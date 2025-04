El Final de Blizzard Entertainment

Hola a todos c:

Hoy traigo un articulo muy diferente a los que venia subiendo en gamehag, hoy traigo mi opinión personal sobre lo que estuvo pasando últimamente con la compañía de videojuegos Blizzard Entertainment y de como posiblemente, estemos presenciando el final de esta. Sin más que agregar comencemos:

Blizzard Entertainment es una empresa desarrolladora de videojuegos nacida en el año 1994, esta compañía fue la encargada de dar vida a títulos maravillosos que formaron parte de la vida de millones de personas en el mundo: Warcraft: Orcs & Humans, Warcraft ll: Tides Of Darkness, Warcraft lll: Reign Of Chaos y su expansión The Frozen Throne, War Of Warcraft y sus incontables expansiones lanzadas con el correr del tiempo, Starcraft 1 y 2, Diablo 1 y 2, The Lost Vikings y muchos más, incluyendo los más actuales como Overwatch, Hearthstone, etc.

Blizzard ha creado no solamente videojuegos en los cuales nos hemos pasados horas y horas pegados a la computadora, o títulos con una mecánica increíble hasta hoy a la actualidad, sino que también ha creado historias preciosas y hasta me atrevería decir perfectas. Todavía recuerdo esa emoción de querer llegar lo más rápido de la escuela, comer y ponerme a jugar al Warcraft lll o al Wow con mis amigos y disfrutar de los mundos que nos ofrecía esta empresa, pero lamentablemente no supieron mantener esta emoción en los fans a lo largo del tiempo. Durante los últimos años Blizzard solo ha sabido cometer error tras error, es sorprendente la manera que tienen, no solamente de cometer errores garrafales en sus entregas, si no la manera descarada de reírse de los fans de sus títulos. Sinceramente no sé cuándo comenzó a pasar todo esto, si fue antes de que Blizzard se fusionará con Activision o después de esto, solo sé que cada vez van más en picada.







La gota que rebalso el vaso fue lo que sucedió con el tan esperado título Warcraft lll Reforged, una remasterización de Warcraft lll y su expansión The Frozen Throne, el cual ya he hablado de el en un artículo, dando mi opinión sobre este videojuego el cual fue muy esperado desde el año 2018, aunque siendo sincera, si es posible subiré otro hablando sobre él, ya que mi opinión ha cambiado desmesuradamente. En fin, para resumir lo que sucedió, fue que Blizzard prometió un videojuego y termino lanzando otro totalmente distinto a lo que se había anunciado, había prometido nuevas cinemáticas que inclusive las habían presentado en sus famosos eventos llamados Blizzcon, también habían prometido incluir nuevos eventos que explicarían más aun toda la historia, nuevos movimientos y cámaras entre otras muchas cosas. Básicamente Blizzard timo a los fans, presentando un videojuego en sus eventos que parecía toda una innovación y era una ilusión para todos los amantes de la saga que al final termino siendo el mismo juego con mejoras graficas patéticas, pero esto no es todo ya que sus títulos y expansiones siempre cuentan con las pre compras haciendo comprar a los fans algo que al final termino siendo otra cosa, hasta la versión beta que habían presentado en la Blizzcon esta mil veces mejor hecha que el resultado final que han lanzado al mercado.









Simplemente han lanzado el mismo juego sin nada de lo que han prometido, literal si vemos la comparación hasta las mismas animaciones del año 2002 les dejaron, además de que la mejora grafica es bastante inferior a la que nos habían mostrado y de la que se espera hoy en día, el juego está muy mal optimizado a pesar de que tiene unas graficas que no piden demasiado, pero esto no es todo, Blizzard estuvo baneando a los usuarios que al ver este triste resultado final les habían recomendado a otros usuarios que rembolsen el videojuego, cosa que los hizo quedar peor aún más allá de lo que hicieron con las políticas de sus licencias, gracias a Warcraft lll se han creado los MOBA prácticamente, han salido títulos que hoy en día son muy famosos y han logrado el éxito que con el tiempo Blizzard no pudo mantener como Dota o League Of Legends, obviamente la compañía no vio ni un centavo de esas creaciones, así que lo que hicieron fue simple, todo lo que sea creado a partir de sus motores gráficos y de los creadores de mapa de cualquiera de sus títulos se quedaran con todo lo que recaude y tienen hasta el poder de borrar lo que ellos quieran, pero como dije anteriormente, todo esto que estoy contando solo fue la gota que rebalsó el vaso ya que Blizzard viene desde hace mucho haciendo desastres y actuando en contra de sus fans.









