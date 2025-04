Crosscode: Un indie infravalorado

Hola amigos de Gamehag, para mi primer articulo vengo a hablarles de Crosscode, como ven en el título es un juego indie, la verdad, bastante desconocido dentro de la comunidad hispana, pero que en mi opinión es uno de los mejores indies que he jugado y que debería tener más reconocimiento como juego independiente, hasta los críticos le han dado muy buenas valoraciones.



Si leyendo este articulo te causa interes el juego, pero no sabes si comprarlo o no, te explicaré de que va y con los menos spoilers posibles

¿Pero de que trata Crosscode?

Yo conocí Crosscode gracias al Xbox Game Pass de PC, el cual cuando salió no tenía muchos juegos, pero este por alguna razón llamó mi atención, cuando lo empecé a jugar no tenía altas expectativas y pensaba que lo jugaría un rato para luego desinstalarlo, pero fue todo lo contrario, me gusto demasiado por sus mecánicas e historiaCrosscode es un juego muy influenciado por JRPG de antaño, desarrollado por Radical Fish Games y lanzado en 2018 definitivamente. En este juego controlas a Lea, un avatar femenino dentro de un MMORPG llamado CrossWorlds el cual no es un mundo virtual si no que todo pasa en un lugar físico separado, por lo que CrossWorlds y el mundo real están en el mismo universoLuego de un pequeño tutorial, empiezas controlando a Lea (La chica de pelo azul en la imagen), la cual es un avatar especial que no puede cerrar sesion en el juego y sufre de amnesia (En el tutorial tambien eres Lea, pero en otro juego o "mundo" por lo que esto no lo puede recordar). Además por un error del juego, Lea no puede hablar y solo puede decir "Hi!" al principio, luego aprende más palabras mientras se desarrolla el juego.Mientras juegas se van descubriendo mas y mas cosas y se van resolviendo muchas incógnitas. Tambien vas haciendo amigos, la cual una de las mas importantes es Emilie (La chica pelinaranja)Crosscode tiene varias mecánicas que lo vuelven único, entre ellas el sistema de combate, su buena dificultad y los diferentes puzzles durante todo el juego, además, la banda sonora del juego vuelven muy agradables al mismo

Combate

El combate de Crosscode es quizás lo mejor del juego y es muy entretenido pelear contra cualquier enemigo, el combate se basa principalmente en hacer combos con ataques físicos y a distancia, esquivar y defenderse en algunos casos, lo que lo hace muy frenético y difícil de dominar. También, Lea va subiendo de nivel, con lo que vas subiendo cosas como Salud o Ataque, y aprendiendo habilidades nuevas muy interesantes y que hacen la mecánica de combate mucho mas compleja de lo que ya era, pero igual de entretenida









Dificultad





La dificultad de Crosscode no es tanta para hacer el juego imposible, pero es suficiente para perder varias veces contra un boss, o estar mucho tiempo en un puzzle, pero es una de las cosas que hace entretenido a este juego, de hecho la dificultad esta desde el principio del juego y en una de las primeras batallas contra Boss o Mini Boss, en mi opinión es bastante complicada ya que es contra Apollo, un avatar como tu, por lo que no sabes muy bien como va el combate y se hace muy desafiante



Acá la pelea:











Puzzles





Los puzzles de Crosscode también son bastante desafiantes y quizás algunas veces se hacen un poco repetitivos y puedes estar hasta horas en una dungeon con puzzles, la verdad no tengo mucho que decir aca, es una de las cosas únicas que tiene el juego y se encuentran durante todo el juego













Mi opinión





La verdad encuentro que Crosscode es un juegazo pero que merecía mas popularidad, no me lo he pasado entero todavía pero me ha gustado mucho y necesito completarlo, también te da muchas horas de juego ya que ademas de las "Quests" principales existen muchas secundarias, además de Easter Eggs y actualizaciones por parte de los desarrolladores. El arte del juego que es algo Anime y su banda sonora hacen que jugar al juego sea muy agradable



Si les intereso el juego y quieren comprarlo yo se los recomiendo mucho la verdad, en estos momentos se encuentra en Steam, Xbox Game Pass para PC y Nintendo Switch