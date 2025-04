db xenoverse 2

dragon ball xenoverse 1 nacio como un experimento para dar a luz a su secuela, la cual es mucho mejor en todo sentido y no esta limitada como la primera entrega, voy a dar algunos detalles del juego y a dar mi opinion del mismo en este analisis.

PROS:



-El juego mejora muchísimo la cantidad de cosas que se pueden hacer, ya no son misiones príncipales y misiones secundarias, si no que añaden "misiones terciarias" que te dan los personajes y actividades parecidas a Raids, llamadas "Grietas Temporales", entre otras cosas. Sin embargo, a pesar de mayor variedad que la que tenía el primer juego, sigue sin parecerse ni de lejos a un mundo abierto, dado que el juego es completamente líneal.



-Aunque la cantidad de razas sigue siendo la misma, ahora cada una tiene una importancia símilar dentro de dicho mundo. Ya no es "Si no eligo un Saiyajin me voy a quedar atrás" (Al menos, no totalmente), dado que cada raza tiene ahora una propia línea de misiones que le ayudan a despertar un mayor poder. Esto te da algo más de libertad a la hora de crear tu personaje.



-Han añadido bastantes más personajes, incluidos los de los OVAS y películas, dandoles un mayor protagonismo, si bien no se explica nada de ellos, ya que se confía en que tú ya te viste las historias de Bardock, Cooler, Broly y Turles, entre otros. Si no te viste los OVAS, no vas a entender mucho de lo que está pasando, más allá de que hay un villano que ni conoces que está jodiendote las pelotas. Si bien la mayor parte de estos personajes ya estaban disponibles en el juego oríginal, la forma de conseguirlos era muchísimo más rebuscada. Si te fijas bien en los créditos, vas a poder ver que muchos personajes de GT también están disponibles dentro del juego, y quizá se consigan de forma símilar a como se desbloqueaban personajes extras en el anterior (Recolectando objetos rarísimos que solo te dan las misiones más difíciles, e invocando a Shen Long, por ejemplo), digo quizá, porque aún no lo he podido comprobar por mi mismo.



-Ya no tienes que quedarte ligado a un solo maestro, y si lo abandonas, puedes volver a entrenar con él si lo deseas. Esto era algo que jodía bastante en el juego anterior, y que me alegro que hayan resuelto.



-Ya se puede volar en la ciudad (Al fín!). No se en que estaban pensando cuando no dieron esa opción desde el inicio.



CONTRAS:



-Muchísima dificultad del juego anterior se perdió con esta nueva entrega, no solo en los enemigos, si no también en otras cosas que trataré más adelante. Trataron de amenizarlo poniendole a los bosses 3 o más barras de vida, pero que con hasta los ataques definitivos más baratos los derrotabas en dos segundos. Que ni siquiera eran inmunes a ataques de lanzamiento. Comparados con como fue la primera batalla contra Miira en el primer XENOVERSE, todos los bosses aquí parecían más bien enemigos cualquiera. ¿No se suponía que estabas luchando contra el Dios de la Destrucción? ¿Como es posible vencerlo con un Super Saiyan y dos Death Ball bien colocadas, si a Goku, en SSGSS le resultó imposible? Esa clase de cosas hacen que se pierda una buena parte de la inmersión. Vale, que en el anterior XENOVERSE esto también pasaba, pues sí. Con un Super Saiyan, una carga máxima y una buena ultimate, podías spamear como si no hubiera un mañana. Pero esto debería haber sido corregido desde el comienzo.



-Aumentaron de forma insana el progreso de personaje. Así, tal cual. Subías de nivel super rapido.

Esto, junto con el punto anterior, hacía que cuando te enfrentaras a Buu, por ejemplo, ya estabas al nivel de Bills, y para cuando te enfrentabas a este, ya eras el Dios del universo. Y esto, solo jugando a las misiones principales.



-Originalidad. Eso le faltó bastante a este título. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, ni de lejos, pero que es un refrito absoluto de su antecesor, el DRAGON BALL XENOVERSE. Gráficos, personajes, mecánicas, habilidades, hasta los villanos, eran sacadas del juego anterior. Mirandolo así, DRAGON BALL XENOVERSE 2 parece más un remaster del primer juego, con una historia diferente y gráficos ligeramente actualizados, que una secuela propiamente dicha. Quizá se debería haber quedado un tiempo más en el horno.



COSAS PASABLES:



-El jefe final (Sin nada de spoilers, por supuesto), mejoró en bastantes aspectos con respecto al del DRAGON BALL XENOVERSE oríginal, que era un insulto a todo lo que habíamos logrado antes de luchar contra él, dada la facílidad que tenía. Sin embargo, este jefe también fue bastante pasable, con mucha vida y ataques muy poderosos, pero solo contaba con unos pocos, que eran muy lentos y predecibles. Una vez te acertaba con uno de ellos, era casi imposible no saber que hacer a la proxima que te lo lanzara. Junto con un jefe pasable, viene una cinemática final pasable, que, como la anterior, deja todo a la especulación, con un aparente final feliz.



-Los combos. Para bien o para mal, si tu personaje contaba con una buena barra de resistencia, podías lograr hacer un combo ínfinito. Bien por tí, lógico, el derrotar a un oponente sin que siquiera te toque. Mal por tu oponente, que, si no contaba con una habilidad evasiva, la tenía bastante díficil. ¿Que como se hacía? Simple. Hacías un combo cualquiera, y cuando terminaba, te teletransportabas y se lo volvías a hacer, así hasta que se te acabase la resistencia o tu enemigo lograse salir. En cualquier caso, para cuando él lograra salir del combo, habría perdido muchísima salud, y si usabas una ultimate, lo finalizabas enseguida. Esto en campaña podría ser bastante útil, pero en partidas online era lo peor que te podría pasar, haciendo que personajes enfocados en la resistencia estén bastante rotos.



CONCLUSIÓN:



Si eres de aquellos a quienes les gustó el primer juego, entre los cuales me incluyo, te recomiendo abiertamente este título. Sin embargo, tienes que empezar a jugarlo con la idea de estar rejugando el primer título, como si de una expansión se tratase. Sin embargo, si lo ves como una secuela, o un juego aparte, te podrías llevar una decepción.

Así que, espera a que esté en oferta y compralo por un precio razonable, que si no te podrías arrepentir. No compres la edicion DELUXE, como hice yo, porque será un desperdicio de dinero. Sólo te recomiendo este juego si eres fan de Dragon Ball o si te gustó el primer XENOVERSE.