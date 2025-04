DARQ (Un mundo de sueños terroríficos)

Bienvenidos de nuevo una vez más a todos, en esta ocasión les vengo a presentar el juego llamado DARQ lanzado hace poco y del cual se está hablando mucho, en esta entrega nos sumergiremos en el mundo de los sueños y pesadillas donde atravesaremos por un terror psicológico que nos brinda el juego y te hará dudar entre lo que es real y lo que solo está en la imaginación.

El personaje que hace elenco a este juego es el joven, un chico que se adentra en lo más profundo de su subconsciente y se enfrenta a una serie de sueños aterradores y lúcidos el cual están repletos de maldad y oscuridad, dentro de estos sueños el joven Lloyd deberá enfrentarse a sus peores temores, pesadillas y retos para poder despertar y dejar toda esa oscuridad que lo amenaza en sus sueños. Todo lo que se va desarrollando en la trama de el juego no es explicada en ningún momento ya que al adentrarse en el juego hacen acto de presencia las metáforas visuales y gran parte la actuación y desenvolvimiento del jugador para comprender lo que se muestra en pantalla. Algo positivo acerca de este juego es que comenzando ya estaremos involucrados en acción, no es un juego lento el cual deberás esperar para ver la acción NO!Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente , en este juego vamos a recorrer una cantidad de niveles con un desplazamiento, algo curioso e interesante es que en este juego las paredes y el techo serán nuestro suelo en muchas ocasiones, te preguntaras como puede ser esto? Pues nuestro personaje cuenta con la habilidad de poder caminar sobre cualquier superficie y podrá cambiar la dirección de la gravedad para así poder atravesar puertas y paredes sin ningún tipo de problema.Totalmente no, desde un principio nos dedicaremos a caminar por lugares ya preestablecidos de esta manera para ir acostumbrándonos, moldeandonos a este tipo de jugabilidad poco usual, dentro de estos escenarios también podrás ubicar interruptores y palancas que harán cambiar el entorno (disposición de la sala, jugar con la profundidad) esto podría complicar las cosas un poco más o ser de tu ayuda.Cada nivel nos hará pensar con claridad y replantearnos en la cabeza donde estamos ubicados ya que es necesario para poder ganar en este juego.deben percatarse de que a medida que vamos pasando de nivel nos iremos encontrando con objetos los cuales deberemos almacenar en nuestro inventario ya que deberemos usarlos en algún momento (el objeto correcto en el momento y lugar adecuado para poder seguir avanzando de nivel). Tomando en cuenta lo mencionado esto nos hará estar alerta a la hora de explorar los diferentes escenarios ya que debemos recoger todos los objetos esparcidos para poder avanzar en ciertos niveles, usarlos en algunos puzzles .hemos hablado de todo un poco pero no hemos mencionado que nunca estaremos solos dentro de estos sueños y escenarios que abundaremos, siempre habrán monstruos el cual fueron creados por nuestra propia mente y estarán rondándonos hasta tener la oportunidad de acabar con nosotros, será de gran ayuda ser sigiloso y esconderse en momentos cruciales (está es la clave en este juego para no morir o revelar tu posición).El juego esta en un formato 2D pero eso no le resta puntos a esta entrega. Cuenta con un buen motor gráfico con diseños grotescos, aterradores y retorcidos que te harán sentir aunque sea un poco de escalofríos. A medida que vas pasando de escenarios y niveles te darás cuenta de lo bien elaborado que está el juego, las texturas, los colores, el juego cuenta con un aspecto oscuro, los colores que predominan son los tonos grises y apagados ya que cobra gran importancia en este mundo de sueños, una excelente idea para un juego de terror, casi te hace pensar que estás en una película (Stop-motion).Con respecto al sonido de este juego debo decir que no es un juego que presente temas musicales o mucho sonido en todo momento.. El juego se destaca por su mayor ausencia de sonido ya que solo aparece en momentos cruciales, en momentos de suspenso el cual te harán sentir un estado de tensión muy grande, podrás escuchar tus pasos al caminar, podrás escuchar chirridos o sonidos de alerta, podrás escuchar a los monstruos acercarse etc. Como todo juego de terror si quieres más suspenso es recomendable usar auriculares y adentrarse más dentro de este mundo de pesadillas.el juego fue creado por Unfold Games, se sabe muy poco acerca de este grupo de desarrolladores ya que este fue su primer hit ya que el juego fue agregado a la Biblioteca de Steam. El juego fue lanzado el 15/08/2019 no tiene mucho tiempo de haber salido y está siendo muy bien reconocido por gente que lo ha jugado.DARQ es un juego muy llamativo, te hará estar en escenarios diferentes, tendrás la habilidad de poder caminar por paredes y techos, te acompañara siempre el suspenso y la tensión ya que estarás rodeado de monstruos y tendrás que ser muy inteligente a la hora de moverte en este juego, según mi opinión respecto al sonido me parece buena idea no introducir temas o mucha cinematica ya que este juego según su trama y diseño se ve que es un juego oscuro con vibras negativas el cual el sonido siempre será reducido y aparecerá solo en momentos de suspenso y esa es la idea tener esa sensación de suspenso, sentir miedo al jugar, los niveles y la jugabilidad que posee el juego me parecen muy buenos e interesantes, es un juego muy diferente al resto el cual vale la pena conocer y adentrarse en él hasta terminarlo el juego no es muy largo el cual dirás que pasaras en 2 días etc, el juego se puede pasar en 2 horas como mucho pero en esas 2 horas tendrás mucha acción, deberás usar tus capacidades mentales, deberás resolver puzzles, deberás atravesar niveles difíciles, todo depende de ti, no te arrepentirás. Le doy un 4 de 5 estrellas a esta entrega., espero sea de su agrado este artículo y los motive a probar el juego, hasta la próxima!!