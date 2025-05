El mejor rifle de asalto de Call of Duty: Advanced Warfare

En este artìculo hablaremos sobre el mejor arma del Call of Duty: Advanced Warfare, las ventajas, los accesorios y los modos de juego en el que más sirva.

Bueno como dije al principio vamos a hablar de el mejor arma de este juego.

Empezaremos por los accesorios, los accesorios más rentables en este arma no va a haber ninguna mira, sino, un silenciador para que cuando estemos disparando no resaltemos nuestra ubicación en el mapa en el modo de juego que estemos ya sea por equipos o contra todos. El segundo accesorio que vamos a utilizar va a ser la empuñadura vertical que va a servir para el manejo del arma mientras estemos disparando a los enemigos y sea mas fácil matarlos y que no nos maten a nosotros. El tercer y último accesorio va a ser los cargadores ampliados, que nos va a permitir tenes más balas y no tener que recargar constantemente, esto le pasa a muchas personas, se quedan sin balas enfrente del enemigo y mientras recargan los matan.

Seguiremos con las ventajas, estas son las tres mejores ventajas que se pueden usar:



Peso ligero va a servir para ser mas ligero con las armas pesadas y sube el manejo de las armas.

Arrollador sirve para apuntar mientras esprintar, servirá para cuando se nos cruce un enemigo mientras vamos corriendo.

Y por último esta carroñero, que es como el cargador amplio como anteriormente dije, esta ventaja nos dará 100 balas más para gastar.





El modo de juego donde más servirá y donde es más utilizada es en Duelo por Equipos, es la mejor en los mapas donde te cruzas a muchos contrincantes, ya que la Bal-27 al tener mucha cadencia de fuego es muy rápida para matar.



Támbien como arma secundaria podrías usar otra arma igual de buena como estas:

Bull Dog que es una escopeta que hace mucho daño y también es automática.

Asm1 que es un subfusil que mata muy rápido, tiene una movilidad muy buena ya que es un subfusil, tiene todas las características de un subfusil pero tiene el daño de un rifle de asalto.

Atlas20mm es un fusil de precisión (francotirador) que tiene mucho daño hasta que mata solo de una bala pero la desventaja es que tiene solo 3 balas en un cargador, también es semi-automática a comparación con la MORS que solo tiene una bala en el cargador.



Las rachas de puntos más usadas dependiendo del modo de juego son, Dron de ataque aéreo, la torreta que mata a los contrincantes que se muevan, el paladín que es un avión que mientras pasa bombardea y el cuarto espacio que no se los recomiendo mucho porque se quedarán sin espacios para personalizar sus armas, la principal y la secundaria.



Aclaremos que es a nuestra humilde opinión, cada jugador tendrá su respectiva arma que va a saber usar mejor.

Gracias por leer, y si te gusto este artículo dejanos tu opinión y sugerencias para crear mejor contenido en Gamehag. :)