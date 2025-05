CSGO Source 2:"¿ Cada vez más cerca o no ?"1Parte

The Source es un motor de juego del estudio de desarrollo de juegos Valve Corporation, que creó sus propios productos en él. Se habló por primera vez de este motor en 2004, cuando se lanzaron juegos como Half-Life y Counter-Strike rediseñados. La primera versión del source se lanzo en el 2004 y esta se fue actualizando cada vez, hasta que en el 2015 finalmente Valve decidió actualizarlo radicalmente y salió Source 2. Muchos juegos de Valve a la fecha de 2022 ya cuenta usando el source 2 como: el Dota 2, Artifact, Dota Underlords y Half-Life: Alyx. Pero, el CSGO a la fecha no cuenta con este motor y sigue utilizando la versión obsoleta, limitándola en bastantes aspectos. En este pequeño articulo mencionare todos los momentos en los que la comunidad de CSGO pensó el source 2 llegaría, pero esto nunca paso.

En primer lugar, voy a basar este articulo en la experiencia de jugador que tengo y en la información brindada por mis 2 youtubers de csgo preferidos: "Black" y "HDSuSo".Todo esto comenzó con preguntas que Gaben ( dueño de Valve) autorizo y fueron respondidas por él en reddit hace casi 6 años, a principios de 2017.Muchas de estas preguntas tuvieron relación a Source 2 y la fecha la cual este se implementaría en el juego. Este respondió en resumidas cuentas: "Que este se implementaría por un update y daría varios cambios en el juego".Y después de un tiempo, este llegaría a Dota 2.A mediados de 2018 se creo el mapa de Dust2 en Source 2. Donde los diseñadores de este mapa, mencionaron que este mapa se baso en Marruecos, donde se cambio algunos aspectos del juego. Al descubrir los archivos de este mapa, vieron algunos expertos de la comunidad que este se realizo con Source 2 y que se hicieron algunos cambios por el 2013. Entonces esto nos deja la siguientes preguntas: ¿El Source 2 hubiera salido antes? ¿Qué causo que esto se atrasara?. Respuestas que solo puede responder Valve.Un dato curioso es que las fotos que brinde es que se parecen bastante al actual dust 2, aunque las texturas no son iguales si lo serian con el motor Source( el que actualmente se utiliza). En el video brindado por Valve en 2017 sobre la historia de CSGO, se pudo ver la creación de la remake de Dust 2, con calidad de texturas muy altas como referencia de hacerlo muy similar a eso.Pasaron varios años sin noticias, hasta que a principios de 2020, la comunidad de CSGO exploto a través de rumores sobre la próxima fecha de salida de Source 2 en los próximos 2 meses. Todo esto salió de la salida del nuevo juego de Half life, expertos de la comunidad vieron en los archivos de este juego cosas de CSGO, incluyendo cosas de Source 2.Esto no es todo, "TylerMcVicker" creador de la noticias de Valve, a la hora de responder preguntas, alguien le pregunta: "¿Cuando va a salir Source 2?" y este responde: "Dentro de 2 meses".Además de eso, un erudito del juego "Nors3" confirmo esto y menciono que: "Que el source 2 esta en camino y que es prioridad de Valve, y este saldrá en 2020, mencionando el Source(motor actual) en muy antiguo y esta nueva versión mejorara el juego en muchas cosas."Aquí concluye la primero parte del articulo, y el desenlace de este será en la segunda parte. Muchas gracias por tomarte la molestia por leer el articulo y al ser el primero que hago abran muchos errores que me gustaría que mencionaran para mejorarlo y que la segunda parte sea mucho mejor.Y por ultimo ¿Crees que el Source 2 esta más cerca?