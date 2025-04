Daemon X Machina: El genero Mecha renacido

Buenos días tardes o noches, espero estén muy bien el día de hoy, (de nuevo) les traigo un juego que revive el genero mecha, un genero muy olvidado pero con potencial, en lo personal, soy amante de este tipo de juegos, aunque seré lo mas neutral con este titulo para que ustedes decidan si el juego vale la pena o no, antes que nada, digo (de nuevo) por que al parecer hubo un error al subir el articulo a la pagina y se perdió en el camino, adivinen quien tiene que escribir todo esto de nuevo jajaja, y no, no tenia copia de seguridad, grave error.., con esto en mente, continuemos con nuestra programación habitual.



Daemon X Machina es un juego de acción y mechas desarrollado por Marvelous y First Studio utilizando Unreal Engine para la Nintendo Switch, fue anunciado en la E3 del 2018 pero no fue hasta el 13 de septiembre que el 2019 y posteriormente, para pc el 13 de febrero del presente 2020.



(Por cierto, en este momento, es la 3ra vez que subo este articulo, por que fue rechazada por un supuesto lenguaje obsceno, por lo que les pido a todos ustedes, que si ven algo ofensivo, escriban lo para poder corregirlo, les agradezco su comprensión)

Con esto presente, permitanme explicar mas a fondo Daemon X machina.Pues bien, el juego nos sitúa en un futuro post-apocalíptico donde, después de una racha de malas rachas, la humanidad esta casi extinta, el mundo esta sumido en el caos, la luna se fragmentó y trozos de ella chocaron contra la tierra, aniquilando a casi todo lo vivo en el mundo, y para rematar, las Inteligencias Artificiales que se suponía que debían proteger a la humanidad, se corrompieron y ahora su único fin es la exterminación de la raza humana. Entre todo este desastre, surge Orbital, una organización dedicada a combatir la amenaza de las IA y proteger aglomerados mercantiles que intentan mantener a flote la destrozada economía global, aquí entramos nosotros, los mas recientes pilotos de Orbital, mercenarios listos para proteger lo que queda de la especie Humana a bordo de nuestros Arsenal, mechas con capacidades destructivas colosales, o capacidades de protección sin igual, dependiendo del punto de vista, nuestro deber es ser los ángeles de la guarda de la humanidad y mantenerla a salvo hasta que nuestra especie logre resurgir.Esta es la trama en si del juego, retoma el cliché típico de este genero, pero eso si, trata de profundizar mucho mas, y llevar aun mas lejos su historia, en eso no defrauda, se los aseguro.Ahora que sabemos por que no mas entrar al juego ya estamos repartiendo balas y misiles como si de regar el jardín se tratase, continuemos profundizando en su jugabilidad vale?(Tengan en cuenta que ya tengo una partida por lo que mi personaje ya esta formado)Nada mas iniciar el juego, nos darán un decente panel de personalización, donde podremos elegir desde el sexo del personaje hasta el tipo de iris o incluso si queremos tener heterocromía.Sin embargo no podemos modificar el cuerpo en ningún caso, lo que veo como un punto en contra, las marcas y ojos actuales de mi personaje no están en este panel de personalización, pero eso lo explicare mas adelante ya que es una parte importante del juego.Una vez preparado nuestro personaje, podremos avanzar a la introducción de la historia y tutorial de los Arsenal. Una vez finalizado el tutorial, y después de un par de misiones, nos darán vía libre para jugar, sea en campaña, cooperativo o combates multijugador.Este esta es nuestra sala principal de Orbital, desde aquí gestionaremos absolutamente todo en el juego, desde las misiones y personalización de nuestro Arsenal, pasando por las mejoras a nuestro piloto y fabricación de equipo hasta el apartado online, es pequeña , bastante pequeña pero tiene lo necesario, ademas, no es como que nos vayamos a quedar todo el juego en la sala principal, pero si hubiera disfrutado mas áreas explorables, e interactuables.ahora, pasaré a enseñar cada una de las áreas de importancia en la sala de Orbital.A la derecha tenemos la consola de exploración online, donde podremos ir con amigos o solos en una especie de mazmorras y conseguir excelentes recompensas, y la consola del modo multijugador, donde podremos luchar contra otros jugadores, poniendo a prueba toda nuestra habilidad con nuestro Arsenal, este es el verdadero atractivo del juego y donde la mayor parte de jugadores se encuentranEn el lado izquierdo tenemos el laboratorio, donde mejoraremos a nuestro piloto por medio de implantes que serán visibles, un ejemplo de estos implantes son los ojos actuales de mi personaje y sus marcas azules en el rostro, los implantes funcionan como el típico sistema de atributos, donde podemos adquirir mayores velocidades, mas estabilidad al disparar, o mas daño, estas mejoras se verán reflejadas en el Arsenal.Y a su lado tenemos... una tienda de helados..., es un minijuego donde podremos comer un delicioso helado que no tiene otro fin que mejorar durante la siguiente misión un poco uno que otro atributo, como resistir un poco mas el daño o tener un espacio mas para granadas, lo veo algo innecesario a decir verdad, pero hey, almenos tienen bastantes sabores.En el medio tenemos la consola principal, desde hay podremos manejar todo el asunto de encargos, historia y modo libre, ademas del hangar, donde gestionaremos nuestro Arsenal, la tienda de partes, el sistema de mensajería, el sistema de guardado, (recuerden guardar.. no tiene guardado automático.. lo se por experiencia..), y la fabrica, donde crearemos equipo nuevo para el Arsenal.Usare una imagen de la consola en si, ya que la consola principal es la tercera imagen , frente al Arsenal.Ya que todo esta claro sobre esta parte, continuemos con el propio Arsenal, ya saben, nuestro Mecha armado hasta los dientes con la capacidad de aniquilar ciudades enteras. Estos monstruos de metal son el eje del juego, y en cuanto su manejo , es similar al visto en Armored Core, y no es para menos, ya que mentes que trabajaron en dicha saga también tienen participación en Daemon X machina.Nuestros Arsenal, tienen la capacidad de volar, deslizarse por el suelo, saltar, y aumentar su velocidad de movimiento mediante sus propulsores, ademas, cada Arsenal puede llevar consigo dos tipos de armas en sus hombros, y dos mas en sus manos, pudiendo combinar entre misiles, lanza grandadas, sub fusiles, rifles, cañones,escudos y hasta sables de metal o plasma al mas estilo Gundam,Nuestro Arsenal es altamente personalizable, desde sus colores hasta sus emblemas, podemos modificar todo el robot, y usar partes de otros arsenal que podremos tomar cuando derrotemos alguno en el campo de batalla, podremos mejorarlo equipandolo con dispositivos que nos ayudaran a volar mas rápido o deslizarnos de forma mas fluida, mas de lo que ya es. Y siempre antes de ir a una misión, podremos probar nuestra nueva configuración en la zona de pruebas.El Arsenal tendrá 3 barras en la parte superior, la principal, que representa la durabilidad del Arsenal, y dos barras mas pequeñas, una llamada stamina, que representa la capacidad de propulsión del mecha, (esta se recargará rápidamente al dejar de usar el propulsor por unos segundos), y otra llamada Femto , las cuales son unas partículas provenientes de los trozos de la luna que son capaces de potenciar nuestro Arsenal, al doble de sus habilidades, estas partículas se acaban prontamente al usarlas, pero no hay mucho problema por que el Femto se recarga al recogerlo de enemigos o simplemente recargando al quedarnos en zonas ricas en Femto por unos segundos.Gracias a las partículas, los Arsenal poseen el Femto system, que nos permitirá, entre otras cosas, potenciar el daño, volar mucho mas rápido, y hasta crear campos de femto que nos protegerán del daño, sin mencionar el modo mirage, que basicamente hace aun mas bestia a nuestro Arsenal, el equivalente al Trans-Am en Gundam 00 para quienes han visto la serie. Es muy útil el Femto aunque no sera necesario si se lucha contra enemigos que sean una amenaza realmente.Y ya que tocamos el tema de los enemigos, podremos enfrentar desde enemigos simple como tanques o drones, a robots cuadrúpedos y u Arsenal, hasta gigantescas maquinas que si que nos darán problemas.El gameplay es muy dinámico y divertido, se siente muy bien moverse por los entornos y combatir, en la mayoría de los casos es una experiencia frenética y potente, por lo que la acción sin pausa esta casi asegurada, y digo casi, por que hay veces que el juego te interrumpe en medio de un combate para mostrar un dialogo entre personajes o alguna cinemática, para devolverte el control de forma abrupta. Esto en lo personal lo veo algo molesto no por que te quieran enseñar la historia sino por que, estar disparando a un enemigo y estar a punto de destrozarlo cuando "conversación salvaje aparece".. si.. es muy molesto, pero esto pasa pocas veces en el juego, pero cuando pasa, es terrible. sin embargo, la historia que te cuentan no es la típica excusa para que te subas a un mecha a partir en dos a todos los que se te enfrenten, aquí, es mucho mas profundo y eso se aprecia, no es como decir Dios que innovador, pero cumple muy bien y no se siente como relleno.El problema que le veo a su historia, es su velocidad, al inicio, tenemos que asimilar mucha información de forma muy rápida , todo pasa de forma muy acelerada hasta llegar a su segundo arco donde todo se calma por un rato y se centran mas en la historia, y llegando al final, todo el tiempo perdido en la mitad del juego se retoma de forma brusca y otra vez hay que asimilar muy rápido la información, por lo que en resumen, buena historia, mal ritmo.En cuanto al mapeado, no es muy diverso, y sus mapas son relativamente pequeños, pero no tanto como para hacerte ir a un punto y ya, están bien a mi parecer, pero hubiera disfrutado mas variedad de mapas.Pero de algo que si no tengo ninguna queja es su magistral banda sonora, sus melodías y efectos especiales están hechas de forma de que te emocionen, que sientas el juego y cumplen con esto, temas increíbles, ambientación majestuosa y un muy buen doblaje en ingles y japones. Al igual que su apartado gráfico, por que el juego es muy bonito, se fe fresco y tiene partículas y detalles muy bien logrados, y aunque hay explosiones y desastres por todas partes el juego esta increíblemente bien optimizado, aunque el juego pide ciertos componentes lo cierto es que corre con mucho menos de lo que pide, a 60 cuadros estables, en estos apartados no tengo la mas mínima quejaEste es un grandioso juego que viene a revivir el casi muerto genero de los mecha, no reinventa la formula de el genero pero toma lo mejor de el, y añade sus propias ideas, si bien los mapas son mas bien tirando a repetitivos y no incita mucho a la re jugabilidad en cuanto a su historia, es un juego muy divertido en el online y muy frenético en este ultimo caso, es un juego muy emocionante y sobre todo muy bien optimizado para pc, le daría yo, en mi humilde opinión, un 7/10, vale la pena? para mi si, y definitivamente si eres amante de los robots gigantes, por que no probar este buen titulo? yo creo que lo vale.Les agradezco a todos ustedes por dedicar algo de su tiempo en este humilde articulo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al escribirlo, también espero verlos prontamente en un nuevo articulo, feliz día a todos.