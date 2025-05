Dead By Daylight - ¿Diversión entre amigos? ¡ACÁ ESTÁ LO QUE BUSCABAS!

DEAD BY DAYLIGHT

"La muerte no es un escape."

Terror, sustos, sonidos increíbles, estrategías, habilidad, diversión

y más!



¡RECOMENDADO!

¿Qué es Dead By Daylight? Es un juego de supervivencia que consta de cuatro (4) supervivientes (Cada uno tiene su propia historia), y un (1) asesino (El cual también cada uno tiene una historia personalizada), el objetivo del juego consiste en escapar, tú, como sobreviviente debes ocultarte del asesino utilizando los objetos del mapa como una ventaja para esconderte, el asesino intentará debilitarte con cada golpe para luego capturarte y usarte como sacrificio, por ello, podrás escabullirte entre el pasto, los escombros, árboles, rocas, etc, para de esta manera pasar de incognito y poder escapar de él.



Cabe decir que para ganar este juego es indispensablemente necesario el trabajo en equipo, ya que si esto no sé toma en cuenta, la partida será un total fracaso, por ello no sólo debes curar a tus compañeros, si no también ayudarlos a reparar los generadores los cuales son necesarios para abrir las puertas y escapar de esa locura.



Cada personaje tiene una habilidad especial las cuales se le pueden colocar y son imprescindibles para asegurar una victoria, entre ellas está la de curar más rápido a tus compañeros, reparar más rápido los generadores entre muchas otras variadas habilidades que podrás encontrar en el juego, adicional a eso, los supervivientes podrán tirar barricadas a la hora de huir del asesino, sin embargo, el asesino se tomará un tiempo muy corto en destruirlas pero te dará una gran ventaja hacerlo para poder escapar de él, también podrás confundirlo y hacer que su vista se vea afectada mientras le apuntas con una linterna directo a la cara, lo cual te ayudará a ti y a tus compañeros a escapar de él.



Cabe decir que cada asesino también tienen sus propias habilidades especiales, de las cuales si alguna de ellas te afecta, créeme, convertirán tu partida en un verdadero infierno, estás dichas habilidades su principal función es confundirnos y de está manera hacer más fácil que el asesino nos atrape y sirvamos como sacrificio, el asesino, contará de dos golpes para poder tirarte al suelo y agarrarte, una vez que te haya sujetado te llevará al altar dónde te enganchará y te pondrá como un sacrificio, podrás resistir un poco pero no por mucho, una vez allí, sólo quedará aguantar hasta que otro superviviente venga a rescatarte y curarte. (Puedes curarte tú mismo si tienes un botiquín, si no, espera a un compañero que venga a ayudarte)



Una vez reparados los generadores se empezarán a abrir las puertas para escapar y poder ganar la partida.



Este juego es totalmente recomendado si buscas diversión, adrenalina, tensión y más junto a tus amigos, entretenimiento completamente garantizado además de hacer que tú corazón se aceleré.

El juego continuamente saca nuevos DLC, en estos presentando nuevos mapas, nuevos asesinos, nuevos personajes, nuevas habilidades, entre muchas otras cosas nuevas más, sin embargo, cada uno tendrá su costo ($) Los cuales en realidad, valen la pena.



Este juego más el asesino te pondrá una presión tan grande que no tendrás ninguna otra opción más que ingeniartelas y reaccionar rápido antes que sea demasiado tarde.

¿Recomendado? ¡COMPLETAMENTE!