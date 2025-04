Dark Souls: Mi opinión

En este post voy a hablar de forma personal y subjetiva sobre los aspectos más importantes o más destacables de mi experiencia con Dark Souls 1. No soy un escritor profesional pero lo haré lo mejor posible.



En este artículo voy a tratar de forma subjetiva y personal mi experiencia con el videojuego Dark Souls.

Mucha gente antes que yo ya ha hablado sobre este tan conocido juego y sobre su tan conocida saga la cual ha inspirado a muchísimos desarrolladores y marcó un antes y un después en los videojuegos y en su concepción.Dark souls 1 es un videojuego muy celebrado y que por la mayoría de jugadores, o por la comunidad de "gamers", se le tiene en un pedestal como una de las mayores obras jamás creadas. ¿Es esto realmente así? ¿Pienso yo lo mismo?.En el momento en el que comencé a jugar a este videojuego me asombró la espectacular ambientación que incluso al haberlo jugado casi 9 años después de su salida sigue conservándose a la perfección. La ambientación es muy peculiar y cada zona es única y reconocible por cualquier persona que lo haya jugado y seguro que más de uno tiene una pequeña anécdota sobre cada lugar o al menos aún recuerdan lo primero que sintieron al llegar por vez primera. Es un gozo ir descubriendo poco a poco todo el mundo de este juego, la sensación de encontrarte perdido en una nueva zona la cual parece incluso más hostil que la anterior y la sensación de aventura que llega a transmitirte este juego en el que prácticamente no puedes ni saltar.Todas estas zonas que componen Dark Souls 1 están magistralmente formadas y muy bien pensadas sobre donde colocar a cualquier enemigo o sobre como enlazan unas con otras haciéndote sentir que realmente es un mundo y no un pasillo por el que debes continuar hacia delante.Una de las zonas más recordadas tal vez por su dificultad o por tal vez ese sentimiento de peligro constante es la zona de "La ciudad infestada", ya sabéis, esa zona tan oscura por la que ibas andando encima de unos tablones. Al llegar a esta zona lo primero que pensé fue "así que esta es la zona de la que todo el mundo habla" y me adentré en ella bastante asustado o tal vez simplemente sintiéndome inseguro. Tras avanzar e ir derrotando poco a poco a los enemigos que se me iban apareciendo fui perdiendo ese miedo que al principió sentía y tras llegar a la hoguera en la parte más baja de la ciudad me di cuenta de que tal vez esta zona no fuese tan difícil. Sinceramente no sé si se trató de pura suerte o de que en el último tramo hasta la hoguera fui invadido, este invasor con piedras brillantes (de estas de colores) me guió hasta la hoguera para acto seguido desaparecer (anécdota de las que hablaba antes) y dejarme a salvo allí junto a la hoguera han hecho que mi travesía por esta zona no sea tan peligrosa (de hecho creo que no llegué a morir ahí).Tras haber hablado sobre las zonas creo que algo muy importante es el combate (lo cuál es bastante obvio) sobre el cual no puedo realmente decir nada novedoso que no se haya dicho ya y simplemente decir que me parece un sistema de combate espléndido el cual es una gozada y responde muy bien. Eso es lo único que diré sobre esto pues no hay nada nuevo que pueda aportar.Sobre lo último que hablaré será sobre los bosses. Simplemente mencionaré cuales han sido mis favoritos (TOP 5) aunque todos me parecen excepcionales y me han regalado unas batallas espectaculares y muy emocionantes junto a la fantástica banda sonora que trae este videojuego.5.- Sif el Gran lobo gris4.- Nito el Rey del Cementerio3.- Ornstein y Smough2.- Caballero Artorias (DLC)1.- Gwyn, Señor de la cenizaEn resumen mi experiencia con este juego ha sido de sobresaliente y las expectativas que tenía sobre este videojuego antes de jugarlo fueron cumplidas con creces. Recomiendo este juego a cualquiera que no lo haya jugado aún porque es una joya.Un saludo y gracias.