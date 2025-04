Deus Ex GO | Reseña.

Esta vez, les traigo una nueva reseña sobre un juego llamado Deus Ex GO, un Spin-Off móvil de Deus Ex lanzado en el 2016 por Square Enix Montreal, al igual que los anteriores artículos que he hecho de juegos de este tipo, este contiene una cámara o vista panorámica desde arriba y es un estilo de juego lineal con diferentes tipos de niveles y llenos de puzles.

Deus Ex GO mezcla el aspecto familiar del mundo distópico cibernético con algunos rompecabezas de hacking inteligentes y puzles al igual que las anteriores entregas ya hechas como Lara Croft GO o Hitman GO. Y aunque este sea más ligero que sus predecesores en término de la cantidad de contenido incluido, este opta por un estilo que definitivamente es más desafiante ofreciéndonos así, etapas tras etapas de rompecabezas y ocasionalmente muy tediosas que a menudo serán una alegría poder resolverlas.

JUGABILIDAD.

En cuanto a la jugabilidad que nos ofrece Deus Ex GO, como ya dije anteriormente, nos encontramos ambientados en niveles o en un mundo distópico cibernético que a la vista es simplemente muy agradable y elegante, medida vayamos avanzando en el juego nos encontraremos con diferentes niveles que tienen el mismo estilo cibernético pero adornados con objetos y una atmosfera diferente al anterior. Por ejemplo algunos optan por tener un ambiente grisáceo, otros dorados y otros plateados que vendrían siendo los más comunes.

Superar las etapas o niveles de Deus Ex Go requiere una mezcla inteligente de habilidades de sigilo y los patrones de movimiento de los enemigos para permitir que Adam Jensen (Ósea, nuestro protagonista) pase desapercibido.

Notaremos que la mayoría de las habilidades de los enemigos se revelaran al principio de la campaña de 3 horas, porque si, Deus Ex GO tiene un promedio de una campaña de 3-5 horas dependiendo de nosotros mismos. Cabe recalcar que la dificultad de nuestra aventura aumentara gracias a la complejidad de esas habilidades que portan los enemigos.

Deus Ex GO también nos ofrece la posibilidad de hackear torretas o drones enemigos que los podremos utilizar para conceder un paso seguro hasta el final del nivel, aparte de que ya de por si tenemos la posibilidad de poder hackear las plataformas o lugares que se encuentran marcados en el piso y en donde se colocan los enemigos, para poder así moverlas hacia otro lugar y despejar el camino o simplemente eliminar a los enemigos.

GRAFICOS.

Des Ex GO tiene un hermoso diseño minimalista como ya de por si habrán podido apreciar en las imágenes del articulo, contiene una hermosa paleta y combinación de colores ademas de que sus gráficos tienen un estilo caricaturesco como las anteriores entregas (Lara Croft GO y Hitman GO). También al igual que las anteriores entregas ya mencionadas, el único dato malo que podría decir vendría siendo los dientes de cierra, que si miramos con cautela o si nos acercamos un poco mas a la pantalla, este se notara mas y se vera mas detalladamente. Obviamente, los gráficos del juego no están diseñados para verlo así de cerca como si fuésemos unos maniáticos pero incluso jugando como jugaría normalmente una persona normal, de vez en cuando se notan levemente estos fallos.

OPTIMIZACION.

Ya que acabamos de hablar sobre los gráficos por anticipado, profundicemos un poco mas en lo que vendría siendo la optimizacion que nos aporta Deus Ex GO, que al igualque las anteriores entregas ya hechas este se encuentra bastante bien optimizado y se duda bastante que se tenga problema en cuanto a picos o bajones de fps o algun otro problema relacionado con este juego.

MINIMOS.

SO: Windows XP SP2 y above

Procesador: Intel Pentium 4 ó AMD Athlon 64 X2

Memoria: 1 GB de RAM

Gráficos: ATI Radeon X700 (256 MB) ó NVidia Equivalent (256 MB) ó superior.

DirectX: Versión 9.0

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

RECOMENDADOS.

SO: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (latest service pack)

Procesador: Intel Core 2 Duo (3.0 GHz) ó AMD Athlon 64 X2 5000+ (2.6 GHz) ó superior

Memoria: 2 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) ó ATI Radeon HD 4870 (1Gb) ó superior

DirectX: Versión 9.0

Almacenamiento: 2 GB de espacio disponible

FINAL.

Hasta aquí llega mi articulo sobre Deus Ex GO, tras ya haber hablado y reseñado las anteriores entregas como Lara Croft GO y Hitman GO de este hermoso estilo de juego, me anime a hacer un ultimo articulo mas sobre la ultima entregan que habían sacado a la luz, Deus Ex GO. Nos vemos a la próxima.