En el año 2018 Blizzard venía anunciado a los fans con que algo nuevo se venía para la franquicia de Diablo y que iba a ser revelado en su evento Blizzcon ese mismo año, todos creíamos y hasta me atrevería a decir que estábamos seguros de que hablaban del tan esperado Diablo IV, el Diablo III como todos saben fue una decepción para los fans, el juego no está mal, pero comparado con las joyas de Diablo I y II sinceramente la tercera entrega deja bastante que desear. Llegado el día de la presentación todos nos llevamos una sorpresa que nos dejó con un gran mal sabor de boca, había anunciado Diablo Inmortal, un videojuego para celulares, los fans que estaban presentes al ver toda la cinemática y ver al final para que plataforma iba a ser lanzado se quedaron en silencio, no habían los típicos gritos y aplausos eufóricos, simplemente se quedaron helados mirando la pantalla y al presentador que no sabía que hacer al ver la reacción de la gente. En ese evento tienen la costumbre de darle el espacio a las personas para que puedan hacer sus preguntas sobre el juego próximamente lanzado en cuestión, todas las preguntas sonaban a burla, decepción y hasta gente que pensaba que era una broma, los presentadores se pusieron todos tan nerviosos que no sabían que hacer ni que responder, inclusive uno respondió al silencio de los espectadores diciendo: “Que aquí nadie tiene celular?”. La cinemática subida a la plataforma de YouTube tuvo una impresionante cantidad de dislikes, tanto así que Blizzard tuvo que borrarlo y volver a subirlo, pero eso no fue suficiente ya que la gente expreso aún más su descontento.









Esos dos acontecimientos fueron los más fuertes hasta ahora, pero han pasado cosas que tampoco pasan desapercibidas, como el recorte re presupuesto para el MOBA Heroes Of The Storm haciendo que ya no sea un esport apoyado por su propia compañía, ósea que ya no habrá ni liga competitiva profesional ni universitaria, también han relevado a la gente que trabaja en este videojuego a otros títulos consiguiendo así que haya menos contenido y menos actualizaciones frecuentes. También han perdido los derechos del videojuego Destiny ocasionada por la ruptura entre Blizzard Activision y Bungie, agregando de que el titulo era pago y para nada barato, actualmente es completamente gratis incluyendo contenido nuevo y una gran variedad de DLC. Y creo que casi no vale la pena mencionar los precios abusivos que tienen para títulos que no lo valen, expansiones carísimas, funciones que deberían ser gratis como modificar un personaje, transferencias, cambios de raza, cambio de nombre, etc. Cajas y paquetes que si no compras en cantidad no te toca nada bueno, inclusive así no logras conseguir algo muy bueno que digamos y ni hablar de los Pay For Win como Hearthstone que para conseguir un mazo medianamente decente hay que gastar demasiado o haber jugado muchísimo tiempo.

También hay que sumar los escándalos que ha tenido la compañía sobre despidos y cambio de personal, denuncias por discriminación y maltrato hacia sus empleados, demandas e investigaciones sobre fraude y prácticas ilegales, entre otras muchas más situaciones que cada vez los dejan más mal parados frente a todos.









Conclusión

Para cerrar este articulo lo único que puedo decir respecto a todo lo que está pasando es que Blizzard va en picada y me atrevería a decir que ya está casi muerto, su falta de respeto con los fans y su avaricia solo lo está haciendo cavar su propia tumba además de que todos opinamos que la unión con Activision solo los perjudico aún más, ahora lo único que toca esperar es Diablo IV que podrá ser su salvación o la estocada final para Blizzard.



Y con esto llegamos al final, espero que les guste, ya saben que las críticas son bien recibidas, hasta otra c: