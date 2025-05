Dead by Daylight - Asesinatos en masa (Artículo)

Hola comunidad bonita de Gamehag, ¿Cómo están el día de hoy? Espero que la estén pasando de maravilla en sus hogares, El día de hoy quiero comentarles de un juego llamado Dead By Daylight normalmente no suelo hacer artículos de juegos que ya han sido subidos a la plataforma, pero con este voy a hacer una excepción, porque creo que este título lo merece, dicho esto síganme porque esto se va a poner bueno, ¡Síganme supervivientes!

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Como siempre vamos a empezar a comentar un poco acerca del desarrollo y evolución de este fantástico juego, Este título fue lanzado al mercado el 14 de junio del año 2016 como pueden ver es un poco antiguo, pero esto no le quita lo entretenido que es jugando solo o con amigos, Este juego está disponible para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One, Android Nintendo Switch y Microsoft Windows. Como puedes ver está disponible para múltiples plataformas que cualquier persona que se considere Gamer tiene en sus hogares, así que no tienes ninguna excusa para probar este título, ya que comentamos un poco sobre el juego acompáñenme al siguiente apartado de este artículo.







JUGABILIDAD – GAMEPLAY



Este título es del género de Horror/Supervivencia y se juega tanto en tercera como en primera persona, Los supervivientes que son 4 en total juegan con la cámara en tercera persona y el asesino que es uno juega con la cámara de primera persona, para poder sobrevivir al asesino debes tener mucho cuidado de no hacer ningún tipo de ruido, ya que, si de casualidad te escucha o te ve, te perseguirá y esto será un grave problema, puesto que el asesino es más rápido que los supervivientes, pero supervivientes no se desanimen, dado que además de ser más que el asesino pueden esconderse de él detrás de paredes, armarios o cajas y si el asesino los está persiguiendo puedes usar los palés de madera que están distribuidos por el mapa para dejar momentáneamente aturdido al asesino.







Pero seguramente se estarán preguntando, ¿Oye Adrianna cómo puedo escapar del asesino? Y yo les voy a responder con mucho gusto y les diré que lo único que deben hacer es reparar los generadores que hay por el mapa una vez que se reparen los 5 generados que están distribuidos por todo el mapa se van a poder abrir dos puertas de salida una vez una de las puertas este abierta vas a poder escapar del asesino hacia la libertad, Además que también cuando quede solamente un superviviente y queden 3 generadores o menos por reparar se abrirá una Trampilla o Escotilla por la cual vas a poder escapar de igual manera de las manos del asesino. Pero ten mucho cuidado, puesto que si el asesino te captura y te cuelga tres veces en los ganchos que hay distribuidos alrededor del mapa morirás y finalizara tu partida, aquí ya puedes optar por seguir viendo la partida en modo espectador o simplemente salir de la partida y buscar otra para jugar nuevamente. Dicho esto, y explicados los dos roles tanto el de los supervivientes como el de los asesinos vamos a pasar al siguiente apartado.











SUPERVIVIENTES – ASESINOS



Este juego tiene algo muy especial que diferencia al juego de títulos similares como el juego llamado Friday 13th y es que en este juego tenemos una gran variedad de supervivientes y asesinos con los cuales vamos a poder jugar y además cada uno de ellos posee habilidades únicas tanto los asesinos como los supervivientes, esto es excelente en estos tipos de juego, ya que al implementar más variedad de habilidades para cada personaje la comunidad nunca se aburre y siempre está activa jugando al título, así que querido aventurero si te gusta el género de Supervivencia/Horror no esperes más y compra este juego, puesto que pasaras horas y horas de diversión ya sea jugándolo solo o con amigos esa ya es tu decisión.











PERKS – HABILIDADES



Cada superviviente o asesino como dije anteriormente tiene sus propias habilidades que lo hacen único y especial por esta razón es muy importante saber usar tanto a los asesinos como a los supervivientes, puesto que si lo usas mal fracasaras abismalmente en la partida y nadie quiere eso ¿cierto?, Además a medida que avancemos con nuestro superviviente o asesino vamos a poder ir desbloqueando estas habilidades las cuales le darán ventaja a nuestro asesino o superviviente en la partida, así que mi recomendación es que si te gusta mucho un asesino o un superviviente úsalo mucho para así poder desbloquear todos sus habilidades, cada asesino y superviviente tiene como nivel máximo el 50 así que aventurero en este título vas a tener muchas horas de diversión. Dicho esto, vamos al siguiente apartado.







OBJETOS DISPONIBLES



Nosotros a medidas que vayamos avanzando con nuestro superviviente o nuestro asesino vamos a poder desbloquear tanto habilidades como objetos en estos objetos puedes encontrar cajas de herramienta las cuales para los supervivientes es muy útil, ya que les permite reparar los generadores mucho más rápido, además también están los botiquines con los cuales te podrás curar si te encuentras herido, además de estos objetos tenemos muchos más que vas a poder desbloquear subiendo de nivel tu asesino o superviviente o simplemente los puedes conseguir en los cofres que están distribuidos por el mapa de juego. Así que suerte y mucho cuidado con el asesino.







APARTADO GRÁFICO



En cuanto a gráfica el juego se defiende bastante bien, puesto que representa muy bien el género de terror, ya que la ambientación y los detalles que poseen los diferentes mapas son sencillamente espectaculares, pero espera, ya que el juego además de tener muy buenos gráficos los requisitos no son tan exagerados para que los compruebes tú mismo te voy a estar dejando los requisitos tanto mínimos como recomendados para que puedas ver si el juego te corre o no en tu PC.







OPTIMIZACIÓN - RENDIMIENTO



Aquí en este apartado me voy a enfocar más en PC, dado que en PlayStation 4 o Xbox One no tendrán muchos problemas como mencione anteriormente el juego cuenta con unos gráficos muy decentes y para poder correrlo necesitas un PC de Gama Media, si lo intentas correr con una PC de Gama Baja puede ser que el título te vaya lagueado o se te crashee en medio de la partida, Además debes tener una buena conexión de internet, ya que el juego es enteramente Online, ya dicho y aclarado este apartado vamos a pasar al último del artículo, ¡Síganme Aventureros que ya casi llegamos a la meta!







CONCLUSIÓN



Para finalizar solamente me queda decir que muchas gracias por llegar hasta el final, ya que pocos lo hacen y se agradece bastante realmente, como siempre espero que el artículo haya sido de su agrado y que se animen a comprar el juego porque honestamente es muy entretenido y adictivo, un abrazo y hasta un próximo artículo, adiós.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 10/10 PRECIO: €4.68 Kinguin