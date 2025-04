Hace unos meses Valve nos sorprendió con un cambio en su juego estrella, Counter-Strike: Global Offensive. Quitaban de el meta actual uno de los mapas favoritos de la comunidad, para poner su nueva apuesta Vertigo. Un mapa con dobles alturas, caídas por todo el mapa, etc. Esto provocó gran descontento en toda la comunidad de Counter-Strike, ya que Valve se centró en hacer un cambio que nadie había pedido en vez de trabajar en algún método para acabar con los hacks o los smurfs que esta a ala orden del día en la comunidad. Tras mucho tiempo de controversia parece que por fin todo volverá a la normalidad con la salida del “re-work” de Cache.

Pero cuando saldra el nuevo Cache? Que mapa sustituirá? Cumplira las expectativas de la comunidad? Todo esto y más en este artículo.

Vertigo: Un no muy honorable sucesor

Marzo de 2019, Valve actualiza CS:GO con un parche más pesado de lo esperado, y al entrar al juego todos los jugadores nos llevamos una gran sorpresa Cache fuera de la Map Pool de competitivo. Por Vertigo, un mapa de lo más inusual en este juego con dobles alturas, saltos que te quitaban demasiada vida y en lo general de un tipo demasiado distinto a lo que estamos acostumbrados los jugadores de este juego.

Esos puntos hicieron que la comunidad ya no diera el visto bueno de un principio a este mapa, pero además esto vino acompañado de los cambios tan usuales que comenzaron a hacer en el mapa. Se sentía como un mapa sin acabar, al que costaba acostumbrarse a jugar.

Al fin y al cabo lo único que provocó esto fue que hubiese un mapa más en la Map pool, al que cuando estabas jugando con los amigos todos se negasen a poner en la búsqueda. Aunque no fuese un mal mapa, para cualquier otra saga tipo Call of Duty es de lo más bizarro para una como Counter-Strike. Básicamente se sentía como un mapa que no estaba hecho para este juego, como si un diseñador de mapas de Call of Duty se pusiese a trabajar en CSGO, sin haber jugado en su vida al juego ni haberse informado. Aunque tampoco fuese malo del todo, ya que no siempre lo diferente es malo, acabó siendo el mapa que nadie elegía.











El nuevo Cache...

Poco después de que Valve retirase Cache del meta, se anunció que el nuevo remake de esta mapa ya estaba en desarrollo. Uno de los diseñadores con más renombre de la comunidad (FMPONE) anuncio en Twitter que el seria el responsable del “re-work” de este mapa. Siendo desarrollado por un veterano del juego la comunidad no tiene duda de que va a ser un mapa excelente. FMPONE ha desarollado muchísimos mapas para CSGO como el viejo mapa de cache o SUB-ZERO un mapa que añadió Valve a Juegos de Guerra(un conjunto de modos).

Aún no se tiene muy claro cómo va ser el mapa, el anuncio oficial estaba programado para la ESL One New York 2019, en la que dos equipos tendrá una partida en este mapa. El desarrollador filtró una foto de lo que parece ser una sirena (grafiteada en una pared), esto ha hecho que la comunidad comenzase a especular de cómo podría estar ambientado el nuevo mapa, podría ser un tipo de puerto de mercancías o un tipo de zona industria., lo cual no sería muy distinto del mapa anterior. Si que tenemos un poco de información sobre la bomba de A, la cual pasa a ser un lugar bastante más abierto del que era antes, esto haría que el mapa se convirtiese un poco más en terror, ya que este bando suele tener un handicap muy grande al intentar entrar a A.









La fecha de salida ?

Se tiene previsto que el mapa salga poco después de que sea anunciado en la ESL One New York 2019. Aunque se supone que no sería directamente un mapa para el competitivo oficial. Mirando fechas cuando seria esto? Sobre fines de Septiembre a Octubre, la ESL One New York 2019 es el fin de semana del 28 al 29, contando que no creemos que se saque una actualización por entonces.

También se tiene el pensamiento de que este mapa saldrá cuando salga la caja para celebrar el 20 aniversario, esto junto crearía una gran actualización para el juego. Se tiene previsto que saliese en unas semanas como mapa de competitivo pero sin entrar en la competición actual, hasta que se acabase de balancear del mapa.









Realmente superará las expectativas de la comunidad?

Realmente no se podrá saber hasta que tengamos el mapa en nuestros juegos, personalmente yo tengo el pensamiento de que el mapa como mínimo será igual de bueno que el anterior. FMPONE ya trabajó en el anterior Cache, entre otros muchos mapas en los que ha trabajado para CS:GO, os dejo por aquí su link de la Workshop de Steam, para que podáis ver sus excelentes trabajos para este juego :



(https://steamcommunity.com/id/FMPONE/myworkshopfiles/?appid=730)





Opinión Personal de un Fan de Counter-Strike



Mi pensamiento sobre este mapa no podría ser más positivo, Cache fue de mis mapas favoritos cuando empecé a jugar y me dolió bastante que lo quitasen de la competición oficial, pero al fin y al cabo me acabé acostumbrando a Vertigo, nunca fue un mapa que me gustase, ya que me hacía sentir demasiado encerrado. En realidad me entristeció un poco que el mapa se despreciase tanto ya que al fin y al cabo, nos podía no gustar pero tampoco era un mal mapa. Así que esperó que el nuevo Cache sea mejor que el anterior, que por fin quitemos Vertigo de la competición actual y haber si conseguimos que Valve renueve el código del juego para banear a todos los chetos.





Dejo por aquí el artículo, gracias a todos por leerlo espero vuestras opiniones en los comentarios. Vuelvo con más fuerza a la comunidad. Nos vemos pronto SSuareZZ.