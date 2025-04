Depth of Extinction - Reseña

En este articulo hablare de un juego RPG tactico que ya tiene 2 años casi en el mercado, estamos hablando de Depth of Extinction.

Depth of Extinction es un juego RPG táctico por turnos desarrollado y publicado por HOF Studios. Fue lanzado el 27 de Septiembre de 2018 y está disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.



Es un futuro que todos hemos considerado en algún momento. ¿Qué pasaría si debido al calentamiento global, o a alguna otra catástrofe, el mundo se abrumó por las inundaciones y para aquellos que sobrevivieron, la vida cambió fundamentalmente para siempre? No temas, ya que aunque parece que el año 2020 podría entregar esto sin romper el sudor, es sólo el escenario de Depth of Extinction. La humanidad está fracturada después de tales inundaciones, y para empeorar las cosas las máquinas asesinas están cazando y eliminando a la última de la humanidad. Depende de ti reunir un equipo de defensores.y llevar esperanza a un mundo sombrío.







Gameplay:



Depth of Extinction es un juego de rol por turnos con elementos roguelike. Se juega a través de dos frentes: combate y exploración. La primera misión, u objetivo, es un tutorial para familiarizarte con el combate por turnos del juego, y es aquí donde aprenderás a navegar por tu entorno, defenderte de los enemigos y asegurar un valioso botín.



El juego es bastante complejo, pero sufre un poco debido a la elección de estilo visual. El mapa, por ejemplo, se ve absolutamente horrible. Es bastante claro en términos de averiguar qué es gracias a los cuadrados de colores brillantes, pero es estrictamente práctico. De lo contrario, el juego se ve normal; no hay mucho más que pueda decir sobre eso realmente. Sin embargo, tiene una banda sonora decente, y a menudo se le recordará qué pieza de música se está reproduciendo cuando se acompaña de un pequeño icono de sonido.







Jugabilidad:



Cada uno de los miembros de tu escuadrón recibe dos acciones por turno, pero algunas acciones de combate terminarán ese turno inmediatamente. De lo contrario, el movimiento se realiza a través de punto y hacer clic, en primer lugar en el área verde resaltada, y luego de nuevo en la naranja. Puede moverse a ciertas áreas de la cuadrícula de combate que ofrecen blindaje, como detrás de las paredes y otros obstáculos. Los enemigos hacen uso constante de estos también, y el combate puede sentirse muy “gato y ratón”, con usted siendo incapaz de hacer daño significativo mientras están en la cubierta, y viceversa.



Sin embargo, cuando finalmente alinees un disparo, justo antes de que veas el impacto probable en tu objetivo, podrás hacer un seguimiento de cuánta salud les queda antes de acabar con ellos de forma permanente. Hay un montón de diferentes armas de diferentes fortalezas para recoger, junto con otros objetos como armadura y dinero. Esto nos lleva al botín que se puede encontrar escondido en todo el mundo; contenedores de botín se resaltan con un marco amarillo. Los enemigos también soltarán objetos, por lo que querrás planificar tus movimientos con cuidado para que puedas recogerlo todo.







Combates:



En Depth of Extinction, tus enemigos tienen un anillo púrpura a su alrededor para mostrar su línea de visión. Por supuesto, tan pronto como entres en ese círculo tu presencia los alertará e iniciará el combate. Tendrás que moverte con precaución, ya que la niebla de la guerra está en juego aquí, lo que significa que las mismas reglas se aplican a tu área visible. ¿Quién sabe lo que está acechando fuera de la vista, en la oscuridad? Hay un nivel de alerta en la esquina superior derecha de tu HUD, que esencialmente solo muestra si estás en combate o no.



Una vez que hayas tenido éxito, puedes subir de nivel y equipar a tu grupo con cualquier botín que hayas encontrado en tu misión. Esto abre todo tipo de avenidas, y es donde los elementos RPG realmente entran en juego. Hay 115 objetos para recoger en total, y diez clases de personajes para desbloquear. Hay que decir que hay un montón de combinaciones para mantenerte ocupado.







Mapa:



Entre combate, hay todo un mundo que explorar. El elemento de exploración del juego se establece en una manera de mapa del mundo, donde es necesario llegar a la salida en una cierta cantidad de movimientos, pasando a través de diversos obstáculos en el camino. Pasarás por algunos sin incidentes, mientras que otros te ganarán recompensas, pero unos pocos contendrán fuerzas enemigas con las que podrás luchar. Tendrás que tener cuidado con tus niveles de combustible también, ya que tu submarino gasta el combustible a medida que se mueve a cada área. Su ruta es una ramificación con diferentes opciones disponibles en el camino que ofrece algún valor de repetición.



Puedes ir de un extremo del mapa a otro sin luchar contra un solo enemigo, sin embargo corres el riesgo de quedarse sin combustible, así como de que tu submarino reciba daño de otras maneras. Además, cuando alcances tu objetivo de misión, tendrás un equipo significativamente más débil y mal equipado para hacer frente a la tarea en cuestión. Si mueres, vuelve al comienzo de la misión y potencialmente horas de progreso arrojadas por el drenaje, la única gracia salvadora es que puedes mantener tu botín. No hay manera de evitarlo, Depth of Extinction necesita ser jugada correctamente o te resultará prácticamente imposible progresar.







Conclusión:



En conclusión, este juego es un gusto adquirido; que siendo lento, es estratégico todo sobre ganancias marginales. Es justo señalar que hace un trabajo sólido de esto, y los fans del género encontrarán mucho para disfrutar, sin embargo, este no es uno para los impacientes. Si estás buscando atajos y no picando en el poco para participar en cada oportunidad de combate, así como ir a buscar botín, este probablemente no es para ti. Depth of Extinction es un juego de rol por turnos de la vieja escuela que está dirigido directamente a los fans del género. No hay nada más que ser tentado por aquí, pero lo que se ofrece es una dosis sólida de acción estratégica para aquellos con suficiente paciencia para sobresalir.



Puedes adquirir el juego en Steam si estas en PC. Tiene un precio estimado a los 13 Euros.



Espero les haya gustado el articulo <3