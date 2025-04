Dan the Man (Resubido)

Hola chicos y chicas de Gamehag hoy les presento un juego que personalmente me extraña que no esté presentado en un artículo, pero no culpo a la comunidad ya que yo tampoco conocía de él. Su nombre es Dan the Man y es desarrollado por nada más y nada menos que Halfbrick, el mismo que creó el famoso juego runner de Jetpack Joyride (el cual nunca he jugado y todavía no me he decidido a darle una oportunidad). Dicho esto comenzemos a hablar del juego!!

Variedad de personajes y personalizaciones.

Modo aventura los cuales son una serie de retos de los que podemos obtener. recompensas.

Soundtrack muy bien adaptado al estilo plataformero del juego.

Variedades de jefes y escenarios.

Muchas historias a parte de la historia principal.

Modo supervivencia.

No es necesaria una conexión a Internet.

Por no ser premium si tienes un punto de control y pierdes varias veces tendrás que ver un anuncio y si no hay anuncios tendrás que esperar a que pase el tiempo requerido para intentarlo otra vez.

Si no eres premium, luego de haber completado el prólogo te tocará esperar de 2 hasta 5 o tal vez 8 horas por nivel para seguir jugando (si es que no son más horas).

Una vez pasado el tiempo necesitas conexión a Internet para verificar que el tiempo se cumplió.

Las historias adicionales a la historia principal hay que comprarlas.

El juego cuenta con una historia, sin embargo, lo que hace que la historia sea dinámica, diferente y divertida no es la trama en sí, sino su forma de contarla. En éste juego los personajes no hablan y no tienen diálogo, es decir, que no tienen una comunicación basada en voces o en letras, sino en sonidos y gestos. De esta forma se nos cuenta la historia, a través de gestos, sonidos y dibujos que aparecen para que podamos entender a qué se refieren los personajes que participan en la trama. El único que no hace ni pío es nuestro personaje Dan. La trama en principio hace referencia a un conflicto que hay entre el bando de rey y el de los ninjas. Al principio Dan parece estar del lado de los ninjas o tal vez no esté del lado de ninguno, pero al final tomará una decisión que lo llevará a la batalla final y la verdad es que el final del juego me sorprendió mucho.Lo primero que hay que de los niveles es que estamos en la estage 8. Luego de haber completado el prólogo, toda la historia del juego sucede en la stage 8 por lo que los niveles se dividen en estage 8 1-1, estage 8 1-2 y así sucesivamente. El juego cuenta con múltiples y la verdad es que no los he contado pero cada uno tiene su buena duración, al menos lo tuvo para mí. Al finalizar cada nivel desbloqueamos un nivel bonus en el que tendremos que superar tres retos, casi como tener tres niveles en un sólo. A medida que vamos avanzando en los niveles de la historia principal más complicadas serán las cosas. Créanme he tenido muchos dolores de cabeza tratando de superar algunos de ellos pero a la vez lo he disfrutado muchísimo. Si eres de los que les gustan los retos puedes jugar el modo difícil, el cual se desbloquea terminando la historia principal.Los jefes finales son increíblemente dinámicos. Cada uno es diferente del otro y así mismo cada cual tiene manera de luchar y su modo de derrotarlo. Algunos de ellos son gigantes y otros no. En la experiencia que tuve con este juego les puedo decir que el boss que más me sorprendió es el que parece un stickman. El stickman fue para mi el jefe más difícil del juego, claro fué el más difícil después del jefe final del juego, tengo reconocerlo ya que éste último fue todo un caos. El modo de lucha de el stickman es sorprendente y si no cuentas con un arma adicional que le puedas lanzar debes tener mucho cuidado con él ya es muy peligroso y al igual que los otros jefes no se le puede atacar en cualquier momento, luego de derrotarlo aparece como otro stickman sólo que éste último es blanco, después empiezan a luchar entre ellos como si se tratase del yin contra el yang y entonces todo estalla, una locura en verdad. Hay algo que aparece más adelante en el juego y aunque no es un enemigo contra el que podamos luchar aún así es altamente peligroso, el Dedo de dios (en el juego está en mayúsculas pero por respeto lo escribo así). El dedo de dios es muy poderoso y puede matarnos con tan sólo tocarnos, destruye incluso a los enemigos. No podemos hacer nada para detenerlo, lo único que podemos hacer es huir hasta donde el juego nos permita estar a salvo.En cuanto a los personajes puedo decirles que no sólo tenemos a Dan, sino que también podemos jugar como Josie o incluso podemos jugar como Barry Steakfries el protagonista de Jetpack Joyride. Si completamos el primer nivel que va después prólogo desbloquearemos la opción custom, con la cual podremos elegir el personaje entre chico o chica y personalizarlo a nuestro gusto con montones de trajes, color de piel y estilos de peinado que nos ofrezca el juego. Claro está, que los trajes hay que comprarlos y algunos hay que desploquearlos y luego comprarlos, podemos comprarlos con las monedas que reunamos en el juego. También podemos mejorar las habilidades de los personajes y al hacerlo desbloqueamos nuevos movimientos de lucha. Si elegimos a un personaje nos encontraremos con el otro durante la historia del juego, en mi caso seleccioné a Dan y por eso en que de vez en cuando me he encontrado con Josie durante la trama principal. Con relación a Barry, a éste personaje no es necesario mejorar sus habilidades y a diferencia de los otros éste tiene un estilo de combate único. Los otros personajes están gratis pero a Barry podemos obtenerlo comprándolo o hacer lo que nos pida el juego como invitar amigos y otras cosas.Así es comunidad de Gamehag, esta parte es un dolor de cabeza pero nada de eso impide que ustedes puedan disfrutar del juego, aunque claro que jugando a lo freemium lo disfruté con mucha dificultad. Este juego está en la Google Play Store y es totalmente gratis para descargar y bueno pues es un grandioso juego y lo recomiendo muchísimo. Pero si no les llama mucho la atención espero que sí les haya gustado el artículo. Nos vemos muy pronto con otro si Dios quiere. Se despide de ustedes su servidor Sacnil1516. Hasta otra!!