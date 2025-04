El Origen de los Guardianes: El Videojuego

¡Buenas comunidad de Gamehag! todos de pequeños nos hacen creer en Santa Claus (Norte), el Hada de los dientes ( que seria el Ratoncito Pérez en Europa), el conejo de pascua (Bunny), en el protector de los sueños (Sandy) pero lo que no sabemos es que estos se mantienen vivos gracias a la fe de los niños en ellos, son tan especiales para este grupo de guardianes como no imagináis, ¿Que no me creéis? pues...



Adentraros conmigo al helado mundo de: Rise Of The Guardians / El Origen de los Guardianes

Sombra el enemigo de los guardianes esta tomando control de los niños mediante las pesadillas cuando estos duermen, asustándolos gana mucho más control en el mundo. Los guardianes están en apuros puesto que por culpa de las sombras que crea su enemigo esta haciendo que días tan especiales como: la pascua, cuando se cae algún diente de leche o navidad desparezcan, con consecuencia de que los niños dejen de creer y ellos pierdan el poder que tenían. La luna que los ayuda invoca a un nuevo guardián este es nuestro Jack Frost al que Sombra intenta embaucar para que se una a su lado, algo para suerte de nuestros guardianes no sera así ya que Jack se une a los buenos para liberar al mundo de esa pesadilla.Como podéis apreciar la historia se basa en la película pero en el videojuego los acontecimientos se situán cerca de la mitad de la trama, saltándose partes en mi opinión algo esenciales si no viste la animación. Se nos presenta en forma caricaturesca como si de un papel en movimiento se tratara sin ninguna cinemática de por medio que resalte un mejor arte.Se nos presenta un título bastante llamativo en su jugabilidad, puesto que deberemos guiar nuestros pasos mediante un globo de la tierra pudiendo viajar a diferentes lugares siendo posibles solo 5 mundos. Nuestra misión es liberar ciertas áreas del control de las pesadillas de Sombra siendo así muy parecido a un Hack and slash ya que para continuar deberemos matar a los enemigos que tengamos al rededor, pero no todo se limita a eso ya que dentro de nuestro deber existen pequeños extras que nos dan mucha más emoción y nos hace invertirle más horas ya que contamos con un tablero donde podremos ver varios detalles del juego que entre ellos están:: Se podrán ver tanto las ganadas como las que tenemos por completar, siendo bastante sencillas como por ejemplo: explorar la madriguera del conejo, viajar a 5 mundos. Al ser recompensas incentiva mas a realizarlas.: Se pone la cosa seria compañeros, aquí tenemos un proceso de misiones a completar en los 5 mundos visitables como por ejemplo: combate con una horda de pesadillas y mata a tantos como puedas o encontrar las 5 capas de las muñecas rusas que tienen un significado especial en la película. En esta sección no existe el aburrimiento.: Son bastantes sencillos y le dan ese plus que se buscan en un juego, por eso mismo dejare que los descubráis vosotros cuando lo juguéis.: Aquí es donde podemos ver el proceso de todo lo que llevamos, ya sea de las misiones, recompensas, enemigos derrotados, el guardián mas usado o el combo mas alto. Sin duda esto personalmente me encanta ya que llevar un proceso de todo lo jugado y después verlo es una maravilla.Como era de esperarse todos los guardianes irán juntos a salvar el mundo, nosotros podremos decidir a quien queremos controlar mientras los demás no siguen haya donde vayamos, en cuando a las batallas no nos dejaran solo puesto que estos también combaten a tu lado codo con codo. Cada guardián tiene sus ataques que te pueden beneficiar más según con que pesadillas te enfrenten pero como la unión hace la fuerza disponemos de un diario.. no compañeros no es para escribir nuestro día a día, este contiene información sobre los personajes tanto los guardianes como los niños del mundo, tiene una sección donde nuestras habilidades podrán ser mejoradas todo gracias a puntos que conseguimos exterminando a los enemigos pero no solo nos tenemos que centrar en el guardián que controlemos ya que deberemos mejorar también a nuestros aliados para que no se queden atrás en el combate. Antes de que se me olvides tenemos nivel para cada guardián estos nos ayudaran a desbloquear mejorar en la sección de gemas ya que nos pide requisitos de nivel para usarlas.El control a veces es algo lioso por todo el movimiento que ocurre en pantalla y que muchas veces no requiere de mucha habilidad ya que es tan simple como spamear unos botones del mando mientras vas hacia los enemigos que en algún momento les darás. Aun así se agradece la sutileza de los mismo.Gráficamente esta bien a mi gusto, pudieron haberlo mejorado tanto el diseño de los personajes como los escenarios que se sienten completamente monótonos en cuanto a decorado de igual modo con la historia ya que como mencione arriba no nos presentara ninguna cinemática a la altura de la película ni mucho menos ni algo parecido.En cuanto al doblaje viene totalmente en castellano pero en mi opinión es el peor apartado que tiene, ya no solo por el doblaje que me parece algo pésimo con los actores de voz que encima de no ser los mismo ni se acercan a parecerse en nada, teniendo un pase los guardianes como el Hada de los dientes o el conejo de pascua pero lo que es el protagonista Jack Frost saca del personaje totalmente, además de tener una similitud con la voz de Sombra y eso hace que a la hora de verlos en alguna escena que nos quieren mostrar cuando estos dos hablan puede dar a confusión ya que son tan parecidas que dudas quien dice x frase. Tampoco se puede rescatar el sonido ambiental del juego ni tampoco tiene un tema a destacar, se sienten vacíos y a veces sobrantes.Como extra tiene su sección de galería donde te puedes encontrar arte la verdad que muy bonito e inspirado en la película que ya conocemos. Quiero añadir que existen diferencias gráficas en cuando al juego de Ps3 como el de 3DS se que parece bastante lógico pero quería resaltarlo para todos aquellos que tengan duda para que plataforma jugarlo, mas abajo os dejo unos videos.Aquí os quiero dejar un pequeño tráiler:Aquí os dejo un video de Nintendo 3DS:Es un juego bastante entretenido que dará muchas horas de diversión por los diferentes incentivos de misiones y desafíos que nos ofrecen, puede llegar a ser monótono en algunas pantallas algo que la interacción con los personajes nos hace más amena ,así como los coleccionables que tiene el título. Lo recomiendo para aquellas personas que se vieron la película y se quedaran con un poquito más de gusto por querer ver a estos encantadores guardianes. Esta disponible para las plataformas: Xbox 360, 3ds, WiiU y Ps3 en esta ultima es donde lo pude jugarlo yo.Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo artículo lectores. Un abrazo.