la mayorìa de exclusivos de PS3 jugables en PC. Si sumamos los juegos exclusivos de PC, con los exclusivos de Xbox en PC, màs los que van saliendo cada vez màs de Sony en PC podremos hasta decir que la plataforma que màs exclusivos tiene al día de hoy es PC.Termino lanzando una pregunta: ¿PC o consola? ¿Por qué